5 опасностей, которые угрожают человеку в открытом космосе
Открытый космос — это крайне опасное место и сейчас мы это докажем
В конце ноября аэрокосмическое агентство NASA было вынуждено перенести выход астронавтов в открытый космос. Внезапное решение было принято из-за опасности пролетающих мимо фрагментов космического мусора — они летят в 10 раз быстрее пули. Считается, что обилие остатков старых космических аппаратов в будущем вовсе не позволит астронавтам выходит на открытое околоземное пространство, потому что столкновение с мусором может стать смертельным. На самом деле, в космосе людей поджидает гораздо больше опасностей вроде случайного отдаления от МКС, закипания крови и так далее. Некоторые астронавты уже сталкивались с такими проблемами но, к счастью, остались в живых. Предлагаем ознакомится с опасностями космоса поближе и узнать больше о произошедших чрезвычайных происшествиях.
Опасность повреждения скафандра
Космический скафандр является костюмом, который оснащен сложной электроникой и несколькими защитными слоями. Но каким бы прочным он ни был, космический мусор легко может его пробить и задеть жизненно важные органы астронавтов. В космосе нет скорой помощи, а возвращение человека на Землю может занять много времени, поэтому раненые космические исследователи с большой долей вероятности попросту умрут. К счастью, смертей из-за повреждения скафандров еще не происходило.
По сути, скафандр — это небольшой космический корабль
Но повреждения костюмов все же случались, и это приводило к серьезным проблемам. Например, в 1960 году пилот ВВС США Джозеф Киттингер (Joseph Kittinger) совершил прыжок со стратосферы и пережил разгерметизацию правой перчатки. В условиях вакуума человеческая плоть расширяется в два раза, поэтому правая рука пилота сильно раздулась. Несмотря на возникшую проблему, мужчина смог совершить мягкую посадку и раздутая конечность восстановила свой прежний вид. Хорошо, что у него была повреждена только перчатка — если бы это случилось со шлемом, пилот был точно погиб из-за перепада давления.
Джозеф Киттингер перед прыжком
Ужасы перепада в скафандре в 1966 году ощутил на себе один из астронавтов NASA во время земных испытаний в Хьюстоне. Он оказался в условиях, близких к вакууму — слюна в его рту буквально начала закипать и он потерял сознание. Все это возникло потому, что в условиях низкого давления жидкость в человеческом организме начнет закипать из-за расширения содержащихся в нем газов.
Прыжок Джозефа Киттингера
Опасность поломки скафандра
Иногда скафандр внешне остается целым, но проблема обнаруживается в его техническом оснащении. В 2013 году итальянский астронавт Лука Пармитано (Luca Parmitano) вышел в открытый космос и его скафандр внезапно начал заполняться водой. Оказалось, что жидкость поступала из неисправной системы охлаждения и, из-за отсутствия гравитации, она не стекала вниз, а копилась в шлеме. Вода полностью залила мужчине глаза и нос, из-за чего он не мог сообщить о проблеме центру по управлению полетами. К счастью, астронавт смог на ощупь добраться до люка и вернуться на МКС.
Итальянский астронавт Лука Пармитано
Примерно с такой же проблемой в 2001 году столкнулся канадский астронавт Крис Хэдфилд (Chris Hadfield). Во время пребывания в открытом космосе он почувствовал раздражение в глазу, который начал слезиться. В условиях невесомости капли собрались в шар и закрыли второй глаз. Мужчина буквально ослеп в космическом пространстве, да еще и с дрелью в руке. Центр управления полетами посоветовал ему выпустить воздух из скафандра, чтобы сдуть загрязнение. Мужчина послушался и после очищения костюма вернулся на станцию. Оказалось, что раздражение глаз было вызвано утечкой вещества для предотвращения запотевания стекла.
Канадский астронавт Крис Хэдфилд
Опасность усталости астронавтов
Космические скафандры весят до 160 килограмм — это весьма внушительная масса. В невесомости они теряют свой вес, но это не значит, что работать в них комфортно. По словам упомянутого выше астронавта Криса Хэдфилда, плотность космического скафандра почти такая же, как у поверхности волейбольного мяча. При совершении каждого движения нужно преодолевать упругое сопротивление, что отнимает много сил.
Работа в открытом космосе отнимает у астронавтов много сил
Когда астронавты ремонтируют МКС, при повороте гаечного ключа им нужно дополнительно держаться за станцию — иначе будет крутиться не болт, а сам астронавт. Выполнять ремонт в космосе в два раза сложнее, чем на Земле, поэтому астронавты часто возвращаются на станцию с кровавыми мозолями. А ведь при сильной усталости человек теряет концентрацию, что может привести к другим проблемам.
Выход в открытый космос российских космонавтов
Читайте также: Космонавт Олег Артемьев поделился фотографиями выхода в открытый космос
Опасность уплыть в открытый космос
Усталость в открытом космосе может привести к тому, что астронавт улетит от МКС и потеряется в пространстве. Таких ужасных случаев еще не происходило, но такая опасность все-таки есть. При выходе из МКС, астронавты крепятся к ней при помощи стального троса длиной 26 метров. Это сводит к минимуму риск уплыть в открытый космос, но есть и дополнительная мера подстраховки. В каждый скафандр встроен реактивный ранец — если человек каким-то образом отлетит от станции, он может подлететь к ней обратно.
Современные скафандры оснащены реактивным ранцем
Но во время первых выходов в открытый космос у астронавтов реактивных ранцев не было. Так, в 1973 году астронавты Пит Конрад (Pete Conrad) и Джозеф Кервин (Joseph Kerwin) находились снаружи космической станции «Скайлэб-2» и пытались починить солнечную батарею. Внезапно она развернулась и оттолкнула астронавтов в сторону от станции. К счастью, стальной трос не дал мужчинам уплыть в космическое пространство и они благополучно вернулись на станцию.
Экипаж космического корабля «Скайлэб-2» слева направо: Джозеф Кервин, Пит Конрад и Пол Вейтц
Читайте также: 10 вещей, которые происходят с вами и вашим телом в космосе
Опасность неизвестности в космосе
Человечество смогло покорить околоземное пространство только во второй половине XX века. Это совершенно новое для нас пространство и даже ученые не могут до конца знать, какие именно опасности поджидают людей в космосе. В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов на 12 минут вышел в открытый космос и это едва не стоило ему жизни. В то время никто не учитывал то, что в вакууме скафандры значительно увеличиваются в размерах. Из-за этого советский космонавт некоторое время не мог протиснуться в люк космического корабля — это удалось сделать только после снижения давления в костюме.
Советский космонавт Алексей Леонов
Во времена космической гонки такие сведения о полетах были засекречены и американские астронавты не знали о такой опасности. В том же году в открытый космос вышел пилот Эд Уайт (Ed White) и, хоть и смог втиснуться в корабль «Джемини IV», он не мог закрыть люк. Причиной этому оказалась неисправная пружина — к счастью, мужчина смог ее починить и закрыть дверь. Но если бы он начал паниковать, вряд ли вернулся бы на Землю.
Американский астронавт Эд Уайт
Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!
Пожалуй, неизвестность — это самая большая опасность в космическом пространстве. В ближайшие десятилетия человечество хочет отправиться на Луну и Марс и никто точно не может знать, что нас там ждет.
Давайте подумаем, какому еще риску подвергаются исследователи космоса? Свои варианты пишите в комментариях.
Источник: hi-news.ru
Похожие новости:
Частная компания попыталась очистить орбиту Земли от мусора. Что изНаука и техника
Космический мусор повредил роботизированную руку МКСНаука и техника
NASA финансирует разработку 18 фантастических технологий для освоенияНаука и техника
В России всего одна женщина космонавт. Ждет ли ее космос?Наука и техника