5 опасностей, которые угрожают человеку в открытом космосе

Открытый космос — это крайне опасное место и сейчас мы это докажемВ конце ноября аэрокосмическое агентство NASA было вынуждено перенести выход астронавтов в открытый космос. Внезапное решение было принято из-за опасности пролетающих мимо фрагментов космического мусора — они летят в 10 раз быстрее пули. Считается, что обилие остатков старых космических аппаратов в будущем вовсе не позволит астронавтам выходит на открытое околоземное пространство, потому что столкновение с мусором может стать смертельным. На самом деле, в космосе людей поджидает гораздо больше опасностей вроде случайного отдаления от МКС, закипания крови и так далее. Некоторые астронавты уже сталкивались с такими проблемами но, к счастью, остались в живых. Предлагаем ознакомится с опасностями космоса поближе и узнать больше о произошедших чрезвычайных происшествиях.Опасность повреждения скафандраКосмический скафандр является костюмом, который оснащен сложной электроникой и несколькими защитными слоями. Но каким бы прочным он ни был, космический мусор легко может его пробить и задеть жизненно важные органы астронавтов. В космосе нет скорой помощи, а возвращение человека на Землю может занять много времени, поэтому раненые космические исследователи с большой долей вероятности попросту умрут. К счастью, смертей из-за повреждения скафандров еще не происходило.По сути, скафандр — это небольшой космический корабльНо повреждения костюмов все же случались, и это приводило к серьезным проблемам. Например, в 1960 году пилот ВВС США Джозеф Киттингер (Joseph Kittinger) совершил прыжок со стратосферы и пережил разгерметизацию правой перчатки. В условиях вакуума человеческая плоть расширяется в два раза, поэтому правая рука пилота сильно раздулась. Несмотря на возникшую проблему, мужчина смог совершить мягкую посадку и раздутая конечность восстановила свой прежний вид. Хорошо, что у него была повреждена только перчатка — если бы это случилось со шлемом, пилот был точно погиб из-за перепада давления.Джозеф Киттингер перед прыжкомУжасы перепада в скафандре в 1966 году ощутил на себе один из астронавтов NASA во время земных испытаний в Хьюстоне. Он оказался в условиях, близких к вакууму — слюна в его рту буквально начала закипать и он потерял сознание. Все это возникло потому, что в условиях низкого давления жидкость в человеческом организме начнет закипать из-за расширения содержащихся в нем газов.Прыжок Джозефа КиттингераОпасность поломки скафандраИногда скафандр внешне остается целым, но проблема обнаруживается в его техническом оснащении. В 2013 году итальянский астронавт Лука Пармитано (Luca Parmitano) вышел в открытый космос и его скафандр внезапно начал заполняться водой. Оказалось, что жидкость поступала из неисправной системы охлаждения и, из-за отсутствия гравитации, она не стекала вниз, а копилась в шлеме. Вода полностью залила мужчине глаза и нос, из-за чего он не мог сообщить о проблеме центру по управлению полетами. К счастью, астронавт смог на ощупь добраться до люка и вернуться на МКС.Итальянский астронавт Лука ПармитаноПримерно с такой же проблемой в 2001 году столкнулся канадский астронавт Крис Хэдфилд (Chris Hadfield). Во время пребывания в открытом космосе он почувствовал раздражение в глазу, который начал слезиться. В условиях невесомости капли собрались в шар и закрыли второй глаз. Мужчина буквально ослеп в космическом пространстве, да еще и с дрелью в руке. Центр управления полетами посоветовал ему выпустить воздух из скафандра, чтобы сдуть загрязнение. Мужчина послушался и после очищения костюма вернулся на станцию. Оказалось, что раздражение глаз было вызвано утечкой вещества для предотвращения запотевания стекла.Канадский астронавт Крис ХэдфилдОпасность усталости астронавтовКосмические скафандры весят до 160 килограмм — это весьма внушительная масса. В невесомости они теряют свой вес, но это не значит, что работать в них комфортно. По словам упомянутого выше астронавта Криса Хэдфилда, плотность космического скафандра почти такая же, как у поверхности волейбольного мяча. При совершении каждого движения нужно преодолевать упругое сопротивление, что отнимает много сил.Работа в открытом космосе отнимает у астронавтов много силКогда астронавты ремонтируют МКС, при повороте гаечного ключа им нужно дополнительно держаться за станцию — иначе будет крутиться не болт, а сам астронавт. Выполнять ремонт в космосе в два раза сложнее, чем на Земле, поэтому астронавты часто возвращаются на станцию с кровавыми мозолями. А ведь при сильной усталости человек теряет концентрацию, что может привести к другим проблемам.Выход в открытый космос российских космонавтовЧитайте также: Космонавт Олег Артемьев поделился фотографиями выхода в открытый космосОпасность уплыть в открытый космосУсталость в открытом космосе может привести к тому, что астронавт улетит от МКС и потеряется в пространстве. Таких ужасных случаев еще не происходило, но такая опасность все-таки есть. При выходе из МКС, астронавты крепятся к ней при помощи стального троса длиной 26 метров. Это сводит к минимуму риск уплыть в открытый космос, но есть и дополнительная мера подстраховки. В каждый скафандр встроен реактивный ранец — если человек каким-то образом отлетит от станции, он может подлететь к ней обратно.Современные скафандры оснащены реактивным ранцемНо во время первых выходов в открытый космос у астронавтов реактивных ранцев не было. Так, в 1973 году астронавты Пит Конрад (Pete Conrad) и Джозеф Кервин (Joseph Kerwin) находились снаружи космической станции «Скайлэб-2» и пытались починить солнечную батарею. Внезапно она развернулась и оттолкнула астронавтов в сторону от станции. К счастью, стальной трос не дал мужчинам уплыть в космическое пространство и они благополучно вернулись на станцию.Экипаж космического корабля «Скайлэб-2» слева направо: Джозеф Кервин, Пит Конрад и Пол ВейтцЧитайте также: 10 вещей, которые происходят с вами и вашим телом в космосеОпасность неизвестности в космосеЧеловечество смогло покорить околоземное пространство только во второй половине XX века. Это совершенно новое для нас пространство и даже ученые не могут до конца знать, какие именно опасности поджидают людей в космосе. В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов на 12 минут вышел в открытый космос и это едва не стоило ему жизни. В то время никто не учитывал то, что в вакууме скафандры значительно увеличиваются в размерах. Из-за этого советский космонавт некоторое время не мог протиснуться в люк космического корабля — это удалось сделать только после снижения давления в костюме.Советский космонавт Алексей ЛеоновВо времена космической гонки такие сведения о полетах были засекречены и американские астронавты не знали о такой опасности. В том же году в открытый космос вышел пилот Эд Уайт (Ed White) и, хоть и смог втиснуться в корабль «Джемини IV», он не мог закрыть люк. Причиной этому оказалась неисправная пружина — к счастью, мужчина смог ее починить и закрыть дверь. Но если бы он начал паниковать, вряд ли вернулся бы на Землю.Американский астронавт Эд УайтСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Пожалуй, неизвестность — это самая большая опасность в космическом пространстве. В ближайшие десятилетия человечество хочет отправиться на Луну и Марс и никто точно не может знать, что нас там ждет.Давайте подумаем, какому еще риску подвергаются исследователи космоса? Свои варианты пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru