В Китае открыли антитело, нейтрализующее штамм коронавируса Омикрон

Ученые обнаружили антитело, которое сохраняет эффективность против всех вариантов коронавирусаНе успело человечество побороть самый опасный штамм коронавируса Дельта, как перед человечеством возникла новая, еще более опасная угроза — штамм Омикрон. Как известно, главной его особенностью является огромное количество мутаций. В результате под вопросом оказалась эффективность вакцин, которые и до появления последнего штамма не показывали 100-процентную защиту. Кроме того, как отмечают эксперты, в результате мутаций недейственными оказались все препараты против коронавируса, которые разрабатывались ранее. Более того, по некоторой информации вирус ускользает от иммунитета, выработанного в результате ранее перенесенного COVID-19, вызванного другими штаммами SARS-CoV-2. Отсюда возникает вопрос как — бороться с новым вирусом? Помочь может антитело, нейтрализующее вирус. Причем такое антитело уже удалось найти китайским микробиологам. Оно способно соединяться с участком S-белка, который не подвержен мутациям. Как утверждают ученые — это антитело является эффективным против всех штаммов коронавируса.Универсальное антитело против коронавирусаГруппа китайских ученых во главе с профессором университета Сунь Ятсена, Дена Кая в ходе масштабного исследования изучали антитела жителей Китая, которые ранее перенесли COVID-19 в тяжелой форме. Исследователи выделяли из образцов крови культуры B-клеток, которые отвечают за воспроизведение антитела. Затем при помощи криоэлектронного микроскопа исследователи наблюдали какие участки вирусных частиц они способны атаковать.Антитело против коронавируса Омикрон и других штаммов было выявлено в ходе изучения образцов крови людей, переболевших COVID-19В крови одного из пациентов им удалось обнаружить антитело, которое получило название 35В5. Оно, как было сказано выше, соединяется с той частью белка, которая остается неизменной у всех вирусов SARS-CoV-2. Более подробная информация о нем содержится в исследовании, с которым можно ознакомиться в электронной библиотеке bioRxiv.“Обнаруженный стабильный участок S-белка может быть использован не только для создания антител. Ориентируясь на него, можно создать вакцины, которые будут эффективны против всех вариантов коронавируса” — говорят авторы исследования.Неизменный участок находится на RBD рецепторе, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Когда молекула 35B5 связывается с этим участком, она нейтрализует рецептор. В результате вирус теряет способность заражать клетки. Соответственно, он не может больше размножаться, что приводит к его гибели.По такому принципу работают все препараты на основе антител. Однако, в результате постоянной мутации вируса они становятся неэффективными, так как попросту перестают узнавать тот участок вирусной частицы, к которой способны прикрепляться. Соответственно больше не могут нейтрализовывать вирус.Лабораторные исследования подтвердили эффективность антитела 35B5 против всех штаммов коронавирусаЭффективность антитела против коронавирусаСледует отметить, что изначально ученым удалось обнаружить две молекулы — 35B5 и 32C7, которые даже в небольшой концентрации эффективно нейтрализовали RBD рецептор первых вариантов SARS-CoV-2. Затем ученые проверили обе молекулы на последующих штаммах коронавируса, среди которых бета и дельта. Антитело 35B5 показало такую же эффективность, как в то время, как 32C7 с этими штаммами бороться уже не могло.Чтобы дополнительно убедиться в эффективности обнаруженного антитела, ученые провели опыты на мышах. Грызунов заражали разными штаммами коронавируса, и затем использовали антитело 35B5 для их лечения. В результате у всех грызунов оно предотвратило повреждение легких и гибель животных. Вторая же молекула, ожидаемо показала гораздо более низкую эффективность против новых штаммов коронавируса.Антитело 32C7 связывается с RBD рецепторомТакая эффективность объясняется использованием в качестве “мишени” вирусной частицы, которая одинаковая у всех вирусов. В том числе, как заявляют исследователи, она осталась неизменной у нового штамма омикрон. Правда, лабораторных экспериментов с новым штаммом, таких как с дельта и бета, ученые еще не проводили.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииНапоследок отмечу, что незадолго до появления штамма Омикрон американские ученые сообщили, что нашли антитело SARS2-38, которое также показало высокую эффективность против всех существующих на тот момент штаммов, включая Дельта. Тогда ученые также говорили, что антитело прикрепляется к вирусной частице, устойчивой к мутациям. Однако сохранило ли оно эффективность против нового штамма, пока неизвестно.

Источник: hi-news.ru