Ученые сделали австралийских животных ядовитыми для кошек

Кошки наносят большой вред биоразнообразию АвстралииКаждый год австралийские кошки убивают миллионы диких животных. Речь идет не только о вредителях вроде мышей и крыс — на этом континенте очень много редких и не встречающихся в других местах птиц и млекопитающих. Местные защитники природы пытаются спасти зверей самыми разными способами: в некоторых штатах за уничтожение диких кошек дается награда, а домашних особей заставляют держать в закрытых помещениях под угрозой крупного штрафа. В 2017 году исследователи из Университета Южной Австралии предложили довольно жестокий способ борьбы с дикими кошками — в тела их потенциальных жертв будут вживляться капсулы с ядовитым содержимым. Они безопасны для носителей благодаря полимерному покрытию, но для нападающих на них диких кошек они действуют смертельно.Почему в Австралии много кошек?Кошки представляют опасность для австралийских животных потому, что это не их родина. Они были завезены на материк примерно 200 лет назад европейскими поселенцами. Обилие легкой пищи вроде грызунов, птиц и других небольших созданий привело к тому, что кошки размножились и на данный момент их насчитывается более 20 миллионов особей. Они активно охотятся на многих уникальных для Австралии животных — 29 видов уже полностью исчезли из-за кошек, а еще сотня находится на грани вымирания. Из-за этого власти не жалеют пушистых созданий и поощряет их массовое истребление на территории Австралии.Дикая кошка АвстралииБорьба с кошками в АвстралииО новом способе борьбы с дикими кошками было рассказано на сайте Экологического общества Австралии. Однажды биолог Дэвид Пикок (David Peacock) заметил несколько мертвых кошек. Оказалось, что они были отравлены растением гастролобиумом (Gastrolobium), которое накапливает в себе фторацетат натрия. Это ядовитое вещество также известно как «1080» и уже давно используется для травли бродячих собак и кошек. При этом он безобиден для большинства австралийских животных, потому что в ходе эволюции они выработали иммунитет к воздействию растения гастролобиума. Ученый задумался — что, если использовать его против австралийских кошек?Растение гастролобиумНа самом деле, защитники природы уже пробовали устанавливать ядовитые ловушки для кошек. Но минус этого способа заключается в том, что эти ловушки не всегда привлекают хищников. Поэтому авторы новой научной работы решили использовать живые мишени — капсулы с ядом «1080» можно вживлять в тела животных, на которых охотятся кошки. Да, в случае нападения животное не выживет, но и численность диких кошек хотя бы немного сократится. Идея вынашивалась несколько лет и недавно исследователи наконец-то получили грант от австралийского фонда Wildlife Society.Яд 1080На данный момент ученые имплантировали ядовитые капсулы в тела 30 кроличьих бандикутов (Macrotis). Они уверяют, что крошечная капсула никак не мешает животным вести привычный образ жизни. По своим свойствам она похожа на капсулу с рыбьим жиром — оболочка не реагирует на кровь и мышцы, а вот оказавшись в кислотной среде кошачьей пищеварительной системы быстро высвобождает ядовитые вещества. Некоторое время ученые будут следить за «чипированными» бандикутами. Если метод борьбы с кошками окажется эффективным, он будет применяться более активно.Читайте также: Кенгуру начали вредить природе Австралии. Что с этим делать?Почему природа Австралии гибнет?Важно отметить, что австралийской природе угрожают не только кошки. Недавно я рассказывал о том, как местные власти решили отстрелять 10 000 диких лошадей. Речь идет о лошадях брамби, которые являются потомками самых первых лошадей Австралии. Они не являются хищниками, но наносят огромный вред водно-болотным угодьям. А эти территории и так очень сильно пострадали во время лесных пожаров, о которых мы упоминали в этом материале.Лошадь брамбиКошки и лошади — это еще не все. На австралийском материке также очень много крыс, поэтому в начале 2021 года правительство уничтожило 350 000 грызунов при помощи отравленных гранул с зернами. Казалось бы, проблема уничтожения зерновых культур грызунами должна была решиться, но не все так просто. Относительно недавно издание Gizmodo сообщило, что они вернулись обратно. Вот было бы хорошо, если кошки охотились на крыс и не трогали редких животных. Но их инстинктам, к сожалению, не прикажешь.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Что вы думаете насчет мер, которые принимают власти Австралии по отношению к кошкам? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru