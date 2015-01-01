Как британские ученые предлагают создать магнитосферу на Марсе

Ученые придумали как создать Магнитосферу на Марсе для дальнейшего терраформирования красной планетыМарс, как известно, является первым претендентом на колонизацию человеком. Он относительно близко к Земле расположен. Кроме того, он обладает наиболее подходящими для этого условия — приемлемая температура, которую можно подкорректировать, приемлемое время суток и гравитационное поле. Правда, абсолютно подходящими для жизни условия назвать нельзя. На планете отсутствует кислород в достаточном для дыхания количестве. Отрицательные температуры порой достигают -130 градусов по Цельсию. Добавьте к этому мощное космическое излучение. В результате человек вряд ли сможет прожить на Марсе без скафандра больше двух минут. Поэтому терраформирование красной планеты с целью сделать человечество многопланетным — это цель, которую все больше преследуют космические агентства. В настоящий момент учеными уже разработаны методы создания атмосферы. Однако для жизни на Марсе ее недостаточно — еще нужна магнитосфера. Ученые, в том числе из НАСА, предлагают самые разные идеи по восстановлению магнитосферы. В частности, на днях своими идеями поделились британские ученые.Что такое магнитосфера и зачем она нужнаПомимо атмосферы, которая обеспечивает Землю комфортной температурой, содержит кислород для дыхания и защищает нас от чрезмерного ультрафиолетового излучения, существует магнитосфера. Именно благодаря ей за миллиарды лет своего существования Земля не подверглась эрозии. Магнитосфера, сформированная полюсами планеты, защищает нас от сильного солнечного ветра и ионизирующих частиц.Магнитосфера защищает Землю от заряженных Солнечных частицКроме того, магнитное поле защитило нашу атмосферу от смертельно опасных заряженных солнечных частиц и, таким образом предотвратило ее исчезновение. Сегодня очевидно, что именно слабое магнитное поле Марса привело к уничтожению его атмосферы. Предположительно, до того, как на Марсе исчезла магнитосфера, планета обладала плотной, богатой водой атмосферой.Отсутствие атмосферы, в свою очередь, привело к исчезновению океанов, который попросту испарились. Правда, на счет исчезновения океанов на Марсе существуют разные версии. Вполне возможно, что часть воды не испарилась, а “окаменела”, о чем я рассказывал ранее. Также ученые предполагают, что большие объемы воды сохранились в замороженном виде под поверхностью планеты.Ученые предлагают создать магнитосферу на Марсе при помощи спутника ФобосКак воссоздать магнитосферу МарсаМагнитное поле на нашей планете возникает в результате эффекта динамо в ее ядре, где благодаря конвекции сплавов железа порождается геомагнитное поле. Но на Марсе запустить такую динамо-машину не получится. Согласно новой статье британских ученых, которая будет опубликована в журнале Acta Astronautica в начале 2022 года, есть несколько методов, которые могут помочь восстановить магнитосферу вокруг Марса.Чтобы получить мощное планетное магнитное поле, нужен мощный поток заряженных частиц. Поскольку обеспечить такой поток изнутри Марса невозможно, следует рассматривать вариант создания потока вокруг планеты. Как утверждают авторы работы, обеспечить плотное защитное кольцо из можно при помощи спутника Марса Фобос.Схема создания вокруг Марса магнитного поляФобос — наиболее крупный из двух имеющихся у Марса спутников. А главное, он вращается достаточно близко к поверхности планеты. Настолько близко, что полностью облетает ее за 8 часов. Идея ученых состоит в том, чтобы ионизировать частицы на поверхности спутника, а затем ускорять их. Таким образом можно создать плазменный щит вдоль орбиты Фобоса. Это обеспечит планету достаточно сильным магнитным полем, чтобы защитить ее атмосферу от уничтожения.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.План хоть и смелый, но кажется достижимым. Однако он имеет некоторые серьезные препятствия с технической точки зрения. Дело в том, что для создания искусственного плазменного щита потребуется источник питания мощностью около 10 в семнадцатой степени джоулей. Примерно такое же количество энергии было израсходовано на Земле за весь прошлый год. Значение кажется немыслимым, и очевидно, что с имеющимися на сегодняшний день технологиями обеспечить спутник таким количеством энергии невозможно.Однако авторы работы уверены, что все трудности, которые возникнут перед воплощением данной идеи, можно решить. К тому же время для этого у нас, землян, еще имеется. К счастью, никаких предпосылок к тому, чтобы необходимо было в ускоренном темпе покидать планету пока нет и не предвидится. Если, конечно, мы сами их не создадим, к примеру, ускорив глобальное потепление до немыслимых значений, или устроив ядерный апокалипсис.

Источник: hi-news.ru