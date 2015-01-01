Как питаться в ночную смену, чтобы оставаться здоровым?

Работникам ночной смены стоит придерживаться особого режима питанияЕсли верить статистике из открытых источников, около 20% людей от всего количества работающего населения трудится в ночную смену. Как правило, такой режим работы характерен для грузчиков, уборщиков, продавцов, ведущих на телевидении или радио и так далее. Некоторые люди добровольно выбирают себе такую работу, потому что наиболее энергичны именно в ночное время. Но остальным приходится привыкать к необычному режиму сна и бодрствования, что плохо сказывается на здоровье. Чтобы выжить при таких условиях, необходимо выкраивать время на отдых и принятие пищи. Так что чаще всего работники ночных смен спят днем, а все остальные задачи выполняют ночью, в том числе и принятие пищи. Ученые предупреждают — есть в ночную смену не рекомендуется, потому что это повышает риск развития сахарного диабета. И это далеко не единственная опасность.Интересный факт: согласно со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации, ночной сменой считается работа с 22:00 вечера до 6:00 утра. К работе в ночную смену не допускаются беременные женщины и лица до 18 лет. Но молодежь, которая участвует в создании художественных произведений, в ночную смену работать может.Почему есть ночью вредно?Об опасности употребления пищи в ночную смену было рассказано в научном журнале Science Advances. По словам авторов научной работы, работа в ночную смену тяжело переносится людьми потому, что требует смены циркадных ритмов. При этом у людей неправильно работает гормональная система. Например, из-за отсутствия ночного сна, почти не вырабатывается мелатонин, который нужен для выработки инсулина — гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови. Отсюда и следует, что люди с недостатком ночного сна больше остальных рискуют пострадать от сахарного диабета.Пищевая нагрузка в ночное время увеличивает риск серьезных заболеванийЕсли человек устраивает себе тяжелые трапезы ночью, в его организм попадает повышенное количество глюкозы. Особенно это актуально для людей, которые любят картошку, пшеничный хлеб и сладости. Когда речь идет о работе в ночную смену, не стоит забывать про сладкие энергетические напитки — люди пьют их по несколько банок, чтобы взбодриться. Лишенный ночного сна организм не может справиться с поступающей глюкозой, что увеличивает риск развития сахарного диабета, ожирения и ряда других опасных заболеваний.О самом серьезном вреде, который могут нанести энергетики, можете почитать в этой статьеКак правильно питаться ночью?Исходя из написанного выше, ученые предлагают перестать людям питаться ночью. Если очень хочется, можно перекусить легкими закусками, избегая продуктов с большим количеством углеводов. Полноценный прием пищи лучше всего совершать днем — то есть, работникам ночной смены лучше прерывать свой дневной сон, чтобы поесть. В таком случае организм лучше усвоит поступившую глюкозу и организм будет здоровее.В ночную смену лучше обойтись легки перекусомВерность своей рекомендации ученые проверили в ходе эксперимента. Они собрали группу из 19 здоровых людей, среди которых были как мужчины, так и женщины. Их попросили на три дня изменить свой привычный режим работы: в рамках научного эксперимента они отдыхали с 7 часов утра до 7 часов вечера, а работали ночью. Однако, половина добровольцев при этом питалась днем и ночью, а другая часть людей употребляла пищу только днем.Работникам ночных смен рекомендуется просыпаться днем, чтобы пообедатьОказалось, что у питающихся ночью людей уровень глюкозы в крови увеличился на целых 19%. А вот добровольцы, которые употребляли пищу только днем, имели обычный уровень глюкозы. Это можно считать доказательством того, что работа в ночную смену увеличивает риск развития сахарного диабета. К сожалению, ночную работу никто не собирается отменять и к ней нужно адаптироваться. Отказ от ночного питания — лучший способ сохранить здоровье.Читайте также: Как не уснуть в ночную смену?Вредность работы в ночную сменуПри всем этом важно понимать, что работа в ночную смену чревата повышенным риском развития других заболеваний. И все это связано с тем, что человек не может спать в отведенное для этого время. Мало того, что у человека нарушается обмен веществ, отсутствие сна также может стать причиной возникновения проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Также неправильный режим сна приводит к депрессии — о том, какой образ жизни может уберечь от проблем с психикой, я рассказывал в этом материале.Недостаток сна вреде для здоровья, поэтому важно находить способ его восполненияНапоследок стоит подчеркнуть, что в будущем ученые хотят оценить эффективность более щадящего расписания питания. Возможно, вместо прерывания дневного сна можно поесть сразу после пробуждения или перед отходом к дневному отдыху.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Что вы думаете о выводах, которые сделали ученые? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru