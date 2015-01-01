Какие птицы умеют решать логические задачи и как это помогает им выжить?

Чайки оказались гораздо умнее, чем считалось раньшеЧайки — это птицы среднего размера, которые обитают вблизи водоемов, недалеко от людских поселений. У этих созданий далеко не самая лучшая репутация, потому что они, подобно голубям, часто питаются выброшенной людьми пищей. К тому же, их считают созданиями с не самым развитым интеллектом. Но недавно канадские ученые решили проверить уровень их интеллектуального развития при помощи «теста на вытягивание веревки», который уже помог им доказать сообразительность ворон и ряда других птиц. Оказалось, что чайки не такие уж и глупые существа, чем казалось раньше. В случае недостатка пропитания они явно смогут добыть еду даже из самых укромных мест, так что им вряд ли грозит вымирание из-за голода. Давайте выясним, в чем именно заключается суть теста и какие птицы лучше всего решают эту логическую задачу?Тест на вытягивание веревкиЭта логическая задача является самой популярной для оценки интеллектуальных способностей птиц. Суть заключается в том, что ученые помещают кусочек еды на чашку петри, к которой прикреплена веревка. Чашка с лакомством накрывается пластиковым контейнером, на которой есть отверстие, через которое можно извлечь еду. Задача птиц — догадаться, что для извлечения еды нужно хорошо дернуть за веревку. Тест может показаться очень простым, но для птиц это довольно сложная задача, требующая развитой смекалки. Ранее тест смогли пройти только некоторые вороны, попугаи и барбадосские снегири (Loxigilla barbadensis).Барбадосский снегирь (Loxigilla barbadensis)Насколько умны чайки?В качестве участников эксперимента исследователи выбрали делавэрских чаек (Larus delawarensis). Внешне они мало чем отличаются от уже известных нам представителей этого семейства птиц — длина тела может достигать 49 сантиметров, перья окрашены в черный и белый цвета, клюв имеет крючкообразный конец. Выбранный вид гнездится на территории от южной Канады до середины США. Как как ученые как раз из Канады, они решили провести эксперимент на местных птицах, живущих на канадском острове Ньюфаундленд.Делавэрская чайка (Larus delawarensis)Головоломки были установлены в четырех разных гнездящихся колониях. Перед началом эксперимента ученые позволили птицам привыкнуть к коробкам — они ставили их возле гнезд, не спрятав лакомство. Когда птицы поняли, что рядом с контейнером должна быть еда, пища была спрятана под коробкой. Не найдя ее в свободном доступе, некоторые птицы просто улетали. Но нашлись 104 особи, которые решили пройти тест с веревкой. Из всех попыток 25% были успешными, причем в большинстве случаев птицы извлекли пищу с первого раза.Головоломка для чаекПо мнению авторов научной работы, имеющихся наблюдений вполне достаточно, чтобы говорить о хорошо развитом интеллекте чаек:Мы считаем полученный результат надежным и репрезентативным для данного вида, потому что он основан на большой выборке из 104 чаек, распределенных между 84 гнездами и четырьмя колониями, которые охватывают разнообразные возможности добывания корма в городских и сельских районах.Насколько умны вороны?Развитым интеллектом обладают и вороны. По данным научного журнала Science, в 2002 году британские ученые нашли очень умную представительницу этого вида, которой была дана кличка Бетти. Однажды ученые своими глазами увидели, как она взяла кусочек проволоки и согнула один его конец, чтобы сделать крючок. Потом он использовался для того, чтобы достать кусочек пищи из бутылки с узким горлышком. По сути, ворона сама того не подозревая доказала, что способна пройти тест на вытягивание веревки. После наблюдения за вороной Бетти ученые узнали о существовании таких же сообразительных представителей семейства врановых.Вороны по праву считаются одними из самых умных птиц в миреНасколько умны попугаи?Отличными умственными способностями обладают и попугаи. И речь идет не только о том, что некоторые из них умеют запоминать слова и подражать человеческой речи. Недавно я рассказывал о том, как австралийские попугаи находят способ открывать крышки мусорных баков и доставать из них вкусную (по их меркам) еду. Более того, опытные особи передают свои знания птенцам — по сути, они проводят курсы по разорению мусорных баков. Очевидцы снимали все это на камеру и эти видео лично меня очень впечатлили. Рекомендую посмотреть, вот ссылка.Попугаи воруют еду из мусорных баковИнтересный факт: вороны и попугаи входят в число самых умных животных на ЗемлеСвою сообразительность демонстрировали и тупики — небольшие птицы, которые обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Есть видео, в котором одна из этих птиц использует палку, чтобы почесать свою тушку.Птица тупик (Fratercula arctica)Под конец стоит отметить, что ученые изучают умственные способности птиц не просто из научного любопытства. Из-за загрязнения и изменения климата многие животные испытывают нехватку еды. Оценивая способность представителей разных видов находить еду в сложных условиях, ученые защитники природы могут понять, кому помощь требуется в первую очередь, а кто может успешно выживать своими силами.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. 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Источник: hi-news.ru