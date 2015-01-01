Исследование повторного заражения COVID-19 дает не обнадеживающую информацию об Omicron

Новый штамм коронавируса Омикрон способен ускользать от иммунитета, полученного после перенесенного COVID-19О новом штамме Omicron по-прежнему нет точной и достоверной информации. Поступающие данные разнятся вплоть до противоположных. Из разных источников можно услышать, что вирус действительно более заразный, но вакцины обладают против него такой же эффективностью, как и против его предшественников. В то же время информация, поступающая из Южной Африки, так не обнадеживает. В одном из исследований говорится, что высокий риск заразиться новым штаммом есть у тех, кто ранее перенес COVID-19. Это говорит о том, что вирусу удается избежать защиты иммунитета, по крайней мере частично. Отсюда можно сделать вывод, что и вакцины не способы полной мере выполнить свою функцию по защите организма от заражения. Однако исследование не касается тяжести перенесения болезни. Вполне возможно, что COVID-19 после повторного заражения протекает в легкой форме. В таком случае и вакцины могут помогать избежать тяжелой формы течения болезни, как это происходит со всеми предыдущими штаммами.Насколько приобретенный иммунитет защищает от штаммов Дальта и БетаВ Южной Африке уже наблюдались три массовые волны COVID-19. Первую вызвал исходный штамм SARS-CoV-2, вторую — бета-вариант, который так и не вышел далеко за пределы региона, а затем вовсе исчез, третья волны была вызвана наиболее опасным штаммом Delta. Исследования показали, что предыдущие волны обеспечивали хоть и несовершенную, но все же значительную защиту иммунитета от штаммов Бета и Дельта. Поэтому многие надеялись, что иммунитет населения, созданный в Южной Африке, поможет сдержать дальнейшее распространение SARS-CoV-2. Но результаты исследования говорят об обратном — десятки мутаций Омикрона помогают вирусу избежать иммунитета.В одном из исследований эксперты изучали частоту повторных инфекций в январе, то есть после появления бета-штамма. Воспользовавшись записями результатов тестов на SARS-CoV-2 в Южной Африке, они проанализировали количество повторных случаев заражений спустя 90 дней после того, как человек перенес COVID-19.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канал, на котором мы подготовили для вас еще больше интересной информацииСледует отметить, что штамм Бета в лабораторных условиях уклонялся от иммунного ответа, полученного в результате перенесенной ранее болезни. Но исследователи хотели понять ситуацию в реальных условиях. В результате они обнаружили, что перенесенный ранее COVID-19 снижал риск заражения как штаммом Бета, так и штаммом Дельта. Причем, степень защиты от обоих вирусов была примерно одинаковой.Новый штамм Омикрон резко изменил статистику по заболеваемости коронавирусом в Южной АфрикеOmicron ускользает от иммунного ответаУченые продолжали обновлять свою базу данных, и заметили в октябре одну странность — общий уровень инфицирования был довольно низким. Возможно, это было связано с увеличением количества вакцинаций. Однако риск повторного инфицирования в какой-то момент стал резко увеличивался.“Я вначале подумала, что что-то не так с данными или программным обеспечением. Но затем, около двух недель назад, мы стали замечать другие сигналы того, что SARS-CoV-2 вновь набирает силы” — говорит Джульет Пуллиам, эпидемиолог, ведущий автор исследования.Обнаружив такие резкие изменения в статистике, ученые сразу заподозрили появление нового штамма, поэтому не были удивлены, когда был обнаружен Омикрон. В последнем исследовании, которое было опубликовано в качестве препринта, говорится, что авторы работы проанализировали 35 670 случаев повторного заражения из почти 3 миллионов положительных тестов, сделанных в конце прошлой недели.Результаты показывают, что перенесенная ранее инфекция защищает от штамма Омикрон примерно в два раза хуже, чем от штамма Дельта. Как утверждают исследователи, говорить о точных данных пока рано. Однако исследование дает достаточно хорошее понимание того, что случаи повторного инфицирования характерны для варианта Omicron.В Южной Африке увеличивается количество госпитализаций, что может свидетельствовать о тяжелом течении COVID-19, вызванного новым штаммом ОмикронСейчас внимание всего мира приковано к больницам Южной Африки, которые снова начинают наполняться пациентами с COVID-19. Именно здесь исследователи надеются найти ключ к разгадке того, снижает ли вакцинация или перенесенная ранее инфекция тяжесть новой болезни. Что касается эффективности вакцин в плане защиты от заражения, напомню, что она и до появления штамма Омикрон вызывала много вопросов.Сейчас способность вакцин и приобретенного иммунитета защитить от тяжелого течения болезни является ключевым вопросом. Есть надежда, что все случаи повторного инфицирования будут протекать в легкой форме. Также велика вероятность того, что новый штамм сам по себе у подавляющего большинства населения не вызывает тяжелое течение болезни. Теоретически такой мог бы означать концовку пандемии — большой всплеск заболеваемости, но без серьезных последствий свел бы ее на нет.

Источник: hi-news.ru