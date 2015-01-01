Накопление микропластика в экосистеме приводит к появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам

Микропластик способствует размножению опасных бактерий в водеНаучно-технический прогресс и урбанизация имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Они привели к множеству проблем, среди которых глобальное потепление, а также загрязнение окружающей среды. В частности, все большую озабоченность специалистов вызывает микропластик, который в большом количестве присутствует в мировом океане, реках и прочих водоемах. Причем, ученые в последнее время открывают все новые его опасные свойства. В частности, в результате недавних исследований удалось выяснить одну достаточно неожиданную его негативную особенность. Микропластик является благоприятным местом для размножения бактерий, устойчивых к антибиотикам. В результате в воде, где содержится много микропластика, резко возрастает количество бактерий и микробов, невосприимчивых к антибиотикам. Как выяснилось, микропластик служит для них питательной средой. При этом самое неприятное, что эти бактерии попадают в организм человека, где причиняют определенный вред.В сельской местности меньше пластика и бактерий, чем в городскойПрежде всего поясню, что микропластик — это не какой-либо вид пластмассы, а любые мелкие частицы пластика, диаметр которых составляет менее 5 миллиметров. Они попадают в воду из самых разных источников — это распадающийся на фракции пенополистирол и другие крупные фрагменты пластика, различные промышленные процессы, синтетическая одежда, косметика, пластиковая упаковка и пр.Впервые о том, что микропластик не только засоряет окружающую среду, но и способствует распространению устойчивых к антибиотикам бактерий и вирусов, американские ученые заговорили вначале года. В издании Science Daily были опубликованы результаты их исследования, в котором говорится, что микропластики, распространенные в реках, служат очагами распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.Источником микропластика в воде является различный мусорКроме того, они пришли к ряду других интересных вводов. Главный из них заключался в том, что микропластик является идеальной средой для бактерий, которые размножаются и превращаются в биопленки, а также распространяют между собой гены, устойчивые к антибиотикам (ARG). Исследование показало, что образцы микропластика из 14 различных участков в реке Бейлун, расположенных в разной местности, показали высокое содержание бактерий с ARG. Но наибольшее количество таких бактерий было обнаружено на участках, где река протекала в городах. Причем разница колоссальная — в городах их в тысячу раз больше, чем в сельской местности.Кроме того, ученые заметили, что среди пяти типов микропластов, которые они исследовали, наибольшее количество бактерий, устойчивых к антибиотикам, содержал полипропилен. Причем бактерии на этом виде пластика обладали наибольшей способностью распространять ARG. Связано это с большой площадью их поверхности и другими некоторыми особенностями.Микроплатик — благоприятная среда обитания для бактерий, устойчивых к антибиотикамПластик ухудшает иммунитет человекаВ новом исследовании, которое ученые из Университета Райса опубликовали в журнале Journal of Hazardous Materials, говорится? что пластик становится благоприятной средой обитания для бактерий, устойчивых к антибиотикам, под воздействием ультрафиолета. Более того, бактерии с ARG опасны для человека — они снижают способность бороться с инфекциями. В организм такие бактерии могут попасть не только с водой, но и продуктами, к примеру, рыбой, которая плавает в богатой микропластиками воде.Как показали исследования, выщелачивание химикатов из микропластиков увеличивает способность бактерий переносить ARG. Связано это с тем, что старый микропластик имеет на поверхности химические вещества, которые поглощают бактерии. При этом вещества разрушают мембрану бактерий, в результате чего гены ARG высвобождаются. Так как происходит прямой контакт этих генов с другими микробами и бактериями, распространение ARG ускоряется.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Таким образом, выделяемые из микропластика химические вещества улучшают условия окружающей среды, для появления устойчивых к антибиотикам бактерий. Однако, это размножение опасных бактерий является не единственный серьезным вредом от микропластика, который причиняет здоровью человека. Как недавно выяснилось, он увеличивает уровень холестерина, что приводит к ряду сопутствующих заболеваний.

Источник: hi-news.ru