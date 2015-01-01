Что мы делаем во сне? Жуткие истории о том, как гены и мозг «решают» за нас

Пока мы спим наш мозг активно работаетСон рождает чудовищ. Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел кошмары – страшные сны, в которых нам приходится, например, бороться за выживание. Иногда сны бывают настолько реалистичными, что мы просыпаемся среди ночи в тревоге и холодном поту. Но откуда вообще берутся кошмары? И что не так с людьми, которые, во сне могут, например, встать, привести себя в поряличдок, сесть за руль, съездить по делам, а затем вернуться обратно и лечь в постель? Думаете, выдумки или преувеличения? Отнюдь. Как пишет в своей книге «Мозг, ты спишь?» доктор Гай Лешцинер, одна из его пациенток испытала на себе, то, что вытворяет во сне ее собственное тело. Оказалось, седовласая леди за 70 по имени Джеки по ночам каталась на мотоцикле и ничего из этого помнила! Более того, она бы так и жила в неведении, если бы родные, не рассказали ей о ее ночных заездах. К тому моменту когда Джеки оказалась на приеме у автора, он воспринял ее историю скептически. Ведь у многих пациентов со столь экстремальным «сомнамбулизмом» в итоге обнаруживались психиатрические или психологические корни их проблем. Но с Джеки все было иначе и ее проблемы начались задолго до того, как она оказалась на приеме у Лешцинера.Сомнамбулизм – расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии глубокого сна.Беспокойный мозгНачнем с того, что сомнамбулизм и все вытекающие из него проблемы – невероятно распространенное явление среди детей. Самыми ужасными – больше для родителей – являются так называемые ночные ужасы, когда ребенок посреди ночи начинает кричать и плакать, потом снова засыпает а на утро – никаких воспоминаний. Как поведала доктору Лешценеру Джеки, хождение во сне началось у нее в раннем возрасте.Ее полуночные выходки стали проблемой, когда она начала ходить в походы с другими детьми – никто не хотел ночевать с ней в одной палатке. «Я то и дело рычала – рассказала Джеки, – причем делала это довольно громко:Я вставала посреди ночи и спускалась к реке. Я уходила в леса. Они не могли со мной справиться, так что меня раз за разом отвозили обратно домой.Оказалосьво сне можно гулять по лесу и даже водить машинуК счастью, все эти годы медицина не стояла на месте и сегодня стало окончательно ясно, что мы в состоянии объяснить происходящее с Джеки. Да, да, все ее сложное поведение, включая рычания и ночной дрифт, скажем так. Все эти действия производятся человеком, когда он находится в фазе глубокого сна или так называемой REM-фазы (от английского raid eye movement) – когда мы видим сны, то погружаемся в REM-фазу и наши глазные яблоки приходят в движение.Вообще, ученым уже давно известно, что у некоторых животных, например у дельфинов, птиц и китов, может спать только одно полушарие мозга – это позволяет им плавать или летать во сне. Удобно, не так ли?Такой сон ученые называют «однополушарным». Этот хитрый эволюционный трюк не дает животным утонуть во время выполнения важных жизненных функций, например, выплыть на поверхность, чтобы получить необходимый для жизни кислород. Это также означает, что с точки зрения эволюции, такие мутации имеют смысл.Например, в случае нарушений циркадного ритма хронобиологи и врачи могут диагностировать самые разные болезни и странные случаи. Так, мы уже рассказывали о синдроме задержке фазы сна – состоянии, при котором время засыпания откладывается до 3-4 утра, а раннее пробуждение похоже на пытку. Оказалось, всему виной мутация нескольких генов.Некоторые люди умудряются во сне ходить, водить машину и играть в футболВо времена охотников-собирателей окружающий мир был враждебным и полным опасностей. И чтобы защищать друг друга и выжить, кто-то из племени бодрствовал всю ночь, защищая родных от нападения хищников. Точно так же как и СЗФС, история Джеки имеет свои эволюционные корни – когда-то именно эти генные комбинации привели нас к выживанию и даже к доминированию по всей планете. Но вернемся к сомнамбулизму.Читайте также: Может ли сон помочь очевидцам вспомнить лицо преступника?В ночной тишиГлубокий сон и полное бодрствование находятся на разных концах одного спектра, и, как бы это невероятно не звучало, мы можем находиться в обоих состояниях одновременно, – «Мозг, ты спишь?» 14 историй которые приоткроют дверь в ночную жизнь нашего самого загадочного органа».У людей, как известно, однополушарного сна не бывает – по крайней мере в последние годы было установлено, что это не так. К счастью, в 2000 году швейцарским ученым удалось уловить активность мозга во время приступа сомнамбулизма с помощью ОФЭКТ – однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.Оказалось, что во время эпизодов сомнамбулизма область в глубине головного мозга (позвольте не нагружать текст сложными терминами) проявляет очень высокую активность. В это же время активность другого участка – лобно-теменной коры, значительно снизилась по сравнению с состоянием бодрствования. Если говорить совсем просто, то причина недуга Джеки кроется в небольших участках мозга, которые бодрствовали пока весь остальной организм спал.Недавно ученые вовсе выяснили, что сон помогает мозгу забывать ненужные воспоминанияЭто интересно: Что такое сонный паралич?Есть еще несколько интересных случаев лунатизма, помимо тех, о которых рассказывал мой коллега Рамис Ганиев. Например, убийство во сне. Или, как пишет в своей книге биолог и популяризатор науки Александр Панчин, совершают опасные и странные поступки:Одному мужчине приснилось, что он играет в американский футбол. С криком «Сейчас забью гол!» он ухватился за голову спавшей рядом жены и попытался бросить «мяч» к подножию кровати. Другой, не просыпаясь занимался с женой сексом, а утром ничего не помнил, – Александр Панчин, «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений».Более того, животным тоже снятся кошмары и они тоже лунатят во сне. Подробнее я рассказывала в статье про сонный паралич, рекомендую к прочтению.Человеческий мозг – самый сложный орган телаИтак, что мы имеем на сегодняшний день? Великое множество факторов, как окружающая среда, так и мутации генов, складываются в сложносплетенную цепь, на конце которой может оказаться как сомнамбулизм, так и расстройства циркадного ритма. Люди – сложные биологические машины и понять как устроен организм непросто.Но возможно – нам с вами, все-таки, повезло больше, чем предыдущим поколениям – наука все чаще находит ответы на самые сложные вопросы и все чаще спасает жизни. А вам приходилось сталкиваться с проблемами со сном? Ответ будем ждать – как и всегда – здесь, а также в комментариях к этой статье. Будьте здоровы!

Источник: hi-news.ru