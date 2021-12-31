Распродажа к Новому году на Алиэкспресс — подборка лучших подарков

Подборка лучших товаров для подарков с новогодней распродажи на АлиэкспрессНовогодние праздники все ближе и ближе, и, как всегда, в декабре возникает вопрос — что подарить своим друзьям и близким? Уверен, требования к подаркам почти у всех одинаковые — они должны быть полезными и оригинальными. А еще их цена не должна выходить за рамки выделенного на праздники бюджета, который, как правило, сильно усложняет задачу. К счастью, в таких ситуациях выручает AliExpress. К новому году здесь начинается распродажа, что позволяет приобрести действительно полезные товары по бросовым ценам. Более того, при покупке товаров на сумму от 500 рублей вы можете воспользоваться нашим промокодом “appleinsiderDec”, который дает скидку новичкам на сумму 250 рублей. Как стать новичком, думаю, объяснять не стоит — у всех есть брат/сестра, муж/жена, которые еще не зарегистрированы на площадке. Промокод работает для покупателей с доставкой в страны России и СНГ не включая Украину. Количество активаций ограничено, поэтому поспешите его использовать, причем он действует только до 31.12.2021. Это все хорошо, скажете вы, но что же купить? С выбором вам наверняка поможет моя подборка. Итак, поехали.Портативное цифровое радиоДа, гаджетов для прослушивания музыки сегодня будет много, ведь впереди праздники. А на праздники нужно делать что? Правильно, включать музыку и танцевать! С этим радио слушать музыку и танцевать можно на кухне, на даче, в гараже, на улице возле мангала, да где угодно.Многофункциональное цифровое радиоУстройство представляет собой не только радио, но и полноценную Bluetooth-колонку. Кроме того, умеет воспроизводить файлы с TF/SD-карт и USB-накопителей. А еще гаджет можно использовать как устройство для громкой связи. Причем на передней панели имеется светодиодный дисплей, а также полноценная цифровая клавиатура для набора номера.Купить портативное цифровое радиоЧасы с проектором и будильникомНаверняка многие из вас частенько, проснувшись среди ночи, смотрят на часы, чтобы узнать, сколько еще времени можно поспать. Обычно для этого приходится привставать с кровати или нащупывать в темноте смартфон. Согласитесь, это не очень удобно. Данный будильник решает проблему — он обладает проектором, который проецирует время на потолке. Причем вы можете настроить расположение проекции на потолке так, как вам удобнее.Будильник со светодиодным дисплеем и проекторомКроме того, гаджет имеет светодиодный дисплей, который хорошо виден в темноте. Разумеется, присутствует будильник, а еще есть таймер, который наверняка кому-то будет полезен.Купить часы с проектором и будильникомЗарядное устройство с LED дисплеемВ каждой семье имеется несколько смартфонов, планшеты и прочие гаджеты, которые периодически приходится заряжать. В результате скапливается много зарядных устройств, которые путаются под ногами, теряются и занимают розетки. Поэтому гораздо удобнее иметь одну универсальную зарядку, к которой можно подключить одновременно все гаджеты.Зарядное устройство с дисплеем и большим количеством портовИменно такое зарядное устройство я вам и предлагаю взять на подарок. Оно имеет сразу восемь портов, среди которых есть Type-C. Еще одна изюминка данного гаджета — наличие трехдюймовго LED-дисплея. На нем отображается статус зарядки, который можно просмотреть отдельно для каждого порта, что очень удобно.Купить зарядное устройство с LED дисплеемВодонепроницаемая Bluetooth-колонкаBluetooth колонка, которая не боится влаги и пыли. Ее можно взять с собой в душ или ванну. А еще она будет отличным подарком для дачников, любителей пикников и отдыха на природе. Благодаря поддержке SD-карт, ее можно использовать отдельно от смартфона как MP3 плеер. Кроме того, имеется порт AUX.Водостойкая Bluetooth-КолонкаСреди других плюсов отмечу широкий частотный диапазон — 100 Гц-20 кГц, поддержку голосового управления, а также симпатичный дизайн. Колонка продается в трех цветовых решениях. Дизайн неброский, но аккуратный и вполне симпатичный.Купить водонепроницаемую Bluetooth-колонкуУмная светодиодная лампаУмная лампа с поддержкой голосового управления, которую можно использовать как в системе “умный дом”, так и саму по себе. При помощи приложения на смартфоне она позволяет настраивать яркость и цветовую температуру. Кроме того, можно устанавливать время включения и выключения. К примеру, она может автоматически включаться к тому времени, когда хозяева приходят домой с работы или учебы. В результате больше не придется заходить в темную комнату.Умная светодиодная лампа с поддержкой голосового управленияПри помощи приложения на смартфоне, можно управлять лампой дистанционно. Подключение к сети Интернет осуществляется по Wi-Fi. Как утверждает производитель, срок службы лампы составляет 50 тысяч часов.Купить умную светодиодную лампуBluetooth-колонка с часами и будильникомКрасивый и полезный аксессуар, такому подарку рад будет каждый. Это компактная Bluetooth-колонка, выполненная в форме шара, которая имеет встроенные светодиодные часы с будильником. Еще больше шарма ей придает светодиодная подсветка.Компактная Bluetooth-колонка с подсветкой, часами и будильникомПроснувшись по будильнику, можно сразу включить на этой Bluetooth-колонке радио или любимую музыку, чтобы выполнить утреннюю зарядку. Судя по отзывам, колонка, несмотря на свои габариты, способна порадовать не только дизайном и функциональностью, но и неплохим звуком.Купить Bluetooth-колонку с часами и будильникомBluetooth-колонка с пультом ДУЕще одна Bluetooth-колонка, которая заслуживает внимания даже только одним своим дизайном. Но, конечно же кроме отличного внешнего вида у нее имеется ряд других достоинств. Если поставить ее на прикроватной тумбочке, она способна заменит собой часы, календарь и будильник. Информация отображается на крупном светодиодном дисплее с настраиваемой яркостью.Стильная Bluetooth-колонка с пультом ДУУстройство может работать со смартфоном по Bluetooth, а также самостоятельно воспроизводить файлы с карты памяти или USB накопителя. Кроме того, имеется FM радио. Еще одна изюминка колонки — наличие пульта дистанционного управления.Купить Bluetooth-колонку с пультом ДУПанель для беспроводной зарядкиЕще один стильный аксессуар, который предназначен, в первую очередь, для беспроводной зарядки смартфонов и других гаджетов. Но, также имеется порт для проводной зарядки, причем поддерживается быстрая зарядка.Панель для беспроводной зарядки с лампой-ночникомПанель оснащена регулируемой лампой, которая на прикроватной тумбе может выполнять функцию ночника. Важный плюс данного гаджета — универсальность. Им можно заряжать iPhone, Samsung, Xiaomi и любые другие смартфоны, которые поддерживают опцию беспроводной зарядки.Купить панель для беспроводной зарядкиМощный повербанкПеред вами не просто повербанк, а энергетический монстр емкостью 50000 мАч. Это означает, что он позволяет, грубо говоря, 10 раз зарядить смартфон от 0 до 100% с емкостью батареи 5000 мАч. Соответственно, данный повербанк можно использовать для зарядки планшетов и других гаджетов.Мощный повербанкУстройство имеет 4 USB порта. Кроме того, присутствуют порты Lightning, Micro USB и TypeC. К другим плюсам относится наличие двух светодиодов, выполняющих функцию фонарика, а также LED дисплей, на котором отображается уровень заряда.Купить мощный повербанкGPS-спидометрЕсли среди ваших друзей или близких есть автомобилисты, они обязательно будут рады такому подарку. Это GPS-спидометр, который для вычисления скорости в реальном времени использует данные со спутников. На его крупном LED-дисплее отображается скорость в км/ч или миль/ч, а также высота над уровнем моря. Кроме того, имеется одометр, который показывает пробег.GPS-спидометр с одометромНадо сказать, что устройство можно использовать не только на автомобиле, но и любом другом транспорте, будь то мотоцикл, скутер или даже велосипед.Купить GPS-спидометрЦифровая метеостанция с проекторомМногофункциональное устройство, основная задача которого — прогноз погоды. Он предскажет не только осадки или их отсутствие, но и атмосферное давление, уровень влажности, температуру и ряд других показателей. Кроме того, гаджет отображает температуру и влажность внутри помещения.Многофункциональная цифровая метеостанция с проекторомА еще устройство способно заменить собой календарь, будильник и часы. И напоследок еще одна его изюминка — это проектор, который может отображать время и другую информацию на стене или потолке.Купить цифровую метеостанциюМини-пылесос для клавиатурыИногда создается впечатление, что клавиатуры просто созданы для того, чтобы собирать пыль, крошки и прочий мелкий мусор. Борьба с ними не прекращается никогда. Однако, когда есть такой мини-пылесос, поддерживать клавиатуру в чистоте не составляет никакого труда.Мини-пылесос для клавиатуры и автомобиляРазумеется, использовать пылесос можно не только для клавиатуры. Этот гаджет в хозяйстве вообще весьма полезен. С его помощью можно почистить салон автомобиля или, к примеру, удалить пыль и мелкий мусор, забившийся в щелях дивана.Купить мини-пылесос для клавиатурыНадеюсь, моя подборка вам понравилась, ведь подбирал как для себя, да и сам был бы рад любому из таких подарков. Если вы новичок на Али, не забывайте использовать промокод “appleinsiderDec”. Удачных покупок!

Источник: hi-news.ru