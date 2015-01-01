Мужчина собрал автомобиль Tesla Model S с реактивными двигателями. Насколько он быстрый?

Автомобиль Tesla Model S с реактивным двигателемВ 2019 году Илон Маск заинтриговал публику своим сообщением о том, что новая версия автомобиля Tesla Roadster будет оснащена девятью реактивными двигателями. Они будут предоставлены принадлежащей ему компанией SpaceX и расположатся на месте двух задних сидений. Благодаря реактивным двигателям, автомобиль сможет быстрее разгоняться и тормозить, а также лучше входить в крутые повороты. Также не исключалась возможность, что новый Tesla Roadster будет способен летать, но это уже что-то на грани фантастики. Старт продаж новинки запланирован на 2023 год и на данный момент не ясно, действительно ли она будет оснащена «космическими» новшествами. Автор YouTube-канала Warped Perception не стал ждать выхода официальной модели и создал свою версию — он установил реактивные двигатели на Tesla Model S.Реактивный автомобиль TeslaПодробностями об улучшенном электромобиле Tesla Model S поделилось издание The Drive. Большая часть деталей была напечатана на 3D-принтере, а для управления двигателями пришлось разработать сложное программное обеспечение. В конструкции используются небольшие форсунки, которые обычно используются в устройствах на радиоуправлении. Они предназначены для распыления горючих жидкостей под большим давлением.Реактивный Tesla Model S и его создательТри двигателя установлены на задней части автомобиля, за багажником. Такое расположение было выбрано для того, чтобы свести риск серьезного повреждения к минимуму. Система прикреплена к автомобилю при помощи сваренной на заказ раме, которая удерживается болтами.Реактивная система установлена на заднюю часть автомобиляАвтомобиль может работать на дизельном топливе или керосине, то есть его можно заправить во многих заправочных станциях (но помимо этого также нужно заряжать аккумуляторы). Важно, чтобы перед запуском топливо было смешано с турбинным маслом. Во время работы на полную мощность реактивные двигатели потребляют 1,5–2 галлона топлива в минуту.Дисплеи, сообщающие о состоянии двигателейУправлять сразу тремя реактивными двигателями — далеко не самая легкая задача. Дело в том, что для этого используется сложная электроника, которая контролируется специально разработанным программным обеспечением. На видеоролике ниже видно, что панель управления аккуратно встроена в интерьер Tesla Model S и выглядит как пульт управления летающим самолетом. Множество кнопок и переключателей позволяют управлять разными параметрами реактивных двигателей и все изменения отображаются на нескольких дисплеях.Демонстрация работы реактивного Tesla Model SЧитайте также: Tesla представила детский квадроцикл Cyberquad и дорогой «киберсвисток»Возможности реактивного автомобиляСоздатель реактивного автомобиля Tesla Model S протестировал его на дороге общего пользования. Ему пришлось быть максимально осторожным и не допускать того, чтобы кто-то мог пристроиться к нему сзади. А все потому, что в этом случае реактивные двигатели могли навредить «преследователю» горячими струями.Реактивные двигатели действительно могут навредить едущим сзади автомобилямИспользуя только реактивную тягу, изобретателю удалось разогнать автомобиль до 100 километров в час и удерживать эту скорость. После этого мужчина решил проверить, насколько сильно реактивные двигатели помогают ускорить разгон. Обычный Tesla Model S разгоняется «до сотки» за 4,38 секунд. Установленные двигатели позволили улучшить этот показатель до 3,32 секунд, но результат мог быть и лучше. Во время испытаний дорога была мокрой, а на сухой поверхности автомобиль явно способен разогнаться за 2,4 секунд.Автор канала не может точно сказать, насколько эффективны реактивные двигатели — возможно, они делают только хужеРезультаты впечатляют, да и внешне автомобиль выглядит очень круто. Но на данный момент автор Warped Perception затрудняется оценить эффективность реактивных двигателей. Ведь не исключено, что они только мешают езде, потому что значительно увеличивают массу автомобиля. Также не стоит забывать, что реактивные двигатели сильно вредят окружающей среде — это противоречит принципам электрических автомобилей, одной из главных особенностей которых является экологичность.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Стоит отметить, что некоторые компании всерьез занимаются разработкой реактивных автомобилей. Больших успехов в этом деле достигла компания Bloodhound, которая в 2019 году смогла разогнать свой автомобиль до впечатляющих 537 километров в час. О том, что это за чудо техники и как проходят его испытания, можете узнать на нашем сайте.Реактивный автомобиль BloodhoundЧто вы думаете о реактивной версии автомобиля Tesla Model S? Своим мнением делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru