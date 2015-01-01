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Где купить ключи активации Windows и Office дешевле, чем у Microsoft

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Где купить ключи активации Windows и Office дешевле, чем у Microsoft
Лицензии на софт уже давно продаются в виде ключей. Главное знать, где их покупать

Несмотря на то что подписка на приложения и сервисы — это довольно удобная штука, со временем начинаешь замечать, что изрядная часть доходов начинает уходить только на их оплату. Естественно, отдавать за абонементы даже 5% от зарплаты каждый месяц — уже много. А ведь есть такие сервисы, месячный доступ к которым стоит дороже, чем ко всем остальным. Например, сервисы Microsoft. Однако нет нужды сильно тратиться, когда можно сэкономить буквально на ровном месте, просто купив ключ доступа. В том числе безлимитный.

Онлайн-магазин keysfan.com в преддверии новогодних праздников устроил масштабную распродажу ключей активации операционных систем и сервисов компании Microsoft. Тут вы найдёте абонементы на офисные программы, графические редакторы и приложения для управления проектами. Благодаря им можно продлить срок действия уже оформленной подписки, подключить новую, а также купить пожизненную лицензию, за которую потребуется заплатить только один раз в жизни.

Где купить ключи Microsoft Office

Покупать ключи на keysfan.com выгоднее

Ключи на keysfan.com стоят ощутимо дешевле, чем у Microsoft. Вот вам несколько предложений для затравки:

Windows 11 Professional — 1088 рублей

Windows 10 Professional — 553 рубля

Windows 10 Pro Professional (на 2 ПК) — 858 рублей

Office 2021 Professional Plus — 2309 рублей

Office 2021 Professional Plus (на 5 ПК) — 1014 рублей (за каждый)

Windows 10 Home (32/64 бит) — 606 рублей

Office 2019 Professional Plus — 1927 рублей

Office 2016 Professional Plus — 1393 рубля

Покупать комплектом выгоднее. Тем более, если можно применить промокод SKF62 и ещё больше сбить цену:

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus — 2758 рублей

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — 3325 рублей

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro — 2404 рубля

Windows 10 Home + Office 2019 Pro — 2495 рублей

Windows 10 Professional + Office 2016 — 1842 рубля

Windows 10 Home + Office 2016 Pro — 1862 рубля

Windows 11 Professional + Office 2019 — 2987 рублей

Windows 11 Professional + Office 2016 Pro — 2464 рублей

Где купить ключ Windows 10 и 11

Сегодня нет нужды покупать диск с Windows 10. Достаточно просто купить ключ

Тут есть даже лицензии на новые версии Windows, причём со скидкой до 50%. Главное — не забыть применить промокод SKF50:

Windows 10 Home 32/64 бит (для 2 ПК) — 1010 рублей

Windows 11 Home (для 1 ПК) — 1259 рублей

Windows 11 Professional (для 5 ПК) — 3129 рублей

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 — 679 рублей

А это самые выгодные предложения на keysfan.com для тех, кто дочитал до этого момента:

Project Professional 2021 (для 1 ПК) — 1913 рублей

Visio Professional 2021 (для 1 ПК) — 1710 рублей

Project Professional 2019 (для 1 ПК) — 1649 рублей

Visio Professional 2019 (для 1 ПК) — 1442 рубля

Office 365 Professional Plus (1 год) — 1102 рубля

Office 2019 Home and Student (для 1 ПК) — 2319 рублей

Покупать ключи на keysfan.com абсолютно безопасно. Вы просто выбираете нужный товар, добавляете его в корзину и оплачиваете. Расплатиться можно любым удобным для вас способом: MasterCard, Visa или PayPal. Особенно круто, что есть PayPal. Как известно, этот сервис гарантирует полное возмещение средств, если товар вам не придёт или окажется нерабочим. Это правило распространяется в том числе на цифровые товары, к которым относятся лицензионные ключи. Но с keysfan.com проблем не будет, так что не переживайте.

Куда вводить ключ активации Microsoft Office

Активация ключей Microsoft немного отличается от обычного оформления подписки. Дело в том, что подписка сразу привязывается к аккаунту, а деньги автоматически списываются с карты. А ключ нужно вводить в специальном поле на сайте Microsoft, если речь идёт об Office или Windows, или в приложении, если речь идёт о программах Vision или Project. Вот, как это делается (на примере Office):

Перейдите на сайт Office в раздел ввода ключа;

Войдите в свою учётную запись Microsoft;

Вводить ключ от Office нужно на сайте Microsoft

Введите ключ продукта в открывшемся окне;

Получите ссылку на загрузку офисной программы.

В случае с Vision или Project ввод ключа осуществляется в интерфейсе самих приложений. Как только вы установите их и авторизуетесь, они сами предложат приобрести лицензию либо ввести уже имеющийся у вас ключ. Поскольку keysfan.com торгует только официальными ключами, их ввод мгновенно приведёт к активации лицензии. Но, если вдруг что-то пойдёт не так, вы можете обратиться в службу технической поддержки онлайн-магазина по адресу Support@keysfan.com.

Источник: hi-news.ru

Теги:Промо
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