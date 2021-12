Где купить ключи активации Windows и Office дешевле, чем у Microsoft

Лицензии на софт уже давно продаются в виде ключей. Главное знать, где их покупатьНесмотря на то что подписка на приложения и сервисы — это довольно удобная штука, со временем начинаешь замечать, что изрядная часть доходов начинает уходить только на их оплату. Естественно, отдавать за абонементы даже 5% от зарплаты каждый месяц — уже много. А ведь есть такие сервисы, месячный доступ к которым стоит дороже, чем ко всем остальным. Например, сервисы Microsoft. Однако нет нужды сильно тратиться, когда можно сэкономить буквально на ровном месте, просто купив ключ доступа. В том числе безлимитный.Онлайн-магазин keysfan.com в преддверии новогодних праздников устроил масштабную распродажу ключей активации операционных систем и сервисов компании Microsoft. Тут вы найдёте абонементы на офисные программы, графические редакторы и приложения для управления проектами. Благодаря им можно продлить срок действия уже оформленной подписки, подключить новую, а также купить пожизненную лицензию, за которую потребуется заплатить только один раз в жизни.Где купить ключи Microsoft OfficeПокупать ключи на keysfan.com выгоднееКлючи на keysfan.com стоят ощутимо дешевле, чем у Microsoft. Вот вам несколько предложений для затравки:Windows 11 Professional — 1088 рублейWindows 10 Professional — 553 рубляWindows 10 Pro Professional (на 2 ПК) — 858 рублейOffice 2021 Professional Plus — 2309 рублейOffice 2021 Professional Plus (на 5 ПК) — 1014 рублей (за каждый)Windows 10 Home (32/64 бит) — 606 рублейOffice 2019 Professional Plus — 1927 рублейOffice 2016 Professional Plus — 1393 рубляПокупать комплектом выгоднее. Тем более, если можно применить промокод SKF62 и ещё больше сбить цену:Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus — 2758 рублейWindows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — 3325 рублейWindows 10 Professional + Office 2019 Pro — 2404 рубляWindows 10 Home + Office 2019 Pro — 2495 рублейWindows 10 Professional + Office 2016 — 1842 рубляWindows 10 Home + Office 2016 Pro — 1862 рубляWindows 11 Professional + Office 2019 — 2987 рублейWindows 11 Professional + Office 2016 Pro — 2464 рублейГде купить ключ Windows 10 и 11Сегодня нет нужды покупать диск с Windows 10. Достаточно просто купить ключТут есть даже лицензии на новые версии Windows, причём со скидкой до 50%. Главное — не забыть применить промокод SKF50:Windows 10 Home 32/64 бит (для 2 ПК) — 1010 рублейWindows 11 Home (для 1 ПК) — 1259 рублейWindows 11 Professional (для 5 ПК) — 3129 рублейWindows 10 Enterprise LTSC 2019 — 679 рублейА это самые выгодные предложения на keysfan.com для тех, кто дочитал до этого момента:Project Professional 2021 (для 1 ПК) — 1913 рублейVisio Professional 2021 (для 1 ПК) — 1710 рублейProject Professional 2019 (для 1 ПК) — 1649 рублейVisio Professional 2019 (для 1 ПК) — 1442 рубляOffice 365 Professional Plus (1 год) — 1102 рубляOffice 2019 Home and Student (для 1 ПК) — 2319 рублейПокупать ключи на keysfan.com абсолютно безопасно. Вы просто выбираете нужный товар, добавляете его в корзину и оплачиваете. Расплатиться можно любым удобным для вас способом: MasterCard, Visa или PayPal. Особенно круто, что есть PayPal. Как известно, этот сервис гарантирует полное возмещение средств, если товар вам не придёт или окажется нерабочим. Это правило распространяется в том числе на цифровые товары, к которым относятся лицензионные ключи. Но с keysfan.com проблем не будет, так что не переживайте.Куда вводить ключ активации Microsoft OfficeАктивация ключей Microsoft немного отличается от обычного оформления подписки. Дело в том, что подписка сразу привязывается к аккаунту, а деньги автоматически списываются с карты. А ключ нужно вводить в специальном поле на сайте Microsoft, если речь идёт об Office или Windows, или в приложении, если речь идёт о программах Vision или Project. Вот, как это делается (на примере Office):Перейдите на сайт Office в раздел ввода ключа;Войдите в свою учётную запись Microsoft;Вводить ключ от Office нужно на сайте MicrosoftВведите ключ продукта в открывшемся окне;Получите ссылку на загрузку офисной программы.В случае с Vision или Project ввод ключа осуществляется в интерфейсе самих приложений. Как только вы установите их и авторизуетесь, они сами предложат приобрести лицензию либо ввести уже имеющийся у вас ключ. Поскольку keysfan.com торгует только официальными ключами, их ввод мгновенно приведёт к активации лицензии. Но, если вдруг что-то пойдёт не так, вы можете обратиться в службу технической поддержки онлайн-магазина по адресу Support@keysfan.com.

Источник: hi-news.ru