Разлагающие пластик бактерии стали появляться во всем мире сами по себе

Ученые обнаружили по всему миру седы бактерий, которые способны разлагать полимерыВ наше время куда ни глянь — всюду окружает пластик. Его накопилось столько, что он стал настоящей проблемой для человечества. Ведь, для естественного разложения полимерам требуется около 400 лет. Другими словами, пластик накапливается на Земле с тех пор, как его впервые стали производить. В результате в Тихом Океане уже образовался целый остров из мусора, основную часть которого составляют различные полимеры. От него страдают птицы и морские обитатели. Кроме того, он наносит вред и здоровью человека, в частности, микропластик (измельченные частицы) повышают холестерин. Поэтому давно стало очевидным, что человечество больше не может накапливать пластиковый мусор в таких количествах, иначе мы попросту в нем сами утонем. Но как от него избавляться? Ученые возлагали большие надежды на бактерии — предполагалось вывести и размножить такие их виды, которые эффективно перерабатывают полимеры. Однако, похоже, что бактерии опередили ученых — они стали появляться сами по себе, причем, как утверждают ученые Технического университета Чалмерса, количество бактерий, которые питаются пластмассой, увеличивается во всем мире.Бактерии способны расщеплять полимерыО том, что существуют бактерии, которые способны перерабатывать пластик, ученым известно давно. Причем, за ними не нужно далеко ходить. Они живут в желудках коров. Задача же ученых состоит в том, чтобы сделать их еще более эффективными. Это позволит перерабатывать с их помощью полимеры в промышленных масштабах.Бактерии, перерабатывающие пластик, содержатся в желудках коровТак как ученым уже известно, как выглядят ферменты, способные перерабатывать пластик в желудках коров, они решили поискать похожие ферменты у других бактерий путем сравнения их ДНК. Следует отметить, что ученые искали не сами бактерии, а именно их ДНК, которые они оставляют повсюду, когда гибнут бактериальные клетки. ДНК является стабильной молекулой, поэтому еще длительное время содержится в воздухе, земле и воде после гибели самой бактерии. Как утверждают исследователи, отличить ДНК бактерий от молекул других организмов не сложно, так как они обладают своими характерными особенностями.Ученые провели обширное исследование — они по всему миру собирали ДНК бактерий и искали признаки наличия ферментов. В итоге, ими было обнаружено более 30 тысяч ДНК бактерий, которые потенциально способны перерабатывать десять видов пластиков. Правда, следует учитывать, что пока речь идет только о потенциальной возможности, так как самих бактерий, как я сказал выше, исследователи еще не изучали. Выводе сделаны только на основе ДНК. Подробности исследования опубликованы в издании mBio.Предположительно существует 30 тысяч видов бактерий, перерабатывающих пластикПерспективы бактерий, разлагающих пластикНесмотря на то, что прямых доказательств существования разлагающих пластик бактерий пока нет, сама цифра весьма впечатляет. Даже если не все ДНК принадлежат бактериям, которые действительно перерабатывают полимеры, скорее всего часть из них на это все же способна. Причем, этому есть косвенные доказательства — больше всего таких ДНК было обнаружено в тех местах, где имелось большое скопление пластика.Более того, “антипластиковые” фермента часто соответствовали тому виду пластика, который присутствует в той или иной среде их обитания. Отсюда можно сделать вывод, что бактерии приспосабливаются поедать те вещества, которые у них имеются в изобилии, что логично. Ученые считают, что в конечном итоге им удастся найти среди тысяч бактерий те, которые лучше остальных могут справиться с целенаправленной уборкой пластика.Пластиковый мусор в будущем может начать исчезать сам по себеТакже авторы работы не исключают другой вариант развития событий. Возможно, бактерии в результате естественного отбора сами научатся быстро расщеплять пластик. В таком случае различный мусор, такой, как пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и пр. начнет исчезать сам по себе. Другими словами, природа найдет способ очистить себя от мусора без вмешательства человека.Еще больше увлекательных материалов из мира науки мы подготовили для вас на нашем Яндекс.Дзен-каналеЭтот вариант хоть и выглядит немного фантастическом, может оказаться наиболее вероятным. Возможно, именно этот процесс ученые сейчас и наблюдают, когда фиксируют множество следов бактерий, разлагающих пластик, в тех зонах, где содержится большое количество мусора. Напоследок напомню, что накопление пластика приводит к появлению и других бактерий, которые полезными назвать нельзя. В частности, одно из недавних исследований показало появление бактерий, устойчивых к антибиотикам. Последние несут прямую опасность для людей, о чем я рассказывал ранее.

Источник: hi-news.ru