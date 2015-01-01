Подвесные мосты оказались опаснее, чем считалось ранее

Висячий мост через португальскую реку ПайваНа данный момент самым длинным висячим мостом в мире считается переправа через португальскую реку Пайва. Его строительство завершилось в мае 2021 года — длина моста составила 516 метров и для прохождения через него требуется до 10 минут. Правда пройтись по этой переправе осмеливаются немногие, потому что из-за шагов большого количества людей мост сильно шатается в стороны и возникает опасность падения. Впрочем, эта проблема актуальна даже для огромного Бруклинского моста и многих других подобных сооружений. До сих пор считалось, что мосты начинают опасно шататься из-за синхронного движения людей — когда они идут нога в ногу, возникает эффект маятника. Однако, в ходе недавнего исследования ученые выяснили, что мосты являются более опасными сооружениями и расшатываются, даже если люди идут не синхронно.Интересный факт: в 2022 году рекорд самого длинного моста в мире будет побит. В чешском регионе Моравия начато строительство переправы от хребта Сламник до хребта Хлум. Мост длиной 721 метр будет опираться на тросы толщиной более 7 сантиметров.Почему мосты шатаются при ходьбе?О новой причине раскачивания мостов было рассказано в научном издании Science Alert. Еще раз стоит подчеркнуть, что полученные результаты не опровергают факт того, что мосты раскачиваются из-за эффекта маятника, вызванного синхронной ходьбой людей. Полученные данные лишь расширяют знания ученых об этом явлении. В ходе исследования стало ясно, что хождение по длинным и неустойчивым мостам опасно даже при условии, что шаги людей не совпадают.Не каждый человек осмеливается ходить по подвесным мостам и этому есть причиныВ рамках научной работы ученые изучали разные случаи опасного раскачивания мостов. В одних случаях все пешеходы шли синхронно, а в других — каждый своим шагом.Опасность подвесных мостовОдним из самых ярких примеров экстремального раскачивания моста является случай, произошедший в 2000 году. В июне этого года открылся лондонский мост Миллениум, но первые посетители были обеспокоены тем, что при ходьбе он сильно шатается. В связи с этим мост был закрыт на два дня, а потом вовсе на пару лет — его нужно было укрепить. В конечном итоге мост был заново открыт в феврале 2002 года.Лондонский мост МиллениумЕще один случай произошел в 2003 году. Тогда на Восточном побережье США произошло отключение электричества и многим людям пришлось пешком пройти через Бруклинский мост, который соединяет Нью-Йорк и Манхэттен. Из-за многочисленных шагов он начал сильно расшатываться и люди даже сообщали о возникновении головокружения и неспособности сохранить головокружение.Люди на Бруклинском мосту в 2003 годуИзучив подробности об этих случаях, ученые пришли к выводу, что даже при асинхронном хождении, люди сильно раскачивают конструкцию. Это связано с тем, что каждый и них пытается сохранить равновесие и своими усилиями еще сильнее увеличивают эффект маятника. По словам авторов научной работы, это отличный пример отрицательного демпфирования, когда слабые колебания вызывают гораздо больший конечный результат, чем сильные. В случае с мостом Миллениум, для раскачивания конструкции было достаточно движений 165 человек. Если мост меньше, для нарушения его стойкости хватает еще меньшего количества людей.Читайте также: Человечество изменило сушу до неузнаваемости. Но что насчет воды?Обрушения подвесных мостовСлучаи обрушения подвесных мостов — это далеко не редкость. Один из таких случаев произошел в 2016 году на территории Индонезии. В ходе проведения церемонии через мост между островами Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган проходило слишком много людей. Из-за большого веса (и, скорее всего, колебания конструкции), один из тросов лопнул и люди упали в воду. В результате этого ужасного происшествия пострадало около 34 человек.Обрушение моста между островами Нуса-Лембонган и Нуса-ЧенинганТри года спустя очередной несчастный случай произошел в Китае, но в этом случае причиной была банальная глупость людей. На видеоролике видно, один переходивших на другую сторону реки в провинции Гуандун людей начал раскачивать мост, держащийся на веревках. Само собой разумеется, конструкция этого не выдержала и люди упали в воду. И таких случаях очень много — новости о них появляются по несколько раз в год.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В мире существует огромное количество мостов и они отличаются как по внешнему виду, так и по предназначению. На нашем сайте есть статья про десять самых длинных мостов в мире — настоятельно рекомендую к прочтению. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru