Токсины сибирской язвы могут стать новыми обезболивающими

Сибирская язва может помочь создать сильное обезболивающее средствоСибирская язва — это смертельно опасное инфекционное заболевание, возбудителем которой является бактерия Bacillus anthracis. Этой болезни чаще всего подвергаются сельские животные, но бывают и случаи заражения людей. При заражении у человека повреждается кожа, а в более серьезных случаях — органы дыхания и система пищеварения. В мире происходило множество вспышек заболевания сибирской язвой, что приводило к сотням смертей. Ученые со всего мира до сих пор занимаются изучением этой инфекции и иногда делают удивительные открытия. Например, недавно ученые из Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, что некоторые из выделяемых сибирской язвой токсинов можно использовать в качестве средства для снятия боли. Возникает вопрос — насколько это безопасно?Какие токсины выделяет сибирская язва?О новом открытии было рассказано в научном издании New Atlas. Вызывающая сибирскую язву бацилла Bacillus anthracis представляет собой спорообразующую палочку размером в несколько микрометров. Она быстро размножается в мясной среде и выделяет в окружающую среду экзотоксин — белковый комплекс, который состоит из трех компонентов. Первый вызывает отек, второй вызывает отек легких и последующую смерть, а третий является защитным антигеном. Последний часто сравнивается с троянским конем, потому что помогает скрытно переносить в клетки организма либо белки фактора отека (EF), либо белок летального фактора (LF).Bacillus anthracis под микроскопомОбезболивающее средство на основе сибирской язвыВ ходе новой научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience, было выяснено, что совокупность некоторых из этих белков могут действовать как хорошее обезболивающее средство. Речь идет о связке защитного антигена и белка, который вызывает отек. Вместе они проникают в спинной мозг и блокируют нейроны, которые сигнализируют организму о боли. Эффект снятия боли был доказан в ходе экспериментов на лабораторных мышах, которым связку из двух компонентов сибирской язвы ввели в позвоночник.Компоненты сибирской язвы помогли унять боль у лабораторных мышейВпоследствии ученые решили пойти дальше и «спрятали» внутри играющего роль троянского коня защитного антигена другой обезболивающий яд — ботулотоксин. На самом деле, это вещество считается одним из самых сильных токсинов в мире, но в умелых руках он превращается в обезболивающее средство. После введения новой смеси в организмы грызунов, ученым снова удалось унять боль. По словам одного из авторов научной работы Николь Янг (Nicole Yang), в будущем они смогут доставлять в ответственные за сигналы о боли участки спинного мозга и другие лекарства.Бактерии Clostridium botulinum, из которых получается ботулотоксинЧитайте также: 5 самых опасных бактерий в миреНасколько безопасно новое обезболивающее?Конечно, до этого еще далеко, потому что ученым нужно убедиться, что созданный ими метод полностью безопасен — все-таки они имеют дело с опасными бактериями и ядами. По их мнению, введение веществ через позвоночник (интратекальное введение), помогает избежать попадания ядовитых веществ в остальные части тела. По крайней мере, на данный момент испытания на животных не показало поражения остальные органов тела. Как минимум, у животных не возникло проблем с движениями — они вели себя так же, как обычно.Поражение кожи при сибирской язвеПо мнению ученых, обезболивающий эффект от компонентов сибирской язвы может быть эволюционной адаптацией болезни для защиты от обнаружения. Как уже было отмечено в начале статьи, одним из симптомов заражения является поражение кожного покрова. На ней образуются язвы с черным центром, но пациенты уверяют, что никаких болезненных ощущений они не вызывают. Скорее всего, это как раз связано с тем, что выделяемые бактериями Bacillus anthracis компоненты блокируют сигналы о боли.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Результаты проведенной научной работы намекают на то, что мощные анальгетики можно найти даже в бактериальной среде. Возможно, в будущем ученые смогут разработать еще более мощные обезболивающие средства, чем имеющиеся у нас сейчас. А они, в свою очередь, смогут сделать медицинские процедуры еще более безболезненными. К тому же, не стоит забывать о людях с хроническими болями, о которых я рассказывал в этом материале. Новые лекарственные средства наверняка сделают их жизни намного лучше.

Источник: hi-news.ru