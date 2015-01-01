Как активировать iPhone, если забыл Apple ID

Активировать iPhone без Apple ID сложно, но можно, и мы знаем, как именноЧто может быть хуже, чем забыть пароль iPhone? Пожалуй, только забыть Apple ID. Ведь если код блокировки можно либо подобрать, либо сбросить без лишних проблем, то вот с адресом учётной записи, не говоря уже про пароль, который обычно состоит из большого количества символов, будет куда труднее. Его уже не подберёшь просто так, хотя именно от Apple ID зачастую зависит куда больше, чем от пароля блокировки. Без аккаунта ни iPhone не активировать, ни блокировку активации отключить, ни даже приложения скачать. Значит, нужно искать обходные пути.Забыл Apple ID и пароль. Что делатьПервым делом рекомендуется восстановить доступ к Apple ID. Даже если вы забыли и пароль, и адрес самой учётной записи, ничего страшного. Если она принадлежит вам, значит, у вас должны были остаться и другие ниточки, за которые можно потянуть, чтобы вернуть себе контроль над аккаунтом. Так что как минимум попробовать нужно обязательно.Перейдите на iforgot.apple.com и нажмите «Сброс пароля»;Если вы не помните свой Apple ID, нажмите «Найти его»;Если вы не помните свой Apple ID, его можно восстановитьВведите свои имя, фамилию и адрес электронной почты;Если сочетание не подходит, попробуйте ввести другой адрес;Затем скопируйте адрес и вернитесь на этап сброса пароля;Проще всего восстановить Apple ID на другом своём устройствеВведите название учётной записи в поле, а затем номер телефона;Подтвердите сброс пароля на другом своём устройстве Apple.Если у вас нет доступа к другим своим устройствам Apple или iPhone — это единственный гаджет компании, которым вы располагаете, вы можете обратиться за помощью к друзьям или в магазин с техникой Apple. Вам потребуется установить приложение «Поддержка Apple» на сторонний аппарат, а затем, следуя инструкции отсюда, восстановить пароль от своего Apple ID.Как снять блокировку активацииЕсли вы ищете простой и эффективный способ активировать iPhone, если забыл пароль от Apple ID, следует воспользоваться утилитой PassFab Activation Unlocker. Она позволяет снять блокировку активации и отвязать Айфон от Айклауда всего в несколько действий. Это будет намного проще, чем пытаться подобрать пароль от учётной записи, которая вам, возможно, даже не принадлежит.Скачайте PassFab Activation Unlocker себе на компьютер;Подключите iPhone к компьютеру через Lightning-кабель;Активировать iPhone без Apple ID сложно, но можноЗатем в интерфейсе утилиты нажмите кнопку «Начать» (сработает, только если iPhone неактивирован);Прочтите пользовательское соглашение перед использованием программы;Подключите iPhone к компьютеру во время взломаНажмите «Далее», а затем «Обойти блокировку активации»;Без джейлбрейка тут не обойтисьЗагрузите утилиту для джейлбрейка, а затем начните процедуру взлома, следуя инструкциям на экране;Если всё пройдёт успешно, iPhone активируется сам без ввода Apple ID.PassFab Activation UnlockerЭтот метод хорош всем, кроме того, что требует выполнения процедуры джелбрейка. Многих это, вероятно, может отпугнуть. Однако, если у вас на руках заблокированный смартфон Apple, который вы никак не можете активировать из-за включенной блокировки активации iPhone, у вас всё равно нет другого выхода. Поэтому ещё раз перечитайте инструкцию, приведённую выше, и следуйте ей неукоснительно вплоть до последнего шага, чтобы ничего не перепутать и не получить на выходе кирпич.Как войти в Айклауд без пароляВне зависимости от того, активирован ваш iPhone или нет, вы можете попробовать зайти в iCloud с другого устройства. Как правило, большинство пользователей техники Apple сегодня пользуются биометрическим идентификатором, который предлагает сайт iCloud.com. Он не требует от вас ввода пароля, а только предлагает воспользоваться кодом разблокировки самого устройства либо подтвердить личность отпечатком пальца или лицом.Откройте iCloud.com на любом устройстве Apple;Вместо ввода пароля вам будет предложена авторизация по биометрии;Если ваше устройство поддерживает биометрию, приложите палец к Touch ID или отсканируйте лицо;Вы можете входить в iCloud на устройствах Apple без пароля, только по биометрииЕсли не поддерживает, введите пароль, который вы используете для разблокировки самого устройства;Теперь, когда вы попали в iCloud, можно попробовать стереть iPhone либо отвязать его от аккаунта.Отвязка от учётной записи Apple ID фактически приравнивается к снятию блокировки активации. При этом взаимодействовать с самим iPhone в это время не потребуется. Главное, чтобы он был привязан к самому аккаунту. В противном случае, отвязки не получится. Ведь выполнить эту процедуру может только номинальный владелец, к учётной записи которого и прикреплено устройство. А, если это не вы, обращайтесь к предыдущему способу с PassFab Activation Unlocker.Как обойти Activation Lock. Ответы на вопросыРазблокировать iCloud можно и без пароля. Главное — обладать соответствующими навыкамиМожно ли активировать iPhone, если забыл пароль от Apple ID? Можно. Вы можете восстановить пароль от аккаунта, можете войти в iCloud без пароля по биометрии, а можете просто сбросить блокировку активации через PassFab.Что такое блокировка активации? Блокировка активации — это привязка iPhone к учётной записи, из-за чего активировать смартфон после сброса, получив доступ к исходным данным, сможет только реальный владелец аппарата.Как войти в iCloud без пароля? Войти в iCloud без пароля можно с любого устройства Apple. Компания больше не требует вводить пароль, а позволяет залогиниться с помощью биометрии — Touch ID или Face ID.Можно ли отвязать iPhone без Apple ID без пароля? Да, это тоже возможно. Вам потребуется утилита PassFab Activation Unlocker, которая поможет выполнить процедуру джейлбрейка и включить смартфон без аккаунта.Что делать, если нужно сбросить Apple ID, но ни один из приведённых методов не подходит? Попробуйте обратиться в Apple. Предоставьте компании чеки и упаковку от вашего устройства, подтверждающие факт покупки, и, возможно, вам разблокируют ваш смартфон.

Источник: hi-news.ru