Ученые выяснили, что люди начали влиять на окружающую среду еще со времен неандертальцев

Ученые обнаружили, что люди воздействовали на окружающую среду еще со времен неандертальцевПринято считать, что человек стал оказывать влияние на окружающую среду в эпоху индустриализации. Результаты нам всем известны — природа загрязнена, исчезли многие виды животных, птиц и растений, полным ходом идет глобальное потепление климата. Однако на самом деле влияние человека на окружающую среду началось еще раньше. К примеру, в эпоху сельскохозяйственной революции люди начали менять ландшафт, чтобы выращивать те или иные растения. Но ученые утверждают, что и этот срок слишком поздний. Антропогенные изменения стали происходить еще за долго до того, как люди освоили сельской хозяйство. Причем на природу стали влиять не только разумные люди, но и неандертальцы, как минимум, более 120 тысяч лет назад, хотя есть данные, которые указывают не несколько сотен тысяч лет. Утверждают это Сотрудники Лейденского университета, которые тщательно изучили древние находки, обнаруженные археологами в Германии на участке Ноймарк-Норд.Как древние люди влияли на окружающую средуУченые из Лейденского университета изучили некоторые находки археологов, которые принадлежали неандертальцам. К ним относятся орудия труда, кости животных, остатки древесного угля и пр. Исследование показало, что неандертальцы часто разжигали костер. Отмечу, что в то время в Европе еще не было человека разумного. Поэтому нет сомнений в том, что все находки принадлежат именно вымершему виду людей.Но какое отношение имеют костры неандертальцев к влиянию на окружающую среду? Как показали исследования пыльцы растений, собранной на участке, где были найдены следы проживания людей, вокруг территории неандертальцев не было лесов. Люди жили на открытой местности с травянистой поверхностью. Однако на других участках в этом же районе везде росли леса.Неандертальцы использовали лес для растопки костров и строительства убежищПочему неандертальцы жили на открытой местностиКак утверждают исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances, площадка среди леса могла появиться лишь по одной причине — неандертальцы регулярно вырубали деревья. Очевидно, они использовали их в качестве топлива для костров. Возможно, деревья использовали также в качестве строительных материалов для создания убежищ.Как утверждают исследователи, леса отсутствовали на достаточно большой площади. Это может свидетельствовать о том, что селение неандертальцев было большим. Кроме того, жили они на этом участке длительное время, вырубая год за годом деревья, в результате чего таким образом изменили ландшафт на месте своего селения и, как следствие, трансформировали экосистему. Это предположение подтверждают археологи. По их мнению, неандертальцы проживали на территории Ноймарк-Норд порядка двух тысяч лет.В этот период в Европе происходило потепление климата, начавшееся порядка 150 тысяч лет назад. В результате для неандертальцев здесь были благоприятные условия. Местность могла прокормить большое количество людей. Поэтому у древних людей попросту не было нужды покидать свое селение.Люди научились разжигать костер около 400 тысяч лет назадКогда люди начали пользоваться огнем и менять ландшафтНоймарк-Норд не первое свидетельство того, что древние люде разжигали костры и влияли на экосистему. В частности, подобная ситуация наблюдается в Рабце, где также была стоянка древнего человека. Вообще, пользоваться огнем люди научились еще раньше — порядка 400 тысяч лет назад. Археологами зафиксировано масса свидетельств того, как уменьшалось количество лесов на тех участках, где жили древние люди.Еще больше увлекательных материалов из мира науки мы подготовили для вас на нашем Яндекс.Дзен-каналеБолее того, древних людей обвиняли в исчезновении некоторых видов животных. В частности, их винили в уничтожении мамонтов. Правда, дальнейшие исследования показали, что люди в этом все же не виноваты. Мамонты вымерли в результате изменения климата, которое, по сути, оставило их без пропитания.Главная особенность Ноймарк-Норд, которая вызывает интерес исследователей, заключается в том, что здесь проживали именно неандертальцы. Это говорит о том, что орудия труда этих людей и умение обращаться с огнем позволяли менять ландшафт. Напоследок напомню, что неандертальцы не только имели орудия труда и строили себе жилища, но и хоронили умерших аналогично разумным людям, о чем я рассказывал ранее. Вероятно, они были более разумными, чем принято полагать.

Источник: hi-news.ru