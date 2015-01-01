Под Антарктикой найдено «шокирующее изобилие» живых организмов

Одна сторона шельфового ледника ЭкстремВ 2018 году исследователи из Британской антарктической службы использовали струю горячей воды, чтобы пробурить в шельфовом леднике Экстрем две скважины. Чтобы сделать первое отверстие, пришлось пройти сквозь 192 метра льда, а вторая скважина ушла на глубину 190 метров. Как и ожидалось, под толстый лед не просачивается ни один солнечный луч — там царит кромешная тьма. Но каково было удивление ученых, когда при помощи камер с фонарями они обнаружили подо льдами Антарктики огромное количество живых существ. Конечно, речь идет не о крупных животных, а об организмах, внешне напоминающих мох. Но даже встреча с ними удивительна, потому что в настолько экстремальных условиях жизнь казалась невозможной. Предлагаю рассмотреть открытие ученых подробнее, потому что у ученых уже есть несколько интересных предположений.Жизнь подо льдомО неожиданном открытии ученых рассказало научное издание Science Alert. На глубине почти 200 метров исследователи обнаружили как минимум 77 видов животных. В основном им были мшанки — простые по своему строению организмы, которые покрывают собой камни, раковины и водоросли. Как можно понять из названия, внешне они похожи на моховый покров. Обычно эти создания встречаются в пресных водоемах на глубине до 300 метров. Так что обнаружение их на дне лыжника стало для ученых удивительным открытием.Мшанки бывают разных форм и размеровБольше всего исследователи были озадачены питанием этих созданий. Ученым уже известно, что они питаются фитопланктоном — водорослями, которые способны к фотосинтезу. Для их вылавливания мшанки используют перистые щупальца. Но откуда в этой кромешной тьме могут браться водоросли, которые зависят от света? Ученые отметили, что ближайший освещенный солнцем участок воды находится в 9,6 километрах от места обнаружения удивительных животных.Фотография, сделанная под ледником ЭкстремПосле одного удивительного открытия, ученые сделали второе. Они нашли останки древних обитателей нижней части ледника Экстрем. По словам геолога Герхарда Куна (Gerhard Kuhn), возраст обнаруженных останков был оценен в 5 800 лет. Исходя из этого получается, что на протяжении тысяч лет подо льдами Антарктики кипела жизнь, а люди об этом даже не подозревали. Это казалось попросту невозможным, потому что в настолько холодном и темном месте существование жизни было крайне маловероятным.Жизнь под ледником существует на протяжении тысяч летУченых интересует еще один вопрос — как найденные мшанки выжили во времена Ледникового периода? В те времена ледяной покров был настолько большим, что мог достигать самого дна и места для обитания живых организмов попросту не было. На данный момент ученые могут только предполагать, что найденные животные раньше жили гораздо выше, но потом были вымыты вниз водными течениями. Примерно тем же самым можно объяснить и наличие у них воды — возможно, они питаются планктоном, который развивается сверху при солнечном свете, а потом опускается вниз.Читайте также: Чем грозит планете таяние ледников?Глобальное потепление может убить всех животныхНесмотря на то, что мшанки смогли выживать под ледником на протяжении тысяч лет, ученые все равно беспокоятся за их будущее. Причиной для тревоги, конечно же, является пресловутое глобальное потепление. Если температура воздуха на нашей планете продолжит повышаться, ледник будет таять и привычная среда обитания найденных изданий будет уничтожена. Но они могут вымереть не только из-за потери места для жизни. Возможно, они исчезнут из-за голода — потепление может свести к минимуму количество питательного планктона. Но как можно спасти этих созданий, никому неизвестно. Лучшим вариантом является решение всех проблем, которые имеются на поверхности — уменьшить количество парниковых выбросов, устранить пластиковый мусор и так далее. Но выполнить эту задачу в ближайшее время не получится, потому что человечество до сих пор не понимает масштабы проблемы.Жизни под шельфовым ледником угрожает опасностьСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Тот факт, что в настолько экстремальных условиях могут обитать живые организмы, повышает шансы на обнаружение внеземной жизни. Например, она вполне может быть найдена на спутнике Юпитера — Европе. Этот объект покрыт слоем льда толщиной 24 километра, под которым может быть жидкая вода. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, что в этой среде могут обитать высшие формы жизни. В это охотно верится, потому что толстый слой льда вполне способен защитить их от космической радиации и другой опасности. Почитать обо всем этом подробнее можно тут.

Источник: hi-news.ru