Иммунитет акул может защитить людей от коронавируса

Иммунная система акул эффективно борется с коронавирусамиСкоро третий год, как мир живет в условиях пандемии, однако конца ей все еще не видно. Ученые продолжают искать эффективное средство, которое поможет побороть вирус со всеми его мутациями. К счастью, в этом направлении уже удалось добиться некоторых успехов. Ранее я рассказывал, что были выделены антитела, которые эффективны против любых штаммов. На днях поступила еще одна позитивная информация — ученые обнаружили антитела акул, которые способны эффективно бороться с коронавирусом. Они предотвращают заражение SARS-CoV-2, всеми мутациями этого вируса, а также другими коронавирусами. Об этом сообщают ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне. Правда, сразу использовать белки акул, именуемые VNAR, пока не получится. Однако они могут помочь побороть болезнь в будущем, кроме того, позволят подготовиться к вспышкам других видов коронавируса, которые вполне могут возникнуть аналогично пандемии COVID-19.Иммунные белки акул блокируют коронавирусVNAR представляют собой небольшие иммунные белки, которые по размеру составляют одну десятую от размера белка человека. Международная команда ученых выделила несколько наиболее эффективных белков VNAR акул, способных бороться с SARS-CoV-2. Они оказались более эффективными чем иммунные белки человека, так как связываются с нетипичными для этого участками коронавируса.“Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в укромные уголки и трещины вируса, недоступные человеческим антителам” — говорит Аарон ЛеБо , профессор патологии Университета Висконсина-Мэдисона.Чтобы выявить наиболее эффективные белки VNAR акулы, авторы работы проверяли их не только на вирусе SARS-CoV-2, но и «псевдотипе», то есть версии вируса, неспособного делиться в клетках. В результате из половины миллиарда белков им удалось найти трех кандидатов VNAR. Все они эффективно защищали человеческие клетки от заражения. Причем показали эффективность также против SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.Антитела акул показали эффективность против MERS, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других вирусовОдин из белков, который получил название 3B4, способен прикрепляться к бороздке на спайковом белке вируса. Судя по всему, этим он не позволяет вирусу проникать в клетку. Эта бороздка похожа у всех коронавирусов. В результате чего 3B4 способен нейтрализовать даже вирус MERS, который является дальним родственником SARS. Бороздка также остается неизменной в разных штаммах SARS-CoV-2, в том числе Дельта. Правда, исследование, опубликованное в издании Nature, было проведено еще до появления штамма Омикрон. Но, предположительно, белок должен оставаться эффективным и против него.Еще больше увлекательных материалов из мира науки мы подготовили для вас на нашем Яндекс.Дзен-каналеВторой белок, который назван 2C02, способен блокировать белок-шип в неактивной форме. Однако в некоторых вариантах SARS-CoV-2 он несколько изменен, что скорее всего, понижает его эффективность.Препараты на основе антител акул, возможно, помогут избежать пандемий коронавирусов в будущемПрепараты на основе антител акулКак предполагают исследователи, для лечения коронавируса будет применяться коктейль из таких белков, что обеспечит наиболее высокую эффективность. Это будет новый класс лекарств, которые дешевле и проще в производстве, чем препараты на основе человеческих антител. Они могут доставляться в организм человека разными способами.Препарат может быть полезен, в первую очередь для людей с ослабленным иммунитетом, которые не реагируют на вакцинацию. Параллельно ученые также изучают возможность использования акульих VNAR для лечения и диагностики онкологии. Однако белки акульих антител, а точнее препараты на их основе, еще не прошли клинические испытания. Поэтому они станут доступны еще не скоро. Вполне возможно, что к моменту появления таких препаратов пандемия уже закончится.Среди летучих мышей циркулируют потенциально опасные коронавирусы, которые способны заражать клетки человекаКакие коронавирусы в будущем угрожают человечествуИсследователи обращают внимание на то, что иммунные белки акул эффективны против вируса WIV1-CoV. Это еще один коронавирус, который может инфицировать клетки человека. Пока еще он циркулирует исключительно среди летучих мышей. Напомню, что предположительно именно летучие мыши стали источником SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.“Большая проблема в том, что существует ряд коронавирусов, которые вот-вот появятся у людей. Мы занимаемся подготовкой арсенала терапевтических средств против акул VNAR, которые можно будет использовать в будущем при будущих вспышках атипичной пневмонии” — говорит профессор Аарон ЛеБо.Заблаговременная разработка препаратов от таких вирусов поможет избежать в будущем пандемий, аналогичных нынешней. Кроме того, у летучих мышей часто встречаются вирусы, схожие с SARS-CoV-2. Пока они не могут заражать людей, но если скрестятся с вирусом, вызывающим COVID-19, может появиться новый, опасный вариант коронавируса.

Источник: hi-news.ru