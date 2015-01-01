10 лучших архитектурных шедевров, построенных в 2021 году

В 2021 году была построена самая большая деревянная башня в миреНесмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в 2021 году были завершены многие строительные проекты. Например, на территории Швеции появилась самая высокая башня из дерева, а в Китае — самый большой астрономический музей. Все они поражают не только своими размерами, но и внешним видом и методом постройки. Так, в американском штате Техас уже выставлены в продажу жилые дома, которые частично были напечатаны на 3D-принтере. Больше всего необычных зданий появилось в Европе — их целых пять штук. После нее идет Китай с двумя зданиями, а за ней следуют США, Катар и Вьетнам. Давайте посмотрим на то, как выглядят самые интересные архитектурные проекты уходящего года и какими особенностями обладают?Сразу же отмечу, что список был составлен зарубежным изданием New Atlas. Я же дополнил уже приведенную информацию несколькими дополнительными данными, которые показались мне интересными. Если вы знаете о других удивительных даниях, которые были построены в 2021 году, пишите в комментариях.Центр Сары Культурхус, ШвецияАрхитектурная фирма White Arkitekter наконец-то закончила строительство самого высокого деревянного здания в мире. Оно расположено на территории шведского города Шеллефтео и именуется как Центр Сары Культурхус. В этом огромном сооружении объединены театр, музей, художественная галерея, публичная библиотека, конференц-центр и отель.Центр Сары Культурхус издалекаВысота башни составляет целых 75 метров. Снаружи установлена система, которая обеспечивает энергоэффективное отопление и охлаждение. Некоторые части культурного центра обеспечиваются энергией при помощи солнечных панелей. При строительстве здания использовано минимум пластика, а часть энергии берется из экологически чистых источников — это отличный пример безопасных для окружающей среды сооружений будущего.Центр Сары Культурхус изнутриЧитайте также: Почему мы все еще не строим небоскребы из дерева?Мавзолей мученичества польских деревень, ПольшаВ июле 2021 года в польской деревне Михнюв открылся мемориальный комплекс, посвященный жителям польских деревень, погибшим от рук нацистов в период с 1941 по 1944 годы. Этот архитектурный объект представляет собой одиннадцать уцелевших деревенских домов, которые были подвергнуты реставрации. Внутри этих сооружений находятся документы, фотографии и другие вещи военных времен. Проект был создан дизайнерской студией Nizio Design International.Мавзолей мученичества польских деревень в МихневеОбщественный дом Casamia, ВьетнамТакже в этом году был достроен дом общины Casamia, который полностью сделан из бамбука. Он расположен на территории вьетнамского города Хойан, состоит из 22 арок и возвышается на целых 9 метров. В конструкцию входят общественный и спортивный центры, а также другие помещения. По словам представителей дизайнерской фирмы VTN Architects, сооружение спроектировано таким образом, чтобы выдержать даже самые суровые окружающие условия. Также внутри очень хорошая звукоизоляция — это одно из преимуществ использования бамбука.Самое большое здание из бамбукаОбщественный дом Casamia изнутриШтаб-квартира Le Monde Group, ФранцияФактически, это сооружение было построено в самом конце 2020 года, но авторы New Atlas все равно решили включить его в свой список. Здание является главным офисом французской газеты Le Monde, которая издается уже более полувека. Автором проекта стало архитектурное бюро Snøhetta, которое решило создать фасад из 20 000 кусочков стекла. Они складываются в 772 различных узора — идея заключается в том, что внешний вид здания меняется в зависимости от погоды. Помимо внешней красоты, это сооружение выделяется тем, что вмещает в себя до 1600 сотрудников.Новая штаб-квартира Le Monde GroupАстрономический музей Шанхая, КитайВ августе 2021 года в мире появился крупнейший в мире астрономический музей — он расположился в китайском Шанхае. Архитектурное бюро Ennead Architects создало конструкцию в виде небесного тела. Общая площадь музея равна 39 000 квадратным метрам — в этом пространстве размещены временные и постоянные экспонаты, солнечный телескоп, обсерватория, а также смотровые площадки и театр-планетарий. Про самый большой планетарий в мире на нашем сайте есть отдельная статья.Астрономический музей Шанхая снаружиАстрономический музей Шанхая внутриКонцертный зал «Часовня звука», КитайСооружение, именуемое как Часовня звука, было достроено в начале декабря 2021 года. Оно располагается в двух часах езды от центра Пекина и напоминает огромный камень, который балансирует в горной долине. Это необычные сооружение, на самом деле, является концертным залом под открытым небом. Форма огромного валуна ему была дана неспроста — при строительстве студия OPEN Architecture использовала не только бетон, но и местные минеральные породы. Также дизайнеры хотели, чтобы здание максимально гармонировало с окружающим пространством, но при этом отвечало всем стандартам концертных залов.Концертный зал «Часовня звука» имеет форму огромного валунаМузыкант внутри концертного залаВинодельня Le Dome, ФранцияТакже уходящий год примечателен открытием винодельни Le Dome, которая расположена во французской коммуне Сент-Эмильон. Здание имеет высоту всего лишь в 10 метров и максимально хорошо вписывается в окружающий ландшафт, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри сооружения находится оборудование, которое используется для производства вина Le Dome. Всего имеется два верхних этажа и один подвал. Самый верхний этаж застеклен и дает посетителям возможность вдоволь наглядеться на красоту виноградника.Новая винодельня Le DomeВертикальные леса от Стефано Боэри, НидерландыСтефано Боэри — итальянский архитектор, который создает дома с вертикальными лесами. Его сооружения есть во многих городах мира, а в 2021 году один из них появился и в Нидерландах. Он расположен в городе Эйндховен и предоставляет жилище для семей с низким уровнем дохода. Здание возвышается на 70 метров и состоит из 19 этажей. Конструкция примечательна наличием выпирающих балконов и обилием растений. В нидерландской башне имеется 135 деревьев, 8 500 кустов и 1500 растений. Это место отлично подходит для того, чтобы ощутить себя в деревенской местности, будучи в городе.Зеленая башня от архитектора Стефано БоэриЖилые дома, напечатанные на 3D-принтере, СШАНа территории американского штата Техас появились четыре дома, построенные при помощи технологии 3D-печати. Технология была разработана компанией Icon и, возможно, в будущем будет применяться гораздо чаще. Технология печати была применена только для создания нижней части домов, а верхняя сделана из дерева. Каждый дом стоит около 450 000 долларов и имеет площадь до 179 квадратных метров. Внутри имеются веранды, жилые зоны и спальни с высокими потолками.Дом, частично напечатанный на 3D-принтереФутбольный стадион 974, КатарЧемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. К этому событию там был возведен огромный стадион — строительство завершилось в ноябре. Он получил цифровое название «974» по двум причинам. Во-первых, это телефонный код Катара, а во-вторых, именно столько транспортных контейнеров было использовано в его создании. Площадь стадиона равна 450 000 квадратным метрам, на которых смогут поместиться 40 000 зрителей. Главной особенностью этого стадиона является то, что он действительно состоит из контейнеров. Считается, что благодаря этой конструкции, стадион можно будет легко разобрать после чемпионата.Футбольный стадион 974 с высоты птичьего полетаСтадион состоит из большого количества грузовых контейнеровКогда из упомянутых зданий вам понравилось больше всего? Своим мнением вы также можете поделиться в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru