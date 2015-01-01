Может ли у человека возникнуть аллергия на мясо?
От аллергии на мясо страдает около 3% населения США
Примерно восемь лет назад 56-летний фермер из Канзас-Сити (США) начал замечать, что спустя некоторое время после еды его тело покрывается сыпью. Он обратился за помощью в больницу, однако врачи не могли поставить ему определенный диагноз. Можно было бы подумать, что это аллергия на определенную пищу, но сыпь не всегда появлялась именно после еды, а иногда отсутствовала по несколько недель. Иногда у мужчины даже возникала одышка, но она была не настолько сильная, чтобы было необходимо вызывать скорую помощь. Справиться с проблемой ему не помогли ни смена моющих средств, ни смена одежды. Только спустя почти восемь лет врачи догадались, что пациент страдает именно от аллергии, но не от обычной, а очень редкой — синдрома альфа-гал. Если говорить по-простому, это аллергия на красное мясо, которое мужчина ел далеко не каждый день, из-за чего реакция проявлялась не часто. Давайте разберемся, почему она редкая и как избежать ее возникновения?
О загадочном случае возникновения аллергии на красное мясо рассказало издание Science Alert. Американский фермер явно страдал от симптомов аллергии, но врачи не могли понять, от чего именно возникает такая реакция. Вариант с пищей постоянно отвергался, потому что при аллергии на определенный продукт реакция возникает через несколько минут, а не часов или даже дней. Однако, проблема заключалась именно в еде, но для совершения этого открытия потребовалось много времени.
Причина возникновения аллергии на мясо
Задолго до этого случая, в 2002 году, британский исследователь аллергии Томас Платтс-Миллс (Thomas Platts-Mills) заметил похожее явление у пациентов с онкологией, которых лечили при помощи лекарства цетуксимаб. Долгое время он тоже не мог понять причину возникновения аллергической реакции на лекарства, но в 2008 году все-таки нашел ответ — организмы людей плохо реагировали на углевод альфа 1,3-галактоза (или просто альфа-гал), который содержится в организмах многих видов млекопитающих, кроме людей. В составе лекарства этот компонент появлялся во время изготовления.
Распространение синдрома альфа-гал в США. Проценты относятся к доле образцов, представленных на тестирование, которые дали положительный результат. Белые диагональные линии на карте обозначают места обитания клеща Amblyomma americanum.
Аллергия возникала из-за того, что после появления альфа-галl в организме человека, он начинал остро реагировать на красное мясо животных. Но каким же образом это вещество проникает в людей? Некоторое время ученые изучали истории болезней людей с синдромом альфа-гал и заметили, что все они в один момент своей жизни страдали от пятнистой лихорадки Скалистых гор. Это острая инфекционная болезнь, которое обычно регистрируется в США — каждый год фиксируется 600—650 случаев. Она распространяется через укусы клещей вида Amblyomma americanum.
Клещ вида Amblyomma americanum
Интересный факт: пятнистая лихорадка Скалистых гор получила свое название из-за того, что первая вспышка заболевания произошла среди первопоселенцев в предгорьях Скалистых гор на западе США и Канады. О том, что эта болезнь распространена и в других частях США, стало известно только после 1930-х годов.
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Синдром альфа-гал
Сначала исследователь Томас Платтс-Миллс не был до конца уверен в своем предположении, но потом убедился в участии клещей на собственном опыте. Однажды он отправился в поход в горы недалеко от своего дома и подцепил тех самых паразитов. Они были успешно извлечены, но спустя некоторое время у мужчина началась аллергия на баранину — он тоже стал носителем синдрома альфа-гал. Так что сегодня ученые полностью уверены, что именно углеводы альфа 1,3-галактоза , застрявшие в белках слюны клещей, повышают чувствительность людей к углеводам, содержащимся в таких мясных продуктах, как баранина и говядина. Поскольку они не разрушаются при готовке, человеческие тела остро реагируют на них спустя некоторое время после попадания в организм.
Люди с синдромом синдрома альфа-гал не могут есть красное мясо из-за аллергической реакции
Так что не удивительно, что одним из носителей синдрома альфа-гал стал 56-летний фермер — его образ жизни таков, что он вполне мог подцепить клещей. Спустя несколько лет одений по больницам, ему наконец-то был поставлен правильный диагноз. По данным научного журнала BMJ Case Reports, сейчас мужчина строго ограничил свою диету и не чувствует особых недомоганий. Однако точно сказать, насколько сильно распространена аллергия на красное мясо животных, ученые затрудняются. По предварительным данным, синдром альфа-гал встречается примерно у 3% населения США. Но изучение болезни продолжается.
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Кто вряд ли пострадает от аллергии на красное мясо — так это веганы, которые не употребляют в пищу ничего, что связано с животными. Об этом движении, к которому примыкает все большее количество людей, я рассказывал тут.
Источник: hi-news.ru