Может ли у человека возникнуть аллергия на мясо?

От аллергии на мясо страдает около 3% населения СШАПримерно восемь лет назад 56-летний фермер из Канзас-Сити (США) начал замечать, что спустя некоторое время после еды его тело покрывается сыпью. Он обратился за помощью в больницу, однако врачи не могли поставить ему определенный диагноз. Можно было бы подумать, что это аллергия на определенную пищу, но сыпь не всегда появлялась именно после еды, а иногда отсутствовала по несколько недель. Иногда у мужчины даже возникала одышка, но она была не настолько сильная, чтобы было необходимо вызывать скорую помощь. Справиться с проблемой ему не помогли ни смена моющих средств, ни смена одежды. Только спустя почти восемь лет врачи догадались, что пациент страдает именно от аллергии, но не от обычной, а очень редкой — синдрома альфа-гал. Если говорить по-простому, это аллергия на красное мясо, которое мужчина ел далеко не каждый день, из-за чего реакция проявлялась не часто. Давайте разберемся, почему она редкая и как избежать ее возникновения?О загадочном случае возникновения аллергии на красное мясо рассказало издание Science Alert. Американский фермер явно страдал от симптомов аллергии, но врачи не могли понять, от чего именно возникает такая реакция. Вариант с пищей постоянно отвергался, потому что при аллергии на определенный продукт реакция возникает через несколько минут, а не часов или даже дней. Однако, проблема заключалась именно в еде, но для совершения этого открытия потребовалось много времени.Причина возникновения аллергии на мясоЗадолго до этого случая, в 2002 году, британский исследователь аллергии Томас Платтс-Миллс (Thomas Platts-Mills) заметил похожее явление у пациентов с онкологией, которых лечили при помощи лекарства цетуксимаб. Долгое время он тоже не мог понять причину возникновения аллергической реакции на лекарства, но в 2008 году все-таки нашел ответ — организмы людей плохо реагировали на углевод альфа 1,3-галактоза (или просто альфа-гал), который содержится в организмах многих видов млекопитающих, кроме людей. В составе лекарства этот компонент появлялся во время изготовления.Распространение синдрома альфа-гал в США. Проценты относятся к доле образцов, представленных на тестирование, которые дали положительный результат. Белые диагональные линии на карте обозначают места обитания клеща Amblyomma americanum.Аллергия возникала из-за того, что после появления альфа-галl в организме человека, он начинал остро реагировать на красное мясо животных. Но каким же образом это вещество проникает в людей? Некоторое время ученые изучали истории болезней людей с синдромом альфа-гал и заметили, что все они в один момент своей жизни страдали от пятнистой лихорадки Скалистых гор. Это острая инфекционная болезнь, которое обычно регистрируется в США — каждый год фиксируется 600—650 случаев. Она распространяется через укусы клещей вида Amblyomma americanum.Клещ вида Amblyomma americanumИнтересный факт: пятнистая лихорадка Скалистых гор получила свое название из-за того, что первая вспышка заболевания произошла среди первопоселенцев в предгорьях Скалистых гор на западе США и Канады. О том, что эта болезнь распространена и в других частях США, стало известно только после 1930-х годов.Читайте также: Как проявляется аллергия на холод и к чему она может привести?Синдром альфа-галСначала исследователь Томас Платтс-Миллс не был до конца уверен в своем предположении, но потом убедился в участии клещей на собственном опыте. Однажды он отправился в поход в горы недалеко от своего дома и подцепил тех самых паразитов. Они были успешно извлечены, но спустя некоторое время у мужчина началась аллергия на баранину — он тоже стал носителем синдрома альфа-гал. Так что сегодня ученые полностью уверены, что именно углеводы альфа 1,3-галактоза , застрявшие в белках слюны клещей, повышают чувствительность людей к углеводам, содержащимся в таких мясных продуктах, как баранина и говядина. Поскольку они не разрушаются при готовке, человеческие тела остро реагируют на них спустя некоторое время после попадания в организм.Люди с синдромом синдрома альфа-гал не могут есть красное мясо из-за аллергической реакцииТак что не удивительно, что одним из носителей синдрома альфа-гал стал 56-летний фермер — его образ жизни таков, что он вполне мог подцепить клещей. Спустя несколько лет одений по больницам, ему наконец-то был поставлен правильный диагноз. По данным научного журнала BMJ Case Reports, сейчас мужчина строго ограничил свою диету и не чувствует особых недомоганий. Однако точно сказать, насколько сильно распространена аллергия на красное мясо животных, ученые затрудняются. По предварительным данным, синдром альфа-гал встречается примерно у 3% населения США. Но изучение болезни продолжается.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Кто вряд ли пострадает от аллергии на красное мясо — так это веганы, которые не употребляют в пищу ничего, что связано с животными. Об этом движении, к которому примыкает все большее количество людей, я рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru