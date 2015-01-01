Создан робот для автоматической очистки снега на больших территориях

Робот для очистки снега Snowbot S1Мы постоянно пишем про полеты в космос, климатические изменения и технологии будущего — важные, но довольно отдаленные от обычных людей темы. И при этом достижения в области потребительской техники зачастую остаются где-то в тени. А ведь в этой сфере тоже происходят интересные события. Например, зарубежные издания делятся массой занятных подробностей о снегоуборочной машине Snowbot S1, которая способна самостоятельно очистить большую площадь от огромного количества снега. По сути, это «старший брат» роботов-пылесосов, которые уже есть во многих домах и избавляют людей от необходимости регулярного мытья полов. Кажется, в будущем можно будет забыть и об уборке снега — автоматизированная техника сделает все сама.Робот для уборки снегаОб особенностях робота Snowbot S1, который предназначен для уборки снега, лучше всего рассказало издание New Atlas. Сообщается, что автономное устройство может очищать от снега узкие тротуары, но в большей степени он предназначен для уборки снега с больших парковок. Для лучшего сцепления с холодной землей, он оснащен резиновыми гусеницами. Хорошую устойчивость ему также обеспечивает масса, равная 65 килограммам. Иногда снег тает, поэтому производитель оснастил конструкцию защитой от воды по стандарту IP35.Демонстрация работы робота Snowbot S1Чтобы робот мог самостоятельно ориентироваться в окружающем пространстве, от владельца требуется поставить вокруг «рабочей площадки» специальные маячки. В автоматическом режиме робот Snowbot S1 лучше всего работает на прямоугольных и квадратных территориях, поэтому маяки необходимо установить на каждом углу. Эти точки нужны снегоуборочной машине для того, чтобы точно понимать, в каком месте он находится. Чтобы избегать препятствий, устройство использует датчик LiDAR, который оценивает расстояние до объектов. Если перед ним появится человек, робот издаст предупреждающий сигнал.Snowbot S1 можно настроить на автоматическую подзарядку аккумулятора на док-станцииКак робот очищает дороги от снега?Для очистки снега робот использует встроенный «скребок» или вращающиеся щетки. Первый задействуется для уборки снега глубиной до 30,5 сантиметров, а второй — для очистки слегка заснеженных дорог. Собранный снег сбрасывается в сторону на расстояние до 3,7 метров, причем угол наклона выбрасывания можно регулировать. В случае, если в механизм попадет ветка или другой крупный объект, робот прекращает работу. Видимо, хозяину придется самостоятельно извлекать мусор и запускать работу машины заново. Одного заряда аккумулятора робота должно хватить на 1,5 часа активного труда.Маячки, необходимые для работы Snowbot S1В случае, если снегоуборочной машине нужно работать на территории с неровными границами, владелец может задать ему маршрут вручную через приложение для смартфона. Вдобавок к этому, в комплекте идет пульт управления, при помощи которого роботом можно управлять режиме реального времени. Получается такая машинка на дистанционном управлении, но с полезной функцией, которая помогает сэкономит огромное количество времени и сил.Читайте также: В Финляндии разработан огромный робот-пылесос для уборки улиц. Что он умеет?Несовершенства роботовЛично мне кажется, что это очень полезный робот для регионов с обильными снегопадами. Напрягает только одно — неужели, если в систему очистки попадет мусор, его придется извлекать своими руками? Если да, возникают и другие вопросы. Во-первых, насколько это безопасно? А во-вторых, как часто это будет происходить? Робота предлагается использовать на парковках, а там вряд ли царит идеальная чистота — на рабочей территории робота наверняка найдется пара-тройка пластиковых бутылок и других вещей, не долетевших до мусорного урна. Остается надеяться, что крупный мусор просто распознается лидаром как препятствие и остается на месте.При необходимости, управление роботом можно взять на себяВпрочем, волноваться об удобности устройства еще рано, потому что оно находится на стадии бета-тестирования. Добровольцам, которые осмелятся испытать робота для уборки снега, он достанется по заниженной цене в 1999 долларов. А после окончания тестирования они получат второй, бесплатный экземпляр. Финальная версия робота должна выйти в продажу в ноябре 2022 года по цене 2999 долларов.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок вот вам интересный факт: в Антарктиде снег иногда окрашивается в разные оттенки. Например, в феврале 2020 года я рассказывал о том, что он стал красным. А уже несколько месяцев спустя моя коллега Любовь Соковикова рассказала, почему он обрел зеленый цвет.

Источник: hi-news.ru