Телескоп «Хаббл» поделился новыми фотографиями Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна

Хаббл до сих пор работает и делится отличными фотографиямиКосмический телескоп Хаббл был запущен на земную орбиту в 1990 году и до сих пор находится в работоспособном состоянии. Он предназначен для изучения галактик и других далеких объектов. Однако, раз в год телескоп тратит некоторое время, чтобы взглянуть на более близкие объекты — планеты Солнечной системы, находящиеся за поясом астероидов: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но делает он это не только чтобы в очередной раз показать их внешнюю красоту, но и чтобы обогатить программу Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) новыми данными. Сравнивая фотографии планет за разные годы, ученые могут заметить изменения, которые на них происходят. Давайте же посмотрим снимки от Хаббла за 2021 год и узнаем, какие изменения претерпели планеты, за которыми он периодически наблюдает?Изучение Сатурна и ЮпитераДля начала стоит отметить, что телескоп Хаббл делает далеко не самые лучшие снимки Сатурна и Юпитера. Дело в том, что над этими планетами уже работали (а некоторые работают до сих пор) специально предназначенные для этого аппараты. Так, исследованием Сатурна и его колец занимался зонд Кассини, который в 2017 году сгорел в атмосфере планеты. За время своей работы он успел сделать много хороших фотографий.Зонд Кассини, изучающий СатурнА исследованием Юпитера занимается космический аппарат Юнона — в июле текущего года он завершил основную миссию и теперь занимается исследованием его спутников.Космический аппарат ЮнонаПреимущества телескопа ХабблНо телескоп Хаббл является единственным аппаратом, который может сделать хорошие фотографии как Сатурна с Юпитером, так и Нептуна и Урана. Вы можете заметить, что снимки двух последних планет слегка размыты — это странно, учитывая, что Хабблу удается делать высоко детализированные снимки даже очень далеких галактик. Но стоит учесть, что галактики имеют огромные размеры, тогда как Нептун и Уран можно сравнить с крошечными песчинками во Вселенной.Рассеянное звездное скопление NGC 3603 в созвездии Киль, снятое телескопом ХабблИсходя из всего этого не удивительно, что для сбора данных для программы OPAL был выбран именно телескоп Хаббл. Именно благодаря ему однажды мы узнали, что Большое красное пятно на Юпитере иногда меняет форму и оттенок. Также именно Хаббл смог снять полярные сияния на Сатурне, а также заметить темную бурю на поверхности Нептуна и облака на Уране. Новые снимки этих четырех планет были сделаны в сентябре и октябре 2021 года. Что интересного на них можно заметить?Интересный факт: в 2021 году телескоп Хаббл много раз ломался, но агентству NASA удалось его починитьНовая фотография ЮпитераСвежий снимок Юпитера был сделан Хабблом 4 сентября. Мы уже прекрасно знаем о главной особенности этой планеты: на ней постоянно бушуют штормы, из-за которых полосы облаков вращаются в разных направлениях. В 2021 году выше экватора Юпитера появились несколько новых красных пятен небольшого размера. Это новые штормы которые, по мнению ученых, являются временными. Большое красное пятно тем временем стало коричневым и, вдобавок к этому, притянуло к себе еще несколько мелких штормов.Обновленная фотография Юпитера, сделанная телескопом ХабблНовая фотография СатурнаНовая фотография Сатурна была снята 12 сентября — на ней показано северное полушарие планеты. Как и Земля, Сатурн слегка наклонен, поэтому на нем происходит смена времен года. Правда год на этой планете длится 29 земных лет, из-за чего один сезон длится 7,5 лет. В 2021 году на Сатурне царит осень и, по мере изменения температуры, в полушариях меняется цвет облаков — они выглядят иначе, чем в прошлом году.Сатурн 12 сентября 2021 годаНовая фотография НептунаСнимок Нептуна был сделан 7 сентября. На южном полушарии планеты сейчас весна и она пройдет не скоро — смена времен года происходит только каждые 40 земных лет. На поверхности Нептуна есть темные вихри, которые являются областями с высоким давлением, которые возникают в средних широтах и затем перемещаются к экватору. На полученном снимке вихрь можно заметить в левом верхнем углу планеты. Если присмотреться, темную область можно заметить и неподалеку от южного полюса.Нептун 7 сентября 2021 годаНовая фотография УранаПоследним был снят Уран — фотография сделана 25 октября. Поскольку он тоже находится далеко от Солнца, один сезон там длится 21 земной год. На данный момент в снятом северном полушарии сейчас весна. В целом, на фотографии нет ничего особо интересного кроме полярного колпака, который виднеется как огромная белая область. Ученые до сих пор не знают, из-за чего именно он возникает. Возможно, он образовался из-за взаимодействия химических веществ в атмосфере Урана с солнечным светом. Иногда белый цвет становится насыщеннее, вероятно, из-за изменения прозрачности атмосферы.Уран 25 октября 2021 годаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Как видно, телескоп Хаббл до сих пор отлично работает и делится интересными фотографиями. По мощности с ним может сравниться разве что телескоп Джеймса Уэбба, который наконец-то запущен на околоземную орбиту и скоро начнет работу. Подробнее о нем вы можете почитать в этой статье.

Источник: hi-news.ru