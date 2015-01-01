Китай обвинил США в «не безопасном» поведении в космосе

Китайская космическая станция «Тяньгун»По данным Европейского космического агентства (ESA), с начала космической эры в 1957 году человечество запустило на околоземную орбиту 12 360 спутников. Примерно 7630 из них до сих пор наворачивают круги вокруг нашей планеты, однако только 4700 спутников находятся в рабочем состоянии. Само собой разумеется, это не предельно точные цифры — количество спутников на околоземной орбите увеличивается чуть ли не каждую неделю. Сильнее всего пространство вокруг Земли заполняет компания SpaceX, которая регулярно запускает спутники для расширения зоны покрытия своего интернет-провайдера Starlink. Обилие таких объектов создает большую опасность — если один из них столкнется с какой-либо космической станцией, астронавты могут пострадать. На днях один из спутников Starlink чуть не протаранил китайскую станцию «Тяньгун», из-за чего Китай обвинил в «не безопасном» поведении в космосе не столько компанию SpaceX, сколько США.США создает опасность в космосеО внезапном космическом конфликте рассказало издание Science Alert. Согласно сообщению от китайских властей, в июле и октябре 2021 года новой космической станции «Тяньгун» пришлось совершать маневры, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink. Эта космическая станция была запущена в космос в апреле 2021 года на высоту от 340 до 450 км над поверхностью Земли. Он еще не полностью собран — запуск второго и третьего модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь» запланирован на 2022 год. Время от времени внутри станции бывают тайконавты, в чем и заключается главная опасность. Если какой-то из многочисленных спутников США столкнется со станцией, люди могут погибнуть.США игнорируют свои обязательства по международным договорам, создавая серьезную угрозу для жизни и безопасности астронавтов, — объявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian).Станция «Тяньгун» еще не до конца собрана, с ней должны состыковаться еще несколько модулейОпасность спутников StarlinkВ записке говорится о риске столкновения со спутниками Starlink, которые были запущены компанией SpaceX для создания сети спутникового интернета. Формально, в риске столкновения виноват Илон Маск, который в целях расширения зоны действия сети уже запустил более 2000 спутников. А в идеале, для покрытия интернетом всей площади Земли, он намерен отправить в околоземное пространство 12 000 спутников. Однако, власти Китая считают, что в происшествии виноваты все представители США, потому что они должны контролировать действия своих частных компаний.Так выглядят интернет-спутники StarlinkКомпания SpaceX никак не прокомментировала ситуацию. А представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Ned Price) во время беседы с журналистами отказался конкретно отвечать на обвинения Китая:Мы призвали все страны, у которых есть космические программы, быть ответственными участниками и избегать действий, которые могут поставить под угрозу астронавтов, космонавтов и других людей, которые находятся на орбите Земли, — объявил Нед Прайс.Тем временем ученые подтверждают, что большое количество спутников на орбите Земли действительно ставит под угрозу жизни астронавтов. Так, астрофизик Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell) поделился с журналистами, что они действительно заметили увеличение количества опасных ситуаций с тех пор, как компания SpaceX начала развертывать свои спутники Starlink. Также он добавил, что любое столкновение с большой долей вероятности полностью разрушит китайскую космическую станцию «Тяньгун».Помимо работающих спутников, на околоземном пространстве много космического мусораЧитайте также: Как выглядит и работает оборудование спутникового интернета Starlink?Критика в сторону SpaceX и TeslaВозникает очень сложная ситуация. С одной стороны власти Китая критикуют Илона Маска и компанию SpaceX в целом. Но, с другой стороны, китайские пользователи очень любят американского предпринимателя. Отличным доказательством этому можно считать то, что компания Tesla каждый месяц продает в Китае десятки тысяч своих автомобилей. И это даже несмотря на то, что репутация компании в 2021 году сильно пострадала из-за череды смертельных аварий, проблем с безопасностью данных и других скандалов.Автомобили Tesla пользуются в Китае большой популярностьюВсе идет к тому, что 2022 год выдастся для Илона Маска далеко не самым простым. К тому же, нельзя предсказать, к каким последствиям действительно приведет обилие спутников на околоземной орбите. Ведь в 2021 году от космического мусора пришлось спасаться даже Международной космической станции.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru