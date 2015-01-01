Ученые начнут ставить эксперименты не только на мышах и крысах, но и осьминогах

Скоро к лабораторным мышам присоединятся и осьминогиМногие научные эксперименты проводятся на лабораторных животных, потому что опыты на людях строго запрещены. Но в качестве подопытных зверей невозможно использовать первое, что попадется под руку — животные должны легко размножаться в лабораторных условиях, иметь небольшие размеры тела и иметь определенные особенности организма. Чаще всего в научных исследованиях принимают участие домовые мыши (Mus musculus), потому что очень быстро размножаются и по своему строению имеют много общего с людьми. Также в существуют лабораторные рыбки и мухи — на этом список полезных для науки животных можно закончить. Однако, в скором будущем ученые начнут проводить опыты на лабораторных осьминогах. Исследователи наконец-то научились разводить их в лабораторных условиях. Благодаря им будет сделано множество интересных открытий, потому что осьминоги до сих пор остаются малоизученными животными.Интересный факт: на сегодняшний день самым крупным поставщиком лабораторных мышей является Лаборатория Джексона, расположенная в американском штате Мэн. Каждый год она предоставляет ученым по 3 миллионов лабораторных мышей. Также она владеет базой данных Mouse Genome Informatics с информацией о генетике лабораторных мышей. Эти данные помогают в изучении болезней человека.Какими бывают лабораторные животные?Используемые в лабораторных исследованиях животные должны соответствовать ряду важных требований. Самыми главными из них являются упомянутые выше высокая рождаемость, небольшие размеры тела и определенные особенности организма. Последний фактор разнится в зависимости от проводимого исследования. Если ученые хотят провести испытания лекарства или психологический эксперимент, в качестве подопытных животных лучше всего подойдут мыши.Лабораторная мышь вида Mus musculusТакже в исследованиях часто принимают участие плодовые мушки (Drosophilidae), потому что в их организме имеется 70% генов, которые вызывают болезни у человека. Вдобавок к этому, они тоже обладают биологическими часами, то есть бодрствуют днем и отдыхают ночью. Недавно, в ходе опыта над плодовыми мушками, ученые узнали много интересного о влиянии интервального голодания на организмы людей.Плодовая мушка (Drosophilidae)Также в лабораторных исследованиях часто используются рыбки данио-рерио (Danio rerio). Как правило, они принимают участие в опытах по изучению эмбрионального развития и функций генов позвоночных животных. Эти рыбки являются одними из немногих животных, которые побывали в космосе. Например, в 1976 году они были взяты на борт советской станции «Салют-5» и за первую неделю дали потомство. Впоследствии мальки рыбок были возвращены на Землю для дальнейшего изучения. В 2018 году ученые смогли восстановить этим рыбкам спинной мозг при помощи стволовых клеток — вот ссылка.Лабораторная рыбка данио-рериоЧитайте также: Лабораторные мыши могут «потеть жиром». Это самый простой способ похудетьЭксперименты на лабораторных осьминогахЛабораторные животные существуют, но их разнообразие не настолько велико, как хотелось бы. Однако, судя по статье в научном журнале Frontiers in Marine Science, к лабораторным мышам, мушкам и рыбкам скоро присоединятся осьминоги. Ученые наконец-то научились в больших количествах разводить малых полосатых осьминогов (Octopus chierchiae). По словам одного из авторов научной работы Брета Грасса (Bret Grasse), у этого вида осьминогов имеются биологические особенности, которые делают их более подходящим для лабораторных исследований, чем остальные виды. Например, после появления на свет эти создания имеют размеры, сравнимые с рисовыми зернами. Также они не имеют разницы в строении с более взрослыми особями размером максимум до 25 миллиметров.Осьминог вида Octopus chierchiaeЭтих осьминогов легко выловить в водах Тихоокеанского побережья Панамы и Никарагуа. В каждый репродуктивный период самки малых полосатых осьминогов откладывают по 30-90 яиц и, в большинстве случаев, дают здоровое потомство. Авторы научной работы отметили, что они точно знают, когда самки откладывают яйца и через какое время им стоит ждать вылупления детенышей. На примере этих крошечных созданий ученые вряд ли будут изучать болезни людей. Зато они получат возможность лучше изучить осьминогов, которые до сих пор скрывают от нас множество секретов. Возможно, ученым удастся использовать новые знания для создания новых лекарств или совершения других открытий.Малые полосатые осьминоги являются одними из наиболее подходящих для научных экспериментов животныхСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Важно отметить, что некоторые осьминоги находятся под охраной, потому что они способны чувствовать боль. Подробнее об этом вы можете почитать тут.

Источник: hi-news.ru