Планета превращается в сплошную ферму — чем опасны пахотные земли

Увеличение площади пахатных полей — еще одна проблема, возникшая перед человечествомПлощадь сельскохозяйственных угодий на Земле растет с каждым годом. В настоящее время поля уже занимают большую часть суши, что хорошо видно на картах, составленных на основе снимков со спутников. За последние десятилетие поля кукурузы, пшеницы и риса отняли один миллион квадратных метров земли. Сельскохозяйственные угодья пришли не смену лесам и диким лугам. Эксперты отмечают, что наша планета постепенно превращается в сплошную глобальную ферму. Эта тенденция несет серьезную опасность для экосистемы, кроме того, как я рассказывал ранее, уничтожение лугов приводит к выбросам из почвы большого количества углерода. Другими словами, расширение пахотных земель приводит к ускорению глобального потепления, которое может привести к катастрофическим последствиям.Глобальная карта сельскохозяйственных земельМногие организации и правительства наносят на карту сельхозугодья на местном и региональном уровнях, но глобальной карты, показывающей общую картину в мире, ранее не было. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций собирает статистические данные о пахотных землях из стран-членов. Однако методы определения площадей, занятых полями, сильно различаются, что дает неточную глобальную картину.Чтобы получить общее точное представление о том, какая обстановка на планете, Мэтт Хансен, географ из Университета Мэриленда, и его коллеги самостоятельно подготовили карту пахотных полей, используя для этого данные программы Геологической службы США и НАСА Landsat, которая запустила серию спутников, предназначенных для постоянного наблюдения за поверхностью планеты.На протяжении десятилетий спутники фотографировали каждую точку на Земле. Однако долгое время не существовало карты пахотных земель, так как возникали проблемы с их распознанием компьютерами. Разные растения визуально сильно отличаются друг от друга. Кроме того, сами поля бывают разных форм и размером, что сильно усложняло задачу.Карта сельхозугодий, созданная ученымиЧтобы обучить алгоритмы распознавать поля, ученые использовали спутниковые снимки Google, на которых запечатлены фермы из различных частей света, на которых выращиваются самые разные растения. Эти снимки обладают более высоким разрешением, чем снимки сделанные НАСА, но не охватывают весь земной шар.Создав таким образом собственную базу пахотных полей, и загрузив ее в ПО, команде удалось создать глобальную карту, которая четче и точнее, чем многие из тех, которые существовали ранее. Как утверждают ученые, они будут использовать разработанную ими технологию в будущем, чтобы отслеживать прирост новых полей.Как увеличивается количество пахотных полейСогласно исследованию, опубликованному учеными в журнале Nature, в период с 2000 по 2019 год количество пахотных земель на планете увеличилось на 9%. Площадь полей, которые появились за это время, вдвое превышает площадь Испании. Кроме того, это значение в два раза превышает оценку ООН о росте пахотных земель.Количество пахотных полей увеличивается в результате выращивания многими странами сои и кукурузыМировым лидером по относительному увеличению площади пахотных земель стала Южная Америка. Это во многом связано с быстро развивающейся индустрии сои. Посевные площади континента увеличились почти на 50%. По площади самые большие пахотные поля находятся в Африке. Причем 40% полей возникли за последние 20 лет с целью прокормить быстрорастущее население. Сельскохозяйственные угодья также увеличились в нескольких странах Южной Азии и на равнинах Северной Америки.В чем опасность увеличения количества пахотных полейУничтожение лугов и лесов приводит к вымиранию некоторых птиц, животных и насекомых. Многие виды попали в красную книгу, так как им, попросту, стало негде жить. Недавно я рассказывал о призрачной летучей мыши, которая оказалась на гране исчезновения по этой же причине.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Но, это не единственная серьезная проблема, связанная с увеличением площадей сельхозугодий.В результате освоения новых земель, большое количество углерода, которое хранится в деревьях, почве и корнях растений, высвобождается в атмосферу. Это в свою очередь ускоряет процесс изменение климата. Как утверждают эксперты, выбросы из пахотных земель составляют одну восьмую, от всех выбросов на планете. Как утверждают эксперты, решить проблему можно лишь путем повышения урожайности культур, чтобы получать больше еды с меньшей площади. Отчасти такая тенденция уже наблюдается, но не на всех континентов. В частности, эффективность сельского хозяйства на низком уровне находится в Африке.

Источник: hi-news.ru