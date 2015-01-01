В Казахстане найдено погребение девушки в царской одежде

На фото: полуостров Мангышлак в КазахстанеМы часто рассказываем про археологические открытия и обычно они совершаются на территории Италии и других довольно отдаленных от нас стран. Как правило, открытия связаны с древними цивилизациями — например, относительно недавно в восточной части мексиканского полуострова Юкатан была найдена пещера со следами ритуалов исчезнувшей цивилизации Майя. Многие об этом не знают, но археология процветает и на территории Казахстана. Так, благодаря упорному труду археологов, недавно в Северо-Восточной Прикаспии было раскопано множество памятников времен Великого переселения народов. В качестве самого яркого примера можно привести случай 2010 года, когда житель полуострова Мангышлак обнаружил в степи древние артефакты вроде серебряного седла с изображениями зверей и птиц. Недавно было совершено не менее интересное открытие — неподалеку от городища Каракабак нашлось погребение девушки в царской одежде.Великое переселение народов — это совокупность перемещений разных народов по Европе в IV—VII веках. Главной причиной массового переселения было внезапное вторжение гуннов на Римскую империю в середине IV века нашей эры.Царское погребение в КазахстанеПогребение девушки в царской одежде было обнаружено недалеко от городища Каракабак. Под термином «городище» принято понимать археологические памятники, которые укреплены земляными валами или другими сооружениями. Найденное погребение представляет собой курган, состоящий из кусков известняка и кремня диаметром около шести метров.Расположение городища КаракабакК сожалению, археологи оказались не первыми, кто обнаружил эту могилу. Кто-то уже раскопал тело, но не стал трогать древние украшение и набрал только череп девушки. Кем был грабитель и для чего ему понадобилась голова неизвестной особы, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Девушка была похоронена с вытянутым телом с головой на север. В области, где должен был находиться череп, археологи нашли только остатки головного убора — скорее всего, это было что-то вроде диадемы. Наличие этого атрибута намекает на то, что девушка была далеко не из бедных слоев населения.Украшения, из которых была сделана диадемаДрагоценности в царской могилеГоловной убор состоял из 40 маленьких бляшек, украшений в виде лиц людей и золотой серьги. В ходе более тщательного изучения находки исследователи пришли к выводу, что бляшки могли быть пришиты к ткани в шахматном порядке, но а прошедшие века ткань наверняка разложилась. В области ног девушки располагались две обувные ремешки, а возле колен лежали фрагмент бронзового зеркала, бусины и наконечник дротика. По мнению исследователей, большая часть из этих вещей была изготовлена специально для проведения погребального ритуала и не использовалась в быту.Вещи, которые были найдены у ног древней девушкиЧитайте также: Археологи раскрыли детали убийства, совершенного 1300 лет назадКем была загадочная девушка?Кем именно являлась погребенная девушка, ученые ответить не могут. Но с большой долей вероятности можно сказать, что она была иностранкой. По крайней мере, на это намекает головной убор — похожие диадемы с маленькими бляшками чаще всего фигурируют на портретах римских и византийских правителей. К тому же, рядом с ней были найдены и останки и других людей и погребенные вместе с ними вещи были несколько другими, чем у этой девушки. По расчетам исследователей, эта кочевница была похоронена в период между второй половиной V и начала VI века нашей эры.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Археологические открытия в Казахстане — это не такая уж и редкость. В 2020 году я рассказывал вам о том, что именно там были найдены останки одной из самых первых домашних кошек. Но важно отметить, что речь идет только об одомашненных кошках Казахстана — если говорить более масштабно, эти пушистые создания стали домашними очень давно, примерно 9,5 тысяч лет назад. Останки кошки вида Felis catus, к которому относятся почти все существующие сегодня домашние кошки, были раскопаны на юге страны. Причем археологи нашли почти полный скелет животного — настолько полные находки встречаются очень редко. Если хотите узнать больше об этом открытии, перейдите по ссылке.

Источник: hi-news.ru