Двухметровые птицы Австралии страдали от костных инфекций

Громовая птица Genyornis newtoni в представлении художникаМиллионы лет назад на территории Австралии жили огромные животные, масса тела которых превышала 45 килограммов. На данный момент все они вымерли, но ученые в большом количестве находят и изучают их окаменелые останки. Одними из этих огромных животных были громовые птицы вида Genyornis newtoni, которые весили более 230 килограммов и возвышались на целых 2 метра. По сути, это одни из самых крупных птиц, которые когда-либо жили на Земле. Начиная с 1893 года, палеонтологи регулярно находят их останки в илистом дне озера Каллабонна в Южной Австралии. Недавно исследователи изучили структуру некоторых костей и нашли на них следы воздействия инфекций. В ходе дальнейшего изучения костей окружающей среды ученые узнали, из-за чего возникали заболевания костей.Болезнь древних птиц АвстралииПодробностями об открытии ученых поделилось издание The Conversation. В ходе работы с окаменелостями в палеонтологической лаборатории, исследователи заметили, что кости некоторых гигантских птиц обладают странной структурой. В частности, речь идет об искажениях вроде наличия полостей и пористых структур. Авторы научной работы сразу же догадались, что это следы костных инфекций.Повреждения на костях древних птиц АвстралииВ ходе дальнейшего анализа костей, ученые смогли поставить птицам диагноз — они болели остеомиелитом. Так принято называть хроническую болезнь костных тканей, которая возникает из-за попадания в организм производящих гной бактерий и других микроскопических организмов. Как правило, болезнетворные микробы попадают в организм через раны или переломы, а они в миллионы лет назад были обычным явлением. Как только опасные микробы поражают костную ткань, к очагу заражения направляется большое количество лейкоцитов, клеток крови. Они выделяют вещества, которые и приводят к разложению костей. В тяжелых случаях остеомиелит может привести к деформации костей и другим серьезным проблемам.Признаки остеомиелита на костяхПризнаки опасного заболевания были обнаружены в четырех из 34 частичных скелетов громовых птиц. Число небольшое, но ученые считают, что остеомиелит среди птиц был очень распространен — они просто не успели изучить все кости каждой особи. Если это действительно так, то древние птицы страдали от болезней костей гораздо чаще, чем их нынешние потомки. Из этого следует, что болезнь была не случайной — скорее всего, ее возникновение было спровоцировано внешними условиями. Так что же происходило в Австралии во времена существования гигантских птиц?Читайте также: Самые большие ящерицы в мире — как они дожили до наших времен?Древняя Австралия миллионы дет назадЧтобы ответить на этот вопрос, ученым пришлось узнать время гибели этих птиц. После этого они узнали, какими были условия окружающей среды в этот период земной истории. Исследование показало, что громовые птицы погибли в отложениях озера в период между 54 200 и 50 400 лет назад. Оказалось, что в это время в Австралии началась сильная засуха и обширный водоем озера Каллабонна высохла. Древние птицы оказались в ловушке недавно обнаженного ила и пытались найти хотя бы небольшие источники воды.Озеро Каллабонна сегодняПо словам авторов научной работы, в целях выживания птицы вполне могли запустить стрессовую реакцию — она помогает сохранить жизненные силы до времен, когда окружающие условия станут более благоприятными. Однако, если стрессовая реакция длится слишком долго, ресурсы иммунной системы начинают стремительно истощаться. В конечном итоге это вполне могло привести к тому, что птицы стали более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, в том числе и остеомиелиту. Этим и можно объяснить странную структуру их костей.Изучение костей древних птиц в лабораторииЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Важно отметить, что помимо огромных птиц, миллионы лет назад в Австралии жили и другие гигантские животные. Их было настолько много, что этой совокупности зверей дано специальное название — австралийская мегафауна. Например, одними из представителей этой мегафауны были дипротодоны (Diprotodon), которые достигали 3-метровой длины и обладали массой тела в 2,5 тонн. Они обладали загнутыми внутрь пальцами, при помощи которых вполне могли рыть себе глубокие норы. Но ученые считают, что из-за своих огромных размеров эти создания не могли жить в вырытых жилищах. Скорее всего, удобные для рытья руки передались им от еще более дальних предков. О других представителях удивительной мегафауны древней Австралии вы можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru