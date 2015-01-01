Непредсказуемая погода на Аляске стала причиной серьезных проблем

На Аляске настал «айсмагеддон»Человечество не щадит природу и отравляет воздух парниковыми газами, а землю — пластиковыми отходами. Но и окружающая среда не лыком шита, потому что то и дело преподносит нам сюрпризы в виде суровых природных явлений. Вот уже несколько лет подряд мы страдаем от знойного лета и сопутствующих им лесных пожаров, а в более отдаленных уголках нашей планеты то и дело происходят ужасные землетрясения, извержения вулканов и другого рода катастрофы. Как правило, сильнее всего нам запоминаются события, которые происходят в конце одного и начале следующего года. Так, в последние дни 2021 года особенно не повезло американскому штату Аляска, потому что там рекордное тепло с обильными дождями резко сменилось морозами. В результате этого дороги покрылись толстым слоем льда, который стал причиной автомобильных аварий.Погодные аномалии на АляскеО сложившейся в штате Аляска ситуации рассказало научное издание Science Alert. Сначала на территории острова Кадьяк установилось рекордная для декабря температура воздуха — столбики термометров поднялись до 19,4 градусов Цельсия. Но местные жители не смогли вдоволь насладиться теплом, потому что спустя несколько часов начались обильные осадки. Всего за несколько часов на остров выпало 25 миллиметров дождя — такой ливень в этом регионе не наблюдался на протяжении десятилетий. Но это еще далеко не все, потому что после ливня снова стало холодно и Аляска покрылась слоем льда.Такой вид обрела Аляска после дождя и похолоданияПо мнению метеорологов, причиной рекордного тепла и последовавшего за ним ливня стал тропический воздух, перенесенный с Гавайев на холодный крайний север. Теплая погода, особенно в декабре, оказался для жителей Аляски крайне неожиданным явлением. Ведь климат в этой части нашей планеты можно назвать экстремальным — мало того, что там очень холодные зимы, так еще и летом в этих краях редко бывает комфортно.Интересный факт: самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на Аляске, составляет 37,8 градусов Цельсия — она была зафиксирована в городе Форт-Юкон 27 июня 1915 года. Самая низкая температура воздуха на Аляске была зафиксирована в государственном аэропорту Проспект-Крик 23 января 1971 года — столбики термометров опустились до -62,2 градусов Цельсия.Почему возникают погодные аномалии?Нет никаких сомнений в том, что причиной таких сюрпризов природы является загрязнение окружающей среды. Работает эффект бабочки — когда загрязнение в одной части планеты приводит к определенным природным явлениям, они становятся причиной для возникновения все более серьезных проблем. На данный момент в городе Фэрбенкс, который считается вторым по величине в Аляске, гололед блокирует огромные участки дорог. Само собой разумеется, толстый покров льда стал причиной возникновения серьезных автомобильных аварий. В транспортном департаменте штата Аляска происшествию придумали неологизм «айсмагеддон», что можно перевести как конец света, связанный с обилием льда.Таяние большого количества льда может привести к наводнениямЧитайте также: Какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?Природа приготовила неприятные сюрпризы и жителям другим уголков Земли. Например, в аэропорту Сиэтла недавно были задержаны сотни рейсов. В Калифорнии снег и дожди стали причиной наводнений — в некоторых районах Лос-Анджелеса даже были случаи эвакуации. На севере Калифорнии, где несколько месяцев назад все еще полыхали лесные пожары, регион озера Тахо оказался под снегом — некоторые люди оказались в ловушке. По данным метеорологов, в проходящем через почти всю восточную часть штата Калифорния горном хребте Сьерра-Невада выпало почти 5 метров снега, что является рекордом за все время наблюдений.На хребте Сьерра-Невада выпало рекордное количество снегаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Как бы страшно это не было осознавать, в будущем природа преподнесет нам еще больше суровых испытаний. Согласно многочисленным прогнозам, температура воздуха на нашей планете поднимется на 3 градуса Цельсия. Кажется, что это немного, но даже такое изменение непременно приведет к затоплению городов, голоду из-за проблем с ведением сельского хозяйства и другим масштабным проблемам. Однако, некоторые исследования считают, что прогнозы не верны и будущее человечества будет не настолько уж и суровым. Подробнее о том, что нас ждет в будущем, вы можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru