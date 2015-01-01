Подборка ТОП 10 Telegram-каналов — лучший полезный и познавательный контент здесь

Подборка лучших Telegram-каналов на самые разные темыЕсли вы решили побаловать себя новым интересных и полезным контентом, то эта подборка Telegram-каналов создана специально для вас. Он не имеет какой-либо одной определенной темы, поэтому среди предложенных вариантов есть развлекательные каналы, общепознавательные, а также посвященные науке, медицине, и многому другому. Поэтому вы наверняка сможете найти интересующий канал, который пополнит в мессенджере вашу собственную коллекцию. Весь контент действительно заслуживает внимания. Поэтому, даже если на первый взгляд тема того или иного канала вас не сильно привлекает, прежде чем отказываться от него, рекомендую все же заглянуть и полистать ленту. Вполне возможно, что именно его в вашем мессенджере и не хватало.Полезные рецепты, здоровье, красотаТематика хорошо отражена в названии. В первую очередь канал будет полезен для девушек и женщин, которые заботятся о своей фигуре. Здесь вы найдете множество интересных рецептов полезных блюд, а также советов о том, как поддерживать себя в форме.В целом же канал будет полезен всех, кто следит за своим здоровьем.Знаете ли вы зачем посещать спортзал? Занятие спортом сделает “крепче” не только ваше тело, но и ваш мозг.Подписаться на канал Полезные рецепты, здоровье, красотаПравильные РецептыНовый Год мы отпраздновали, однако большинство зимних праздников еще впереди, а значит впереди и праздничные застолья. С этим каналом вы сможете не только разнообразить меню. Особенно много здесь рецептов различных интересных салатов и десертов.Вот, к примеру, достаточно простой рецепт творожного суфле с бананом. Его Приготовление не отнимет много времени, при этом восхищение со стороны отведавших десерт вам будет обеспечено.Подписаться на канал Правильные РецептыНамочи мантуКанал о здоровье и медицине, но вовсе не советы от бабушек и народный целителей, как это часто бывает. Он создан медицинскими журналистами и посвящен доказательной медицине. Только официальная информация, подтвержденная ВОЗ.Что вы знаете о деменции и болезни Альцгеймера? Это заболевания, с которыми может столкнуться каждая семья. Избежать опасных последствий можно, если своевременно обратиться за помощью.Подписаться на канал Намочи мантуПикабуОфициальный канал Пикабу. Здесь, как всегда, тепло и лампово. На канале вас ждут анекдоты, смешные истории, комментарии пользователей сети и многое другое. Одним словом — просто отличный развлекательный канал.Также на Пикабу можно найти интересное чтиво. К примеру, о жизни эмигранта в Нидерландах, прожившего здесь уже полгода.Подписаться на канал ПикабуКобура от ТеслыЕсли вы хотите быть в курсе последний технологий, открытий ученых, разработок инженеров — этот канал для вас. С ним вы будете не только в курсе происходящего сейчас, но и сможете заглянуть в будущее. 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Источник: hi-news.ru