Найден способ снизить стоимость снятия спутниковых снимков Земли

Скоро делать спутниковые снимки Земли станет дешевлеПлощадь поверхности Земли составляет 510 миллионов квадратных километров и за всем этим пространством нужно регулярно следить. Наблюдения помогают ученым быстро узнавать о природных катастрофах, контролировать состояние ледников и лесов, планировать строительство городов и так далее. Для регулярного снятия поверхности Земли на фото в высоком разрешении используется самое разное оборудование, начиная от спутников и заканчивая небольшими дронами. Запуск космических аппаратов стоит очень дорого — каждый килограмм обходится в более 10 000 долларов. Самолеты и тем более дроны обходятся еще дешевле, однако в идеале ученые хотят свести расходы к минимуму, чтобы направить деньги на выполнение еще более важных задач. Недавно компания Urban Sky представила технологию, которая позволяет заметно снизить стоимость наблюдений за поверхностью Земли.Интересный факт: созданием спутниковых снимков занимаются не только NASA и другие космические агентства. Например, в 2017 году частная компания Planet Labs запустила на земную орбиту более 100 небольших спутников со встроенными камерами. Доступ к сделанным снимкам может получить любой желающий, но для этого нужно внести абонентскую плату. В отличие от Google Maps и других сервисов, их проект обновляет снимки каждый день и позволяет следить за интересующими объектами с максимальными подробностями.Воздушные шары для исследования ЗемлиПодробностями о новой технологии поделилось издание New Atlas. Для создания карты Земли компания Urban Sky предложила использовать систему Microballoon, которая состоит из множества относительно небольших устройств, похожих на воздушные шары. Каждый из них состоит из двух частей: наполненного гелием шара и модуля полезной нагрузки со встроенной камерой высокого разрешения. Сообщается, что модуль может быть оснащен разными датчиками изображения — при желании можно установить инфракрасный модуль, чтобы следить за температурой и другими свойствами исследуемых объектов.Примерная схема работы системы MicroballoonСообщается, что изначально воздушные шары имеют диаметр 2,5 метра. Потом, по мере наполнения газообразным гелием, их размер увеличивается до 5,5 метров. В пиковом состоянии аппарат может находиться на высоте до 18 000 метров — для изменения высоты можно спускать излишки газа. При достижении необходимой дальности от поверхности Земли, аппарат включает свой оптический датчик, который приспособлен к работе в суровых условиях стратосферы — слое атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 километров.Шары Microballoon выглядят примерно так, настоящие фотографии найти не удалосьНаходясь в полете, камеры снимают большое количество фотографий, которые впоследствии объединяются в один большой файл. По словам генерального директора Urban Sky Эндрю Антонио (Andrew Antonio), за час работы система может запечатлеть на фото территорию площадью до 1 000 квадратных километров. Судя по изображению ниже, по детализации снимки получаются ничуть не хуже (а где-то даже лучше), чем фотографии с космических спутников.Снимок поверхности Земли, сделанный аппаратом MicroballoonПосле завершения съемки блок полезной нагрузки дистанционно отделяется от шара, но не полностью. Он тянет конструкцию таким образом, чтобы он начал играть роль парашюта. Благодаря этой хитрости, устройство совершает мягкую посадку и может использоваться повторно. Если учесть, что сами по себе эти устройства стоят дешевле спутников и прочего оборудования для слежения за поверхностью Земли, и добавить к этому возможность повторного использования, получается сплошная экономия.Читайте также: Спутниковые снимки и социальные сети помогут остановить голод среди людейГде используются воздушные шары для слежки?Судя по всему, многие компании это уже поняли и приобрели себе несколько шаров от Urban Sky. По словам Эндрю Антонио, начиная со следующей весны разработанная ими система должна заработать на территории американского штата Колорадо и в районе Скалистых гор — горного хребта в Северной Америке. К тому же, недавно компания заключила контракт с ВВС США по разработке модификации системы для слежения за лесными пожарами. Так что это не просто концепт, а зарекомендовавшая себя система, которая уже привлекла к себе множество серьезных клиентов.Систему Microballoon планируется использовать для слежения за лесными пожарамиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу напомнить о существовании еще одного интересного проекта, который был запущен компанией Capella Space. Запущенные ею спутники настолько мощные, что позволяют видеть даже сквозь стены. Если вам интересны подробности, читайте эту статью.

Источник: hi-news.ru