В будущем фейерверки могут быть заменены светящимися дронами

Представления дронов кажутся самой лучшей альтернативой шумным фейерверкамВ Новый год ночное небо освещается сотнями и даже тысячами фейерверков, потому что сегодня пиротехнические изделия может купить любой желающий. Для людей это отличный способ поднять настроение, только вот для животных и растений все эти огоньки и взрывы представляют большую угрозу. У кошек и собак они вызывают стресс и порой пугают настолько, что они сбегают от своих хозяев. А растения и окружающая среда в целом страдают от обилия вредных веществ, которые остаются в воздухе после взрывов. Возможно, в будущем людям придется отказаться от фейерверков и заменить их представлениями, которые устраивают беспилотные дроны. Одно из таких шоу было показано в ходе открытия Олимпийских игр в Токио и выглядело весьма впечатляюще.Популярность шоу дронов растетО том, что в будущем фейерверки могут быть заменены дронами, рассказало издание The Guardian. На рост популярности представлений с участием летательных устройств обратила внимание координатор компании SkyMagic Олли Ховитт (Ollie Howitt). Для справки стоит отметить, что именно эта компания использовала флот из 300 дронов, чтобы украсить новогоднее небо Лондона в 2021 году. Популярность таких шоу возросла в период пандемии коронавируса. Преимущество этой технологии над фейерверками заключается в том, что дроны могут летать с большей плотностью и дольше — они могут создать более красивые и длительные образы, чем пиротехника.Мы действительно думаем, что это не кратковременное явление, а нечто, что будет развиваться в будущем, — отметила Олли Ховитт.Шоу дронов в Лондоне в 2021 годуПреимущества дронов над фейерверкамиПредставительница SkyMagic также добавила, что дроны не производят опасных веществ, в то время как фейерверки выделяют в воздух достаточно много вредных химикатов. Кажется, что летательные аппараты действительно хорошая замена пиротехнике, но представитель Британской ассоциации фейерверков заявил, что дроны тоже вредят природе. Нет, сами по себе они не выделяют вредные вещества, но они питаются от литий-ионных аккумуляторов, в производстве которых химикаты как раз-таки попадают в окружающую среду.Самое масштабное шоу дронов по версии Книги рекордов ГиннессаНа самом деле, первый аргумент Британской ассоциации фейерверков против дронов звучит не убедительно. Ведь косвенно вредящие экологии аккумуляторы используются и в электрических автомобилях, но никто же не собирается от них отказываться? Как раз наоборот, электрический транспорт набирает популярность и в плане защиты природы от вредных выбросов на него возлагают большие надежды. Дроны могут быть опасны только тем, что в них могут врезаться летящие по воздуху птицы. Об этом представитель ассоциации фейерверков тоже упомянул и это действительно важно.Читайте также: Могут ли дроны быть оружием массового поражения? Новые — даКак фейерверки вредят окружающей среде?Представления с участием дронов действительно выглядят более выигрышно, чем фейерверки. О том, что они пугают домашних животных, знает практически каждый хозяин кошек и собак. А вот о том, какой вред пиротехника наносит окружающей среде, знают далеко не все.Фейерверки сильно пугают домашних животныхСчитается, что впервые фейерверки появились в Китае примерно в XII веке нашей эры. С тех пор состав пиротехники менялся, но незначительно. Чтобы фейерверк загорелся и взорвался, в него добавляют перхлораты — соли или эфиры хлорной кислоты. После взрывных шоу повышенная концентрация этих веществ часто фиксируется в близлежащих водоемах. Безо всяких сомнений, они плохо влияют на живые организмы. Например, при попадании в организм человека, они могут вызвать нарушения в работе щитовидной железы. А у растений перхлораты замедляют рост и приводят к искривлению побегов.Фейерверки помогают нам поднять настроение, но вредят природеТакже не стоит забывать о веществах, которые придают фейерверкам разные цвета. За красный оттенок отвечает стронций, за желтый — натрий и так далее. После сгорания все эти вещества попадают в атмосферу и проникает в организмы людей и животных. Они наиболее опасны для людей, которые страдают от астмы и других хронических заболеваний. После праздников в городском воздухе фиксируется повышенное количество частиц меньше 2,5 микрона (так называемые PM2.5). Из-за своих крошечных размеров они легко проникают через биологические барьеры человека и вредит всему организму. Как минимум, они задерживают рост детей, о чем мы рассказывали в этом материале.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А как считаете вы, что лучше: фейерверки или представления дронов? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru