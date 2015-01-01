Какие звездопады и затмения увидят жители России в 2022 году? Записывайте даты

В 2022 году жители России смогут наблюдать за многими астрономическими явлениямиВ ушедшем 2021 году у любителей космоса было много возможностей для наблюдения за астрономическими явлениями. Самым интересным из них, вне всяких сомнений, было солнечное затмение, которое состоялось 10 июня. Лучше всего перекрытие солнечного диска Луной было видно жителям Сибири, но и другие люди не были обделены — они увидели частичное затмение. Конец года порадовал астрономов самой яркой кометой имени Грегори Леонарда, о которой я рассказывал в этом материале. Возможно, многие из вас узнали об этих явлениях слишком поздно, не смогли заранее подготовиться и все пропустили. Поэтому давайте выясним, что интересного нас ждет в 2022 году. Откройте календарь и отмечайте даты: в ближайшие месяцы жители России смогут увидеть два затмения, два суперлуния и четыре звездопада.Информацией о том, какие астрономические явления смогут увидеть жители России в 2022 году, поделился один из представителей Института прикладной астрономии РАН.Звездопады 2022 годаЗвездопады — это совокупность проходящих сквозь земную атмосферу метеоров. Как правило, метеорами являются осколки комет или астероидов, но таковыми можно назвать любые сгорающие в атмосфере Земли объекты. Яркие метеоры принято называть болидами.Звездопады — довольно частое явлениеЗвездопад Квадрантиды в январеК сожалению, на момент написания этой статьи вы уже наверняка пропустили одно из них — в ночь со 2 по 3 января прошел первый в этом году звездопад. Речь идет о метеорном потоке Квадрантиды, который можно наблюдать каждый год, в период с 28 декабря по 7 января. По данным Московского планетария, в 2022 году можно было увидеть до 120 «падающих звезд» в час. Точка, из которой «вылетали» метеоры, находилась под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас.Звездопад Квадрантиды в 2019 годуЗвездопад Аквариды — 6 маяЕсли пропустили метеорный поток Квадрантиды, не стоит отчаиваться. В мае 2022 года жители России смогут наблюдать за звездопадом Аквариды — так принято называть метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Это тоже ежегодное явление, которое происходит в период с конца апреля по конец мая. Как правило, сильнее всего водопад активен 6 мая — в этом году ожидается, что в час можно будет наблюдать до 60 падающих звезд. Наблюдать за звездопадом лучше всего в предрассветные часы, вдали от городских огней.Метеоритный поток АкваридыЗвездопад Персеиды — 12 августаПерсеиды — это метеорный поток, который ежегодно возникает в августе со стороны созвездия Персея. Эффект падающих звезд появляется в результате прохождения Земли через полосу пылевых частиц, источником которой является комета Свифта — Таттла. Ожидается, что в Персеидах 2022 года в ночном небе будет сгорать до 100 метеоров в час.Метеоритный поток ПерсеидыЗвездопад Геминиды — 13–14 декабряВ декабре 2022 года жители России смогут увидеть звездопад Геминиды, который является одним из самых мощных из всех существующих. Предполагается, что он связан с астероидом Фаэтон. Местом, откуда «вылетают» горящие огоньки, является созвездие Близнецов, недалеко от звезды Кастора. По расчетам ученых, в небе можно будет увидеть до 150 объектов в час.Метеоритный поток ГеминидыИнтересный факт: наиболее красивым звездопад Геминиды был в 2011 году. Тогда можно было увидеть до 200 метеоров в час, среди которых встречались и особенно яркие болиды.Солнечное затмение 2022 годаСолнечное затмение в 2022 году произойдет 25 октября. Лучше всего за явлением смогут наблюдать жители Тюмени и Омска — на закате, ближе к вечеру, солнечный диск будет перекрыт на 86%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга увидят только две трети перекрытия Солнца примерно в 13:00 дня, так что особо зрелищным это событие не будет.Жители Москвы и Санкт-Петербурга увидят только частичное солнечное затмениеЛунное затмение 2022 годаВ этом году некоторые люди смогут наблюдать за лунным затмением — оно ожидается 8 ноября. Лучше всего это явление будет видно жителям Дальнего Востока и Сибири. Само собой, все это будет происходить ночью. Обитателям европейской части России на этот раз не повезло, потому что лунное затмение будет незаметным.Лунное затмение 2022 года для большинства россиян будет незаметнымСуперлуние 2022 годаСуперлуние — это явление, которое возникает при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот момент Луна кажется больше по размерам, чем обычно. За этим явлением смогут наблюдать практически все жители России — отмечайте в своем календаре 14 июня и 13 июля. Да, в 2022 году будет сразу два суперлуния!В суперлуние Луна на 25% ярче и 12% крупнееЧитайте также: Почему животные во время затмений ведут себя странно?Парад планет 2022 годаВ начавшемся году мы не сможем увидеть полноценный парад планет, при котором планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию. Но, в период с 25 декабря по 7 января, некоторые небесные тела все же выстроятся в ряд. На одной линии окажутся Меркурий и Венера, причем компанию им составит карликовый Плутон. В 20 градусах от них можно будет увидеть Сатурн, а еще западней от них на 20 градусов расположится Юпитер. К сожалению, посмотреть на них невооруженным взглядом не получится — нужен телескоп. О том, где можно купить хороший телескоп, я упоминал в статье про самого молодого астронома в мире.В 2022 году состоится небольшой парад планетЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. 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Источник: hi-news.ru