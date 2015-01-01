Может ли COVID-19 изменить личность человека?

Медики сходятся во мнении, что коронавирус может изменять личность человекаВ последнее время все чаще поступают сообщения о суициде поле COVID-19. Причем иногда добровольно уходят из жизни люди достаточно известные и успешные. К примеру, в начале 2020 года, в результате самоубийства скончалась уважаемая врач отделения неотложной помощи Лорна Брин. Она работала медицинским директором в нью-йоркской пресвитерианской больнице Аллена. Все ее знали как успешного, энергичного и организованного врача. У женщины не было никаких психических заболеваний и расстройств. Однако ситуация изменилась после того, как она переболела коронавирусом. Существует много болезней, которые изменяют поведение человека, к примеру Альцгеймера и Паркинсона. Также причиной изменению личности могут быть черепно-мозговые травмы. Но неужели к таким болезням относится и COVID-19?Как коронавирус влияет на поведение человекаУ 49-летнего врача первые симптомы появились 18 марта 2020 года. После 10-дневной болезни она вернулась к работе. Но семья женщины была встревожена ее состоянием. Она была измучена, находилась почти в кататоническом состоянии. Лорна Брин даже зарегистрировался в психиатрическом отделении Медицинского центра Университета Вирджинии. Вскоре после выписки 26 апреля она покончила с собой.В то время врачи еще толком не знали, что представляет собой новый вирус, и как воздействует на организм. Как рассказывают психиатры, люди часто приезжали в больницу с тяжелой депрессией, галлюцинациями или паранойей, а затем у них диагностировали COVID.Теперь, спустя почти два года после начала пандемии, стало ясно, что неврологические проблемы от COVID-19 могут сохраняться или усиливаться даже после выздоровления. Часто пациенты испытывают ощущение “затуманивания мозга”, при этом страдают от тревоги или депрессии, неспособны ясно мыслить или концентрировать внимание. Как утверждают специалисты, такие симптомы иногда появляются даже после легкого течения болезни.SARS-CoV-2 поражает разные органы человека, в том числе мозгСегодня эти неврологические проблемы являются установленным элементом более крупного синдрома, известного как “постковидный синдром”, который включает не менее 203 симптомов в 10 системах органов. Кроме того, при постковидном синдроме усиливаются симптомы хронических заболеваний, изменяющих личность человека, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона и пр.У некоторых пациентов даже возникает психоз, который приводит к госпитализации. Правда, со временем у многих он проходит. Исследование 400 человек, которые были госпитализированы с COVID-19, показало, что у 91% людей возникли когнитивные проблемы — усталость, депрессия, тревога, проблемы со сном. Причем симптомы сохранялись даже спустя 6 месяцев с момента выписки.Хотя пока еще мало что известно о механизмах, лежащих в основе многих из этих симптомов, исследователи все больше полагают, что воспаление может играть ключевую роль. При коронавирусе возникает неконтролируемый иммунный ответ, который способен необратимо повредить или разрушить клетки мозга. А с повреждением мозга, судя по всему, меняется и личность человека.Коронавирус вызывает воспалительный процесс, который разрушает мозгИзменения в мозге, вызванные вирусомУже известно, что многие вирусы причиняют вред мозгу. Как рассказывают медики, в первое время, когда только появился ВИЧ, и еще не было противовирусных препаратов, блокирующих репликацию патогена, встречалось много инфицированных пациентов с паранойей, галлюцинациями, а также проблемами с памятью и концентрацией внимания. По мере того, как вирусная инфекция распространялась по головному мозгу, оболочки головного и спинного мозга опухали, в результате чего возникала деменция, вызванная СПИДом.Подобные изменения часто возникают после черепно-мозговой травмы. Повреждение лобных долей может нарушить исполнительные функции — организацию, планирование и многозадачность. Память и самосознание при этом могут ускользнуть, в результате чего пациенты даже не осознают, что с их мозгом произошли такие изменения.По словам экспертов, некоторые люди, пережившие травму головы, теряют контроль над эмоциями. В частности, когнитивные изменения замечены у 17-летних спортсменов, занимающихся контактными видами спорта. Одна из причин таких изменений — устойчивый воспалительный процесс.Коронавирус разрушает нейроны в разных отделах мозгаВоспаление не только само по себе разрушает клетки мозга, но и влияет на метаболизм. Исследователи подозревают, что оно прерывает поток серотонина и заставляет организм вместо этого гормона производить каскад веществ, токсичных для нейронов.Маура Болдрини, нейробиолог и психиатр из Колумбийского университета Манхэттена, была одним из первых, кто исследовал мозг людей и животных, умерших от COVID-19. Под микроскопом Болдрини и ее команда обнаружили изменения в гиппокампе, области мозга, которая находится глубоко в височной доле и играет важную роль в обучении и памяти. После перенесения болезни новых нейронов в этой части мозга было в десять раз меньше, чем должно быть.“Мозговой туман приобрел для меня большой смысл, когда я увидела, что из-за COVID происходит потеря нейронов» — говорит Маура Болдрини.Команда также обнаружила повреждение мозгового вещества, которое контролирует дыхание и движение. Другие исследователи обнаружили доказательства повреждения тканей более тонкой коры и потери серого вещества. Авторы отметили, что у госпитализированных пациентов наблюдалось значительно большее снижение когнитивных функций, чем у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Также ученые выяснили, что ключевые клетки в головном мозге, называемые астроцитами, подвержены прямому заражению вирусом. Кроме того, вирус может ухудшать приток крови к нейронам за счет сужения капилляров, то есть крошечных кровеносных сосудов. Это может объяснять, почему вирус часто вызывает инсульты.Теперь перед учеными стоит задача найти способ, чтобы предотвратить негативное воздействие вируса на мозг человека. Возможно, она еще более сложная, чем борьба с пандемией в условиях, когда постоянно появляются новые штаммы, такие как Омикрон.

Источник: hi-news.ru