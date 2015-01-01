Помогает ли вейпинг бросить курить?

Ученые считают, что вейпинг сменяет одну вредную привычку на другуюПо данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2020 по 2018 годы количество курильщиков обычных сигарет заметно сократилось. Так, если в начале нулевых их насчитывалось 1,14 миллиарда человек, на данный момент заядлых курильщиков 1,1 миллиард. Это огромная цифра, но то, что люди справляются со своей вредной привычкой, не может не радовать. Однако, отказавшиеся от обычных сигарет, люди часто переходят на электронные аналоги. Если в 2011 году «вейперов» было 7 миллионов человек, то к 2016 году их количество перевалило за 35 миллионов. Некоторые люди переходят на «электронки», чтобы быстрее отказаться от традиционного табака. Возникает справедливый вопрос — действительно ли это помогает? Давайте немного коснемся этой темы, ведь недавно ученые поделились весьма интересными данными.Электронные сигареты состоят из мундштука, батареи и атомайзера. Последний включает в себя нагревательный элемент, картридж и емкость для специальной жидкости-наполнителя. В состав жидкости могут входить ароматические добавки и никотин. Процесс курения электронных сигарет называется «вейпингом».Вред вейпинга на здоровье человекаМногие люди уверены, что вейпинг не вредит здоровью, потому что при их курении не выделяется смола. Однако, многие ученые считают вейпинг такой же вредной привычкой, как и курение обычных сигарет. Недавно в научном журнале American Journal of Preventive Medicine была опубликована статья, в которой говорится о предрасположенности вейперов к импотенции. В проведенной научной работе приняли участие молодые люди, которые не имели проблем с лишним весом и работой сердца, так что у них не было других веских факторов для развития эректильной дисфункции. Однако, научная работа доказала, что эта проблема затрагивает молодых людей чаще, чем некурящих людей.Курение может стать причиной эректильной дисфункцииВредность электронных сигарет заключается в веществах, которые входят в состав жидкостей. Например, во многих «жижах» содержится пропиленгликоль, который быстро накапливается в организме человека и вызывает аллергические реакции, раздражение и провоцирует возникновение гнойников. Также ученые считают, что это вещество может стать причиной нарушения работы печени и почек. Звучит довольно страшно, не так ли?В жидкостях для сигарет содержатся опасные для здоровья веществаЕще одним опасным веществом в вейперских жидкостях является диацетил. Ученые считают, что при длительном воздействии он вызывает «попкорновую» болезнь. Она характеризуется возникновением в легких воспалений, рубцов и других образований. Считается, что опасный химикат диацетил содержится в 75% ароматизаторов для курения. Как правило, речь идет о жидкостях со вкусом кондитерских изделий.Читайте также: Найдена причина болезни курильщиков вейпа, от которой умерло несколько десятков человекКак вейпинг помогает бросить курить?При всем этом, результаты некоторых исследований показывают, что вейпинг действительно помогает бросить курить обычные сигареты. Процент бросивших вредную привычку невысок, но научная работа все равно достойна внимания. Ее результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.Популярность вейпов моет расти и-за их массовой доступностиВ рамках исследования ученые собрали данные за период с 2014 по 2019 год. Им удалось выявить группу из 1600 молодых людей, которые начали курить электронные сигареты, не собираясь бросать курение обычных. Впоследствии они все же отказались от обычных «пачек» и полностью перешли на вейпинг и «парили» так же ежедневно. В расчетам ученых, такие люди имеют в восемь раз больше шансов отказаться от традиционного табака, чем остальные. Впрочем, более ранние исследования уже показывали такие результаты, но они были основаны на наблюдении за небольшими группами добровольцев.Вейпинг помогает отказаться от обычного табакокурения, но есть нюансыВ конечном итоге получается, что вейпинг действительно может помочь бросить табак. Однако, вместо обычных сигарет люди начинают курить электронные аналоги, которые тоже вредят здоровью — одно зло сменяет другое. Стоит также отметить, что «вейпы» обычно курятся регулярно, потому что для этого не обязательно выходить на улицу и жидкость долго не кончается. Последствия злоупотребления электронными сигаретами еще не до конца изучены, так что быть уверенными наверняка, что они безопаснее традиционных сигарет, нельзя.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А что вы думаете о сигаретах и их электронных аналогах? У некоторых из вас наверняка есть опыт их использования, так что было бы интересно узнать ваше мнение. Делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru