Как большие скопления рыб защищаются от нападений птиц?

Стаи крошечных рыб Poecilia sulphurariaНедалеко от мексиканского города Теапа располагается источник Банос-дель-Асуфре, который наполнен далеко не самой пригодной для жизни водой. Дело в том, что это вулканический источник, который имеет минимумом кислорода и богат ядовитым для всех живых существ сероводородом. Однако, несмотря на экстремальные условия, в этих водах обитают небольшие рыбы вида Poecilia sulphuraria. Так как они обладают далеко не самыми внушительными размерами, они живут в стаях, в которых числятся сотни тысяч особей. В ходе эволюции они научились доставать кислород в верхней части воды — это помогает им выжить, но делает уязвимыми для хищных птиц. Недавно немецкие ученые провели наблюдения за крошечными рыбками и выяснили, каким образом они защищаются от нападений.Интересный факт: рыбы вида Poecilia sulphuraria относятся к роду пецилий и длина их тела достигает всего лишь 2 сантиметров. Другие представители этого рода, в большинстве своем, являются любимцами аквариумистов. Несмотря на свои небольшие размеры, рыбы Poecilia sulphuraria являются хорошей добычей для птиц, потому что за один раз их можно поймать несколько штук.Крошечные рыбы МексикиО крошечных рыбках вида Poecilia sulphuraria можно рассказать мало что интересного. Ученые уже прекрасно знают, что они очень маленькие по размерам и живут в стаях, в которые входят до 100 тысяч особей. Они хорошо приспособлены к жизни в источниках с большим количеством ядовитого сероводорода. Их считают уязвимыми животными, потому что они встречаются только в упомянутом в начале статьи мексиканском источнике Банос-дель-Асуфре. Из-за того, что они плавают прямо у поверхности воды, птицы часто охотятся на них. Однако далеко не всегда охота оказывается успешной, потому что рыбы умеют защищаться от совершаемых атак. Об этом стало известно только после проведения наблюдений.Аквариумная рыбка пецилияКак рыбы защищаются от птиц?О результатах научной работы было рассказано в журнале Current Biology. По словам одного из авторов исследования Йенса Краузе (Jens Krause), во время наблюдения он и его коллеги заметили очень странное поведение рыб. Как только они замечают над собой хищную птицу, они начинают двигаться особым образом и создавать оптическую иллюзию. Исследователи сравнили это поведение с движением футбольных болельщиков на трибунах во время оживленного матча. Иногда такое поведение рыб длилось по две минуты, так что это явно не было случайностью.Внешний вид рыбы Poecilia sulphurariaУченые сразу же смекнули, что в высокой выживаемости крошечных рыб большую роль играет именно это коллективное движение. И действительно, когда птицы собирались напасть на рыб, они начинали создавать волну и сбивать хищников с толку. По расчетам исследователей, из-за оптической иллюзии время между атаками птиц увеличилось почти вдвое — с 21,9 секунды до 42 секунд. Это привело к тому, что успешность атаки снизилась с 54% до 21%. Чаще всего этот фокус был эффективным против больших питангов (Pitangus sulphuratus), которые являются певчими птицами, очень распространенными именно в Мексике.Читайте также: Ученые раскрыли секрет зубастого терпуга — рыбы с 555 зубамиСтранное поведение рыб и китовВажно отметить, что рыбки вида Poecilia sulphuraria не единственные, у кого было замечено странное поведение. Недавно я рассказывал про то, что американские ученые заметили, как некоторые виды безобидных рыб подплывают к хищным акулам на экстремально близкое расстояние и по каким-то причинам трутся об их тела. На самом деле, такое странное поведение рыб некоторые ученые наблюдали на протяжении десятков лет, но долгое время никто не хотел исследовать это явление максимально подробно. Оказалось, причина тому, что рыбы трутся о тела опасных акул существует, и она довольно веская. Почитать об этом явлении подробнее вы можете тут.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Пример необычного поведения и коллективного взаимодействия можно найти и среди морских млекопитающих. Так, в 2019 году исследователям из американского штата Гавайи удалось снять на видео, как огромные киты сообща устраивают стаям рыб ловушки, чтобы быстрее их поймать. В частности, речь идет о горбатых китах (Megaptera novaeangliae), масса тела которых достигает 30 тонн. Оказывается, где-то в морях и океанах творятся удивительные зрелища. Благодаря труду ученых на них можно посмотреть — вот видео.

Источник: hi-news.ru