Найдена часть 2200-летнего корабля, затонувшего в самой крупной морской битве в истории

В Италии найдена часть карфагенского корабляВ марте 241 года до нашей эры, у Эгадских островов недалеко от Сицилии, произошло одно из самых крупных морских сражений в человеческой истории. Оно стало важной частью Первой Пунической войны, возникшей между Древним Римом и Карфагеном — финикийским государством, основанном на севере Африки. С обеих враждующих сторон в сражении приняло участие по 200 вооруженных кораблей. В результате боя победу одержали римские воины — они затопили от 20 до 50 карфагенских кораблей, а остальные захватили вместе с экипажами. Некоторым вражеским кораблям удалось скрыться. В 2017 году ученым удалось найти важную часть одного из карфагенских кораблей — оружия, при помощи которого можно протаранить вражеские судна и затопить их. Изучив деталь корабля, который затонул более века назад, ученые нашли много интересного.Интересный факт: армия Карфагена, в большинстве своем, состояла из наемников. Пехота состояла из испанских, африканских, греческих и галльских наемников. Кавалерия преимущественно состояла из нумидийцев, которые считались одними из самых лучших всадников. При необходимости карфагенцы могли нанять флот с квинквиремами с навороченным оружием и опытным экипажем. Но, несмотря на все это, в упомянутой выше битве Карфаген потерпел поражение.Таран древнего корабляТаран древнего корабля был найден исследователями из итальянской организации Istituto Centrale per il Restauro (ICR) и дайверами из Global Underwater Explorers в 2017 году. Таран, который когда-то давно был установлен на карфагенскую галеру, лежал на глубине 90 метров. Пару лет спустя ему было дано условное обозначение «Эгади 13». Остатки тарана представляют собой полый объект из бронзы с выгравированной надписью — она написана на уже вымершем пуническом языке, на котором тысячи лет назад говорили обитатели Северной Африки и нескольких островов Средиземного моря. Длина тарана составляет 90 сантиметров, а масса достигает 170 килограммов.Таран, найденный в водах недалеко от Эгатских острововИзучение затонувших кораблейПоскольку таран обладает полой внутренностью, в ходе восстановления его прежнего внешнего вида, исследователи обнаружили на его внутренней и внешней части различные отложения и огромное количество морских животных. За все время нахождения под водой, затонувшая конструкция превратилась в дом для моллюсков, ракообразных и других представителей животного мира.Процесс изучения найденного таранаСам по себе факт того, что в детали затонувшего корабля поселились животные, не вызывает удивления. Однако, по словам одного из авторов научной работы Сандры Риччи (Sandra Ricci), им еще никогда не доводилось изучать на предмет наличия морских организмов конструкции, которые оказались под водой более века назад. В рамках реставрации все морские животные и другие отложения были собраны и тщательно изучены.Место, где был найден таранЧитайте также: На дне Балтийского моря найден корабль времен Христофора КолумбаКакие животные обитают в затонувших кораблях?Оказалось, что внутри древнего объекта скопилось как минимум 114 живых видов беспозвоночных. Если точнее, речь идет о 33 виде брюхоногих моллюсков, 25 видах двустворчатых моллюсков, 33 видах многощетинковых червей и 23 видах мшанок. По словам еще одного исследователя, Эдоардо Казоли (Edoardo Casoli) из итальянского университета Ла Сапиенца, главную роль в этом сообществе играют полихеты и несколько видов двустворчатых моллюсков. При помощи своих клапанов и трубок они прикрепились к поверхности тарана. Остальные организмы, вроде мшанок, служили как связующие звенья — они создавали мосты между образованиями, созданными уже упомянутыми полихетами и моллюсками.Отложения на поверхности таранаИсследователи отметили, что более молодые корабли становятся домом для гораздо меньшего разнообразия морских организмов. И это отличная новость для научного сообщества, потому что старинные корабли можно использовать в качестве своего рода «экологических хранилищ», из которых можно собирать образцы большого количества морских животных. Возможно, если ученым удастся найти другие части карфагенского корабля, они сделают еще больше интересных открытий.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Затонувшие корабли — это довольно частая находка ученых. Но они редко бывают настолько древними. Если интересно, можете почитать про древний корабль, который был найден в затонувшем городе Гераклион. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru