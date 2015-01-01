Илон Маск показал «Мехазиллу» — башню для ловли ракеты Super Heavy

«Мехазилла» обеспечит многоразовое использование ракеты-носителя Super HeavyКомпания SpaceX является первой в мире, кому удалось создать многоразовые ракеты для полетов в космос. На данный момент таковыми являются ракеты Falcon 9 — после вывода груза на орбиту, первая ступень отделяется от основной конструкции и совершает посадку на платформу, расположенную в Тихом океане. После этого она проходит технический осмотр и повторно используется в других миссиях, за счет чего компания экономит большое количество денег. Сегодня главным проектом SpaceX является космический корабль Starship, который планируется выводить в космос при помощи ракеты-носителя Super Heavy. Она гораздо больше упомянутой выше Falcon 9, поэтому с посадкой ее первой ступени на водную платформу могут возникнуть серьезные проблемы. Чтобы их избежать, компания разработала «Мехазиллу» — конструкцию, которая сможет ловить многоразовую ступень при помощи мощных «клешней».Особенности «Мехазиллы» от SpaceXО том, что компания SpaceX планирует ловить отработавшую ракету Super Heavy при помощи огромной башни, стало известно в конце 2020 года. Об этом рассказал сам Илон Маск, а дизайнеры начали рисовать концепт-арты с возможным внешним видом этой конструкции. Об одном из таких видео я уже рассказывал в этом материале — оказалось, что создавший видеоролик 3D-дизайнер был очень близок к правде.Концепт «Мехазиллы» 2021 годаПосле долгого молчания о башне для ловли ракеты Super Heavy, Илон Маск наконец показал его. Оказывается, компания уже несколько месяцев вела ее строительство в частном космодроме SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Башня называется «Мехазилла» (Mechazilla) и возвышается на 140 метров. Как и ожидалось, он обладает двумя «клешнями», при помощи которых можно обхватывать тяжелую ракету Super Heavy. Для лучшего понимания стоит отметить, что сама ракета имеет длину 120 метров и является самой высокой ракетой, когда-либо созданной человеком.«Мехазилла», снятая на видео при помощи дронаКак «Мехазилла» будет ловить ракету Super Heavy?По задумке инженеров, процесс обхвата первой ступени ракеты Super Heavy будет происходить достаточно просто. Но при этом, для успешного приземления будут требоваться точные расчеты. Так, при возвращении ступень ракеты-носителя должна снизить скорость падения настолько, чтобы аэродинамические рули зацепились за специальную стрелу. После этого две мощные «клешни» смогут обхватить корпус ступени с двух сторон, чтобы она не упала. Если достичь предельной точности, компания сможет посадить первую ступень настолько идеально, что ему не потребуется даже малейший ремонт.SpaceX попытается поймать самый большой космический корабль в истории роботизированными палочками для еды. Успеха не гарантирую, но точно будет весело, — объявил Илон Маск.Когда именно будет завершено строительство «Мехазиллы», на данный момент неизвестно. Но, судя по снятому на дрон видео, осталось уже немного — за процессом строительства можно следить на YouTube-канале NASA Space Flight.Читайте также: Илон Маск хочет построить собственный город в Техасе и обеспечить людей работойДата первого полета Starship неизвестнаСкорее всего, увидеть строящуюся башню в действии мы сможем уже в 2022 году. Ожидалось, что ракета-носитель Super Heavy отправит космический корабль Starship в его первый полет уже в ноябре 2021 года. Но этого не произошло, потому что компания должна получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA). Регулирующий орган должен удостовериться, что SpaceX предприняла все меры для обеспечения безопасности, но на данный момент это невозможно. А все потому, что компания испытывает серьезные проблемы с разработкой двигателей Raptor — ситуация настолько сложная, что Илон Маск начал говорить о риске банкротства SpaceX и был вынужден отказаться от отпуска.Ракетные двигатели RaptorОстается надеяться, что проблема будет решена и компания получит одобрение на запуск. Ожидается, что первый полет космического корабля Starship будет совершен вокруг Земли. После этого его планируется приземлить в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов. Так что в ближайшем будущем, при хорошем стечении обстоятельств, нам предстоит наблюдать за очень важными историческими событиями. Чтобы не пропустить их, подпишитесь на наш канал в Telegram.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В будущем космический корабль Starship планируется использовать как для суборбитальных полетов, так и для путешествий на Марс. В конце 2021 года компания SpaceX опубликовала план постройки колонии на Красной планете — если вам интересна наука, настоятельно рекомендую ознакомиться.

Источник: hi-news.ru