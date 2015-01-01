На коже людей найдены неизвестные ранее бактерии и вирусы
Человеческий организм не перестает удивлять ученых
Микроорганизмы — это самая большая группа живых организмов на нашей планете. Хотим мы этого или нет, они окружают нас повсюду: в воздухе, на поверхности земли и даже на нашей коже и внутренних органах. Одни из них помогают нашему организму выполнять свои естественные функции вроде пищеварения, другие защищают от болезней, а третьи — сами являются возбудителями заболеваний. Их очень много и, скорее всего, речь идет о миллиардах разновидностях микробов, если не больше. Ученые стараются как можно более тщательно изучить микроскопический мир и регулярно проводят соответствующие исследования. Так, относительно недавно, международная группа исследователей взяла образцы кожи у добровольцев и нашли в них 174 новых вида бактерий. Список микробов, которые обитают на человеческой коже, был расширен на 26%.
Интересный факт: микробами называют все живые организмы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Термин «микроб» был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре.
Изучение человеческой кожи
Результаты проведенной научной работы были опубликованы в журнале Nature Microbiology. В ее рамках ученые из Великобритании и Германии взяли соскобы с кожи 12 добровольцев из Северной Америки. Все они были полностью здоровы и не имели хронических заболеваний. После взятия 594 образцов из разных участков кожи, ученые начали культивировать содержащиеся в них микроорганизмы в лабораторных условиях. Благодаря этому, им удалось распознать каждый вид — среди них оказались и ранее неизвестные науке разновидности.
Прямо сейчас по вашей коже ползают миллиарды бактерий. Жутко, но это необходимо
Самое большое разнообразие микробов было зафиксировано на соскобах, взятых с кожи рук и ног добровольцев. В этом нет ничего удивительного, потому что конечности человека чаще всего взаимодействует с окружающей средой. В большинстве случаев микробы «прилипают» к нашим рукам, потому что мы постоянно что-то трогаем. Особенно это важно осознавать в общественных местах — там высок риск подцепить болезнетворные бактерии. Человеческие ноги меньше подвержены контакту с новыми бактериями, потому что они обычно находятся в носках и обуви. Но в закрытом месте активно размножаются бактерии, которые на коже уже имелись.
Больше всего микробов содержится в руках и ногах человека
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Ученые открыли новые для науке бактерии
Но давайте вернемся к результатам научной работы. В ходе изучения взятых образцов ученым удалось обнаружить 174 новых вида бактерий, которые обитают на коже. Среди них оказались четыре новых эукариота и 20 неизвестных ранее гигантских бактериофагов. Эукариотами принято называть представителей надцарства живых организмов, клетки которых содержат ядро — к таковым относятся животные, грибы и растения. А гигантские бактериофаги являются крупные вирусы, которые способны заражать бактерии.
Бактериофаги — это вирусы, которые атакуют бактерии
По словам одного из авторов исследования Роберта Финна (Robert Finn), им также удалось распознать 12 геномов одноклеточных эукариотов — речь идет о дрожжах. Некоторые из них уже были известны. Например, исследователи уже прекрасно знают о роде грибов Malassezia globosa, представители которого являются причиной возникновения перхоти.
Грибки Malassezia globosa
Ученые считают, что в норме на поверхности тела человека обитает до 5000 видов бактерий, грибов и вирусов — их совокупность называется микробиомом. Если же говорить об их общем количестве, некоторые исследователи уверены, что их больше, чем клеток на теле. Считается, что чем богаче и разнообразнее микробиом, тем более здоровой и защищенной является кожа. А все потому, что микробы на поверхности тела человека выполняют следующие функции:
играют роль живого барьера, который защищает от ультрафиолетовых лучей, плохой экологии, перепадов температур и других внешних факторов;
помогают клеткам кожи восстанавливаться, продлевают им жизнь и ускоряют заживление повреждений;
участвуют в процессе обновления покрова кожи;
держат в норме кислотно-щелочной баланс, тем самым защищая кожу от сухости;
предотвращают воспалительные процессы (актуально только для некоторых видов микробов).
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Итак, в ходе проведенного эксперимента ученые расширили перечень известных обитателей кожи на 26%. Это значит, что исследователи до сих пор плохо знают человеческий организм и дальнейшие работы могут принести большие сюрпризы. Будем ждать результатов новых работ, пока можете почитать о том, из-за чего у людей возникает «гусиная кожа».
Источник: hi-news.ru