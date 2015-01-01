На коже людей найдены неизвестные ранее бактерии и вирусы

Человеческий организм не перестает удивлять ученыхМикроорганизмы — это самая большая группа живых организмов на нашей планете. Хотим мы этого или нет, они окружают нас повсюду: в воздухе, на поверхности земли и даже на нашей коже и внутренних органах. Одни из них помогают нашему организму выполнять свои естественные функции вроде пищеварения, другие защищают от болезней, а третьи — сами являются возбудителями заболеваний. Их очень много и, скорее всего, речь идет о миллиардах разновидностях микробов, если не больше. Ученые стараются как можно более тщательно изучить микроскопический мир и регулярно проводят соответствующие исследования. Так, относительно недавно, международная группа исследователей взяла образцы кожи у добровольцев и нашли в них 174 новых вида бактерий. Список микробов, которые обитают на человеческой коже, был расширен на 26%.Интересный факт: микробами называют все живые организмы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Термин «микроб» был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре.Изучение человеческой кожиРезультаты проведенной научной работы были опубликованы в журнале Nature Microbiology. В ее рамках ученые из Великобритании и Германии взяли соскобы с кожи 12 добровольцев из Северной Америки. Все они были полностью здоровы и не имели хронических заболеваний. После взятия 594 образцов из разных участков кожи, ученые начали культивировать содержащиеся в них микроорганизмы в лабораторных условиях. Благодаря этому, им удалось распознать каждый вид — среди них оказались и ранее неизвестные науке разновидности.Прямо сейчас по вашей коже ползают миллиарды бактерий. Жутко, но это необходимоСамое большое разнообразие микробов было зафиксировано на соскобах, взятых с кожи рук и ног добровольцев. В этом нет ничего удивительного, потому что конечности человека чаще всего взаимодействует с окружающей средой. В большинстве случаев микробы «прилипают» к нашим рукам, потому что мы постоянно что-то трогаем. Особенно это важно осознавать в общественных местах — там высок риск подцепить болезнетворные бактерии. Человеческие ноги меньше подвержены контакту с новыми бактериями, потому что они обычно находятся в носках и обуви. Но в закрытом месте активно размножаются бактерии, которые на коже уже имелись.Больше всего микробов содержится в руках и ногах человекаЧитайте также: Могут ли бактерии жить на куске мыла?Ученые открыли новые для науке бактерииНо давайте вернемся к результатам научной работы. В ходе изучения взятых образцов ученым удалось обнаружить 174 новых вида бактерий, которые обитают на коже. Среди них оказались четыре новых эукариота и 20 неизвестных ранее гигантских бактериофагов. Эукариотами принято называть представителей надцарства живых организмов, клетки которых содержат ядро — к таковым относятся животные, грибы и растения. А гигантские бактериофаги являются крупные вирусы, которые способны заражать бактерии.Бактериофаги — это вирусы, которые атакуют бактерииПо словам одного из авторов исследования Роберта Финна (Robert Finn), им также удалось распознать 12 геномов одноклеточных эукариотов — речь идет о дрожжах. Некоторые из них уже были известны. Например, исследователи уже прекрасно знают о роде грибов Malassezia globosa, представители которого являются причиной возникновения перхоти.Грибки Malassezia globosaУченые считают, что в норме на поверхности тела человека обитает до 5000 видов бактерий, грибов и вирусов — их совокупность называется микробиомом. Если же говорить об их общем количестве, некоторые исследователи уверены, что их больше, чем клеток на теле. Считается, что чем богаче и разнообразнее микробиом, тем более здоровой и защищенной является кожа. А все потому, что микробы на поверхности тела человека выполняют следующие функции:играют роль живого барьера, который защищает от ультрафиолетовых лучей, плохой экологии, перепадов температур и других внешних факторов;помогают клеткам кожи восстанавливаться, продлевают им жизнь и ускоряют заживление повреждений;участвуют в процессе обновления покрова кожи;держат в норме кислотно-щелочной баланс, тем самым защищая кожу от сухости;предотвращают воспалительные процессы (актуально только для некоторых видов микробов).Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Итак, в ходе проведенного эксперимента ученые расширили перечень известных обитателей кожи на 26%. Это значит, что исследователи до сих пор плохо знают человеческий организм и дальнейшие работы могут принести большие сюрпризы. Будем ждать результатов новых работ, пока можете почитать о том, из-за чего у людей возникает «гусиная кожа».

Источник: hi-news.ru