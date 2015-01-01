Луноход «Юйту-2» раскрыл тайну загадочного монолита на поверхности Луны

Луноход «Юйту-2» в очередной раз доказал, что на Луне нет следов инопланетянВ конце 2021 года китайский луноход «Юйту-2» отправил на Землю интригующую фотографию. Примерно в 80 метрах от своего тогдашнего местоположения он заметил загадочный объект, который своей формой напоминал домик. Многие зарубежные издания начали писать, что китайские ученые обнаружили «хижину на Луне», которая могла быть построена представителями инопланетных цивилизаций. Чтобы проверить, что из себя действительно представляет этот объект, луноход «Юйту-2» отправился в его сторону. Чтобы доехать до него, требовалось 2-3 месяца, но уже на данный момент исследовательский аппарат находится на достаточном расстоянии, чтобы сделать наиболее детализированное фото загадочного монолита. Итак, что же он увидел, когда доехал до необходимой точки?Загадочный объект на ЛунеНикакого чуда не произошло — загадочным объектом оказался не построенный инопланетянами дом, а обыкновенная скала. На опубликованных в декабре снимках казалось, что «хижина на Луне» обладает большим размером и имеет строгие очертания. Из-за этого загадочный объект считали если не домом, то хотя бы аккуратно сделанным монолитом. Но на самом деле размер и строго очерченная форма объекта оказались обыкновенной игрой света и теней. В этом можно убедиться, взглянув на свежую фотографию.Снимок загадочного монолита, опубликованный в декабре 2021 годаФотография лунного камня была опубликована журналистом Эндрю Джонсом (Andrew Jones). Камень имеет относительно небольшой размер и обладает скрюченной формой. Некоторые ученые с особенно богатой фантазией разглядели в скале очертания скорчившегося кролика. Перед этой «статуей» лежит еще несколько камней, которые будто бы похожи на раскиданную морковь. Из-за совокупности этих особенностей, некогда загадочному объекту на поверхности Луны дали название «нефритовый кролик».«Нефритовый кролик» на поверхности ЛуныИнтересный факт: название лунохода «Юйту-2» тоже можно перевести как «нефритовый заяц». По сути, исследующий лунную поверхность аппарат нашел свой талисман.После публикации новой фотографии, еще одной космической тайной стало меньше. Найденная скала в очередной раз доказала, что космос является довольно скучным местом, в котором редко происходит что-то поистине интересное. Это утверждение, по крайней мере, актуально для нашей Солнечной системы.Читайте также: Китайский луноход нашел на обратной стороне Луны то, что искалМиссия китайского лунохода «Юйту-2»Но исследователи не отчаиваются и продолжают изучать космическое пространство — в это дело вовлечены ученые практически всех стран. Аппарат «Юйту-2» является вторым китайским луноходом и первым в истории человечества планетоходом, который оказался на обратной стороне Луны. Он успешно сел на поверхность земного спутника 3 января 2019 года и, по данным за октябрь 2021 года, уже преодолел расстояние в 840 метров. Должно быть, после приближения к описанному выше «кролику», этот показатель уже больше — некоторые источники гласят, что за его спиной уже 1 километр пройденного пути. За все время своей работы он собрал 3632 гигабайт данных и явно будет продолжать увеличивать свой запас знаний.Луноход «Юйту-2»Длина лунохода «Юйту-2» равна 1,5 метрам, а ширина — 1 метру. Он передвигается по поверхности Луны на своих шести колесах, питаясь от энергии двух солнечных батарей со складной конструкцией. Чтобы снимать фотографии, он использует четыре панорамные камеры, которые можно включать одновременно. Также для сбора научной информации задействуются георадар, спектрометр и другие приборы.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Новостям об обнаружении на планетах и их спутниках загадочных объектов больше всего радуются люди, которые ждут контакта с внеземными цивилизациями. После находки камней неправильной формы сразу же возникают теории о том, что инопланетяне существуют и на планетах есть сделанные ими скульптуры, строения и так далее. Раньше люди с особенным энтузиазмом обсуждали наличие на Марсе костей, лиц и других будоражащих воображение объектов. Но, как и в случае с «хижиной на Луне», все обнаруженные на спутниковых снимках объекты на поверхности Красной планеты — это обыкновенная игра света. Подробнее обо всем этом вы можете почитать тут. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru