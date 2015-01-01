Российские ученые разработали систему мониторинга вечной мерзлоты
В Арктике будет создана система мониторинга вечной мерзлоты
Мы неоднократно рассказывали о том, что глобальное потепление в России происходит быстрее, чем в целом по планете. Особенно быстро прогревается Арктика, которая рискует в ближайшее время превратиться в дождливый регион. Как утверждают ученые, в Арктике температура повышается в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете. Это в свою очередь приводит к нагреву почвы и таянию вечной мерзлоты в северной Сибири. Некогда прочные почвы в итоге становятся неустойчивыми, что приводит к разрушению зданий. К примеру, 29 мая 2020 года под Норильском предположительно по этой причине обрушился склад дизельного топлива, в результате чего в реку попало свыше 21 тысячи тон топлива. Кроме того, таяние вечной мерзлоты нет в себе еще одну опасность — в окружающую среду выбрасывается большое количество метана и углекислого газа. Очевидно, что глобальное потепление климата в Арктике стало серьезной проблемой не только для России, но и всего мира. Это побудило российских ученых создать первую национальную систему мониторинга вечной мерзлоты.
Первая в мире высокоточная система мониторинга вечной мерзлоты
Надо сказать, что именно в России находится самая большая территория вечной мерзлоты в мире. На ней построены целые крупные города, такие как Норильск и Якутск. Поэтому в октябре прошлого года президент Владимир Путин дал добро на создание новой системы мониторинга вечной мерзлоты, которая будет включать в себя 140 станций. Они начнут получать данные уже в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 21 миллион долларов США.
Данные о состоянии вечной мерзлоты будут предоставлять датчики, размещенные в скважинах на разной глубине, вплоть до 30 метров. В общей сложности датчиками будет оборудовано порядка 440 скважин, находящихся в ведении исследовательских организаций и частных компаний, таких как «Норильский никель».
Датчики будут передавать информацию не только о температуре почвы, но и ряде других параметров, таких как количество выделяемого углекислого газа и метана в атмосферу, влажность почвы, содержание в ней льда и многое другое.
Система мониторинга вечной мерзлоты будет отслеживать различные параметры почвы, включая выбросы газов
Знание того, насколько быстро вечная мерзлота нагревается и оттаивает, имеет решающее значение для оценки судьбы триллионов тонн углерода в замороженной органике. Другими словами, в почве находится больше углерода, чем сейчас удерживает атмосфера. После оттаивания микробы могут разлагать органическое вещество и выделять углерод в воздух. Все это может значительно ускорить процесс глобального потепления климата.
«Добавление датчиков углекислого газа и метана сделает сеть еще более мощной и точной. Однако даже просто датчики, передающие информацию о температуре почвы, существенно помогут откалибровать оценки моделирования потоков углерода в вечной мерзлоте» — говорит Гвидо Гроссе, сотрудник Института Альфреда Вегенера, занимающийся изучением вечной мерзлоты.
Система мониторинга вечной мерзлоты будет подконтрольна Росгидромету. Организация была выбрана для руководства системой отчасти потому, что присоединение станций вечной мерзлоты к существующей сети метеостанций сведет к минимуму затраты. Росгидромет поручил проектирование и развертывание системы Научно-исследовательскому институту Арктики и Антарктики (ААНИИ), который в настоящее время имеет пять участков мониторинга вечной мерзлоты в российской Арктике. Александр Макаров, директор ААНИИ, говорит, что первые узлы могут быть развернуты этим летом.
Таяние вечной мерзлоты может привести к пробуждению опасных вирусов и бактерий
Скрытая опасность таяния вечной мерзлоты
О выбросе парниковых газов в результате таяния вечной мерзлоты уже сказано немало. Однако, как утверждают эксперты, этот процесс может повлечь за собой и другие опасные последствия. Одно из них — выброс опасных химических веществ и радиоактивных материалов, оставшихся еще со времен холодной войны. К ним относятся радиоактивные осадки от ядерных взрывов, а также ртуть, мышьяк и другие токсичные вещества.
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Кроме того, согласно недавнему исследованию, исчезновение вечной мерзлоты может высвободить из почвы опасные вирусы и бактерии, которые находятся в спящем состоянии во льдах Арктики в течение последних нескольких десятков тысяч лет. Таким образом, таяние вечной мерзлоты несет в себе климатическую, химическую и бактериологическую угрозы. Напоследок напомню, что с целью предотвращения вечной мерзлоты группа американских ученых работает над “оживлением” мамонта. Они планируют создать не одно животное, а целые стада, которые будут жить в Арктике.
Источник: hi-news.ru
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