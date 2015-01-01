Российские ученые разработали систему мониторинга вечной мерзлоты

В Арктике будет создана система мониторинга вечной мерзлотыМы неоднократно рассказывали о том, что глобальное потепление в России происходит быстрее, чем в целом по планете. Особенно быстро прогревается Арктика, которая рискует в ближайшее время превратиться в дождливый регион. Как утверждают ученые, в Арктике температура повышается в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете. Это в свою очередь приводит к нагреву почвы и таянию вечной мерзлоты в северной Сибири. Некогда прочные почвы в итоге становятся неустойчивыми, что приводит к разрушению зданий. К примеру, 29 мая 2020 года под Норильском предположительно по этой причине обрушился склад дизельного топлива, в результате чего в реку попало свыше 21 тысячи тон топлива. Кроме того, таяние вечной мерзлоты нет в себе еще одну опасность — в окружающую среду выбрасывается большое количество метана и углекислого газа. Очевидно, что глобальное потепление климата в Арктике стало серьезной проблемой не только для России, но и всего мира. Это побудило российских ученых создать первую национальную систему мониторинга вечной мерзлоты.Первая в мире высокоточная система мониторинга вечной мерзлотыНадо сказать, что именно в России находится самая большая территория вечной мерзлоты в мире. На ней построены целые крупные города, такие как Норильск и Якутск. Поэтому в октябре прошлого года президент Владимир Путин дал добро на создание новой системы мониторинга вечной мерзлоты, которая будет включать в себя 140 станций. Они начнут получать данные уже в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 21 миллион долларов США.Данные о состоянии вечной мерзлоты будут предоставлять датчики, размещенные в скважинах на разной глубине, вплоть до 30 метров. В общей сложности датчиками будет оборудовано порядка 440 скважин, находящихся в ведении исследовательских организаций и частных компаний, таких как «Норильский никель».Датчики будут передавать информацию не только о температуре почвы, но и ряде других параметров, таких как количество выделяемого углекислого газа и метана в атмосферу, влажность почвы, содержание в ней льда и многое другое.Система мониторинга вечной мерзлоты будет отслеживать различные параметры почвы, включая выбросы газовЗнание того, насколько быстро вечная мерзлота нагревается и оттаивает, имеет решающее значение для оценки судьбы триллионов тонн углерода в замороженной органике. Другими словами, в почве находится больше углерода, чем сейчас удерживает атмосфера. После оттаивания микробы могут разлагать органическое вещество и выделять углерод в воздух. Все это может значительно ускорить процесс глобального потепления климата.«Добавление датчиков углекислого газа и метана сделает сеть еще более мощной и точной. Однако даже просто датчики, передающие информацию о температуре почвы, существенно помогут откалибровать оценки моделирования потоков углерода в вечной мерзлоте» — говорит Гвидо Гроссе, сотрудник Института Альфреда Вегенера, занимающийся изучением вечной мерзлоты.Система мониторинга вечной мерзлоты будет подконтрольна Росгидромету. Организация была выбрана для руководства системой отчасти потому, что присоединение станций вечной мерзлоты к существующей сети метеостанций сведет к минимуму затраты. Росгидромет поручил проектирование и развертывание системы Научно-исследовательскому институту Арктики и Антарктики (ААНИИ), который в настоящее время имеет пять участков мониторинга вечной мерзлоты в российской Арктике. Александр Макаров, директор ААНИИ, говорит, что первые узлы могут быть развернуты этим летом.Таяние вечной мерзлоты может привести к пробуждению опасных вирусов и бактерийСкрытая опасность таяния вечной мерзлотыО выбросе парниковых газов в результате таяния вечной мерзлоты уже сказано немало. Однако, как утверждают эксперты, этот процесс может повлечь за собой и другие опасные последствия. Одно из них — выброс опасных химических веществ и радиоактивных материалов, оставшихся еще со времен холодной войны. К ним относятся радиоактивные осадки от ядерных взрывов, а также ртуть, мышьяк и другие токсичные вещества.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Кроме того, согласно недавнему исследованию, исчезновение вечной мерзлоты может высвободить из почвы опасные вирусы и бактерии, которые находятся в спящем состоянии во льдах Арктики в течение последних нескольких десятков тысяч лет. Таким образом, таяние вечной мерзлоты несет в себе климатическую, химическую и бактериологическую угрозы. Напоследок напомню, что с целью предотвращения вечной мерзлоты группа американских ученых работает над “оживлением” мамонта. Они планируют создать не одно животное, а целые стада, которые будут жить в Арктике.

Источник: hi-news.ru