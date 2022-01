Информационная автократия – новый тренд мировой политики

Чего хотят современные автократы?Два столетия назад большинство стран были автократиями или колониями. И чем дальше в прошлое мы будем заглядывать, тем более жесткими будут государственные лидеры. К счастью, мы с вами живем в ХХI веке и знаем о существовании демократии. Вот только в мире наблюдается обратная тенденция и все больше государств встают на сторону автократии – формы государственного правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит одному человеку. Судите сами – число либеральных демократий сократилось в несколько раз за последние 10 лет, а результаты научных исследований показывают, что 68% населения планеты живет в условиях автократической системы правления. При этом современные автократы совершенно не похожи лидеров прошлого и успели обзавестись собственным изобретением – информационной автократией. В отличие от классических автократических моделей, информационные автократии делают ставку отнюдь не на террор и массовые репрессии. Их главная цель – убедить нас, что они компетентны.Политическая система — комплекс государственных и негосударственных институтов, осуществляющих деятельность, связанную с функционированием государственной власти.Новая модель автократииВ недалеком прошлом такие диктаторы как Пиночет, Мао и Пол Пот оставались у власти благодаря террору, идеологии и изоляции своих стран от остального мира. Но в век информационного и научно-технологического прогресса быть диктатором нелегко – приходится адаптироваться. По этой причине современный авторитарный лидер дает многочисленные интервью, фотографируется с коллегами из разных стран и раздает новогодние подарки. А еще он каждый день появляется в телевизоре.Как когда-то заметил Геббельс, радио должно быть в каждом доме. Страшно представить что было бы, появись интернет в эпоху Второй мировой войны. Впрочем, и сейчас нелегко – наша картина мира, сформированная во многом СМИ, рисует его тревожное восприятие.При этом мы с вами живем в самое мирное время за всю историю человечества – и хотя верится с трудом, это подтверждает статистика.В мире существует множество политических режимов, но автократий становится все большеЭкономисты Сергей Гуриев и Дэниэл Тризман обратили особое внимание на автократию и на то, как она изменилась. В работе, опубликованной в журнале Journal of Public Economics в 2020 году Тризман и Гуриев пришли к выводу, что многие политические системы правления сегодня являются информационными автократиями. Эта новая форма авторитаризма построена не на массовом насилии, а на манипулировании информацией.Как пишут исследователи, современные «информационные» диктатуры лучше приспособлены к выживанию в обществе и к миру прозрачных границ и глобальных медиа. Подорвать их могущество могут лишь экономические проблемы и свободный доступ граждан к информации.Еще больше интересных статей читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен – там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Три причины автократииСовременные автократы всеми силами стараются создать впечатление, что они разумны и компетентны и борются за то, как выглядят в глазах общества, а потому реже прибегают к насилию. Вместо массового террора информационный автократ опирается на цензуру, лояльность или точечные репрессии. Так что нет ничего удивительного в том, что свободный доступ к информации в авторитарных странах становится все труднее.И все же, главным объектом внимания новых автократов является не публика в целом, а «информированная элита» – слабая, легко поддающаяся покупке и политическому давлению часть общества, – отмечает Гуриев.Сможет ли мир сохранить демократию ввиду изменения климата и пандемии?Переход авторитарных моделей от старого к новому типу, по мнению Гуриева и Тризмана, обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это конец холодной войны. Раньше западные страны поддерживали многие недемократические режимы, объясняя это борьбой с коммунизмом. Но сегодня нет необходимости выступать против коммунизма, а авторитарные лидеры очень хотят быть популярными.Больше по теме: Как образование граждан влияет на политику в стране?Второй причиной перехода к автократии нового типа являются процессы глобализации и технического развития. Раньше страна могла развиваться, не будучи открытой миру. Сегодня, как мы видим на примере Северной Кореи, такая изоляция приводит к серьезному отставанию от развитых стран. По этой причине современные автократы открыты миру и умело пользуются пропагандой.Третья причина заключается исчезновении идеологий вскоре после окончания холодной войны. Так что оправдать массовые репрессии сегодня довольно трудно.Разница между информационной автократией и диктатурами старого образца заключается в том, что такие режимы маскируются под демократии. Лидеры таких режимов пытаются сохранить власть, как это делали авторитарные лидеры прошлого, – говорится в исследовании.Лекция Сергея Гуриева об информационной автократииТакие лидеры строят свою популярность путем убеждения граждан в том, что только они могут эффективно управлять государственными процессами, а любой политик, который их заменит, будет ну очень плохой. Поэтому автократы стараются заполучить контроль над средствами массовой информации. Одной цензуры, однако, недостаточно для сохранения власти – в обществе всегда есть люди, которые не верят пропаганде.Читайте также: Что такое тирания, культ личности и диктатура?Мимикрия демократииС. Гуриев и Д. Трейсман называют эту часть общества элитой. Эта элита состоит из более информированных граждан, которые понимают, как работает система. Чтобы остаться у власти, автократы используют пропаганду, убеждая большинство в том, что он – лучшее, что с нами случилось. Удивительно, но некоторые автократические лидеры сегодня, хотя и коррумпированные и неэффективные, кажутся по—настоящему популярными. И многие действительно хотят, чтобы такой правитель оставался у власти как можно дольше.Итак, какой вывод мы можем сделать исходя из вышеописанного? Во-первых, современные авторитаристы, как правило, менее жестоки, чем их предшественники, а их действия более скрытны. Избегая официальных идеологий, подобные режимы имитируют демократию, создавая законодательные органы и проводя выборы.Сегодня права человека нарушаются чаще, чем можно было бы подумать. И в этом нет ничего хорошегоИ подобно демократическим лидерам, большинство автократов сегодня сосредоточены на экономических показателях и предоставлении услуг. Когда же им необходимо обратиться к гражданам, то автократы избегают жесткой риторики.Часто кажется, что им удается заручиться поддержкой простых граждан, скрывая от них масштабы обмана.В завершении хочется отметить доклад Freedom in the World 2020 – исследователи выявили серьезный упадок устоявшихся демократий. Что на самом деле очень тревожно, ведь впереди нас ждет непростое время – пандемия COVID-19 и не думает завершаться, а стремительное изменение климата все чаще дает о себе знать.Вам будет интересно: Наука неотделима от политики: почему мирные протесты эффективнее насильственных?Будущее демократии сегодня, увы, туманно и все больше стран переходят в ту или иную форму информационной автократии. Пугает во всей этой истории еще кое-что: когда общество сталкивается с выживанием, оно выбирает жестких лидеров. Помните как главный герой в сериале «Ходячие мертвецы» сказал что демократии больше нет? Надеюсь, эти слова так и останутся в сериале, а страны будут воевать не друг с другом, а с пандемией и изменением климата.

Источник: hi-news.ru