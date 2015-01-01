В Англии найден полный скелет «морского дракона» 10-метровой длины

Человек на фоне останков ихтиозавра Temnodontosaurus trigonodonВ феврале 2021 года, во время осушения водоема в английском графстве Ратленд, сотрудник Джо Дэвис (Joe Davis) нашел в грязи что-то странное. Сначала он подумал, что это просто куча камней, но потом увидел в земле что-то похожее на челюсть. Он сразу же позвонил в окружной совет и объявил, что нашел кости динозавра. На место обнаружения приехали палеонтологи и принялись изучать найденные останки. Как было выяснено, они принадлежали не динозавру, а ихтиозавру — древнему созданию, который внешне был очень похож на дельфина. Эти чудовища могли вырастать до 25 метров в длину и обитали на нашей планете от 250 до 90 миллионов лет назад. Ученые и раньше находили их кости в Великобритании, но найденная особь оказалась уникальный — исследователи еще не видели настолько крупный и полный скелет.Особенности британского ихтиозавраОб одной из самых удивительных палеонтологических находок в Великобритании рассказало издание BBC News. По расчетам исследователей, найденная особь погибла примерно 180 миллионов лет назад, а длина ее тела достигала 10 метров. Если учесть, что эти рептилии вырастали в длину от 1 до 21 метра, найденная особь хоть и не являлась гигантом, но была весьма крупной представительницей своего вида. Судя по останкам, особь обладала очень большими глазами диаметром около 20 сантиметров. Еще одной удивительность особенностью этого создания было наличие большого количества зубов конической формы.Раскопки останков ихтиозавраПо мнению ученых, они имеют дело с ихтиозавром вида Temnodontosaurus trigonodon. Считается, что в начале юрского периода эти создания на короткое время стали одними из самых грозных морских хищников, но очень быстро потеряли свой статус. Вскоре после этого они вымерли — велика вероятность того, что это произошло после появления более крупных и кровожадных плиозавров. Считается, что ареал обитания представителей вида Temnodontosaurus trigonodon ограничивался территорией нынешней Западной Европы, в которую входят Великобритания, Франция, Люксембург, Германия и Бельгия. Впервые останки этих животных были найдены в 1843 году, на территории Германии.Читайте также: Ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубамиОстанки ихтиозавров в ВеликобританииПо словам Дина Ломакса (Dean Lomax), которой руководил группой палеонтологов, останки ихтиозавров находят в Великобритании на протяжении более 200 лет. Несмотря на большое количество находок, останки из графства Ратленд являются уникальными — это самый большой скелет, к тому же, наиболее полный.Это действительно беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в британской палеонтологической истории, — заключил исследователь.На данный момент останки ихтиозавра находятся в графстве Шропшир, который располагается в двухстах километрах от Ратленда. Чтобы избежать повреждений, голова ихтиозавра была покрыта гипсом. Исследователям предстоит аккуратно извлечь кости и после этого тщательно их изучить. Не исключено, что в ходе научной работы они узнают новые подробности о жизни ихтиозавров — скелет наиболее полный, поэтому может содержать ранее не исследованные кости. После изучения, скелет ихтиозавра планируется вернуть в Ратленд, чтобы на него могли посмотреть туристы.Ихтиозавр в представлении художникаВажно отметить, что шансы найти останки ихтиозавров есть даже у жителей России. На территории нашей страны в разные годы обнаруживались скелеты ихтиозавров вида Grendelius, Undorosaurus и так далее. Последний получил свое название в честь места своего нахождения в деревне Ундор, который располагается в Ульяновской области. В 2016 году останки ихтиозавра нашлись в Акушинском районе Республики Дагестан, а в июле 2021 года полный скелет древнего чудовища был найден в поселке Синегорье Кировской области.Видео о раскопках ихтиозавраСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Особого внимания достоин случай, который произошел в 2020 году недалеко от Владивостока. Тогда на берегу острова Русский мальчик по имени Дима Сиренко нашел кости ихтиозавра, которые за долгие века успели прочно застрять в камнях. Об этом я рассказывал в отдельной статье. Там же я отмечал, что полный скелет ихтиозавра до сих пор не найден. Но теперь эту информацию можно считать неактуальной — полный скелет есть, и он найден в Ратленде.

Источник: hi-news.ru