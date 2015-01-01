В феврале «Яндекс» запустит беспилотное такси. Кто сможет его заказать?

Беспилотное такси в России появится в феврале, но только в тестовом режимеКажется, в 2022 году жители России смогут пользоваться услугами беспилотного такси. Компания «Яндекс» уже давно хочет запустить эту технологию в экспериментальном режиме, но для этого ей нужно было разрешение от правительства РФ. Сначала среди представителей власти возникли разногласия по этому поводу но, если верить данным Ведомостей, они пришли к единому мнению. Если это действительно так, в январе текущего года правительство запустит правовой режим для беспилотных такси и уже в феврале в приложении «Яндекс GO» можно будет заказать автомобиль, который ездит по дорогам без помощи со стороны водителя. Стоимость услуги будет такой же, как и при вызове обыкновенного такси. Но, так как услуга запущена в экспериментальном режиме, есть несколько важных нюансов.Тестирование беспилотного такси ЯндексаПервое, что нужно понимать — беспилотное такси будет доступно ограниченному количеству людей. В первую очередь возможность прокатиться на «такси будущего» получат люди, которые в 2021 году успели подать заявку на участие в тестировании беспилотного такси в Москве. Спрос на возможность оказался очень большим и на данный момент компания Яндекс собрала более 10 000 заявок. Когда желания всех пользователей будут удовлетворены и разработчики убедятся в работоспособности технологии, заказать беспилотное такси сможет больше людей.Заказать беспилотное такси можно будет через Яндекс GoВторое серьезное ограничение заключается в том, что беспилотное такси работает отнюдь не по всей территории России. На первом этапе тестирования автомобили будут ездить только в окрестностях метро Ясенево. После этого они начнут ездить по 18 улицам Москвы, причем на одном из сидений обязательно будет сидеть человек, который сможет взять управление на себя в случае непредвиденных ситуаций. К тому же, представитель Яндекса в салоне автомобиля нужен для того, чтобы следить за поведением пассажиров — мало ли кто закажет автомобиль?На улицах Москвы в такси будет сидеть страхующий водитель, а в такси Сколково и Иннополиса никого не будетТакже беспилотные такси со временем появятся на территории Сколково, центра «Сириус» в Краснодарском крае и в «городе будущего» Иннополис, который находится недалеко от Казани. Страхующий водитель будет отсутствовать только в автомобилях, работающих в Сколково и Иннополисе — скорее всего, это связано с наибольшей информированностью посетителей этих мест о тестировании такой технологии.Обязанности поставщиков услуг беспилотного таксиОжидается, что документ о запуске правового режима для беспилотных такси будет опубликован до конца января. При этом действовать режим начнет только через 20 дней после дня издания акта. Воспользоваться экспериментальным правовым режимом могут воспользоваться и другие компании. Например, разработчик беспилотных автомобилей «Сберавтотехом» может запустить услугу беспилотного такси совместно с сервисом «Ситимобил».В будущем услугу беспилотного такси может предоставить и «Ситимобил»Скорее всего, поставщики услуг беспилотного такси будут обязаны выполнять следующие условия:регулярно передавать данные о поездках на беспилотном такси в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС);повиноваться решениям правительства Москвы и, в случае необходимости, временно останавливать услугу беспилотного такси;своевременно передавать отчеты об административных нарушениях с участием беспилотных такси.Кажется, принятие правового режима для беспилотных автомобилей — это первый шаг к серьезным изменениям в области общественного транспорта в России. Звучит круто, но есть много вопросов, к которым на данный момент нет ответов. Например, насколько хорошо автономное такси будет справляться с ездой в феврале, когда дороги время от времени будет заваливать снегом. К тому же, неизвестно, как к этому нововведению будут относиться настоящие таксисты.Яндекс уже испытывала беспилотные автомобили в зимних условиях, но как они будут себя вести на улицах города — не ясноЧитайте также: Toyota разработала летающее такси. Когда оно появится на улицах городов?Беспилотное такси в других странахБеспилотное такси уже давно есть во многих странах, но услуга предоставляется в тестовом режиме. Больших успехов в этом деле достигает компания Waymo, которая уже несколько лет проводит испытания своих автомобилей в аризонском городе Финикс. Во второй половине 2021 года доступ к беспилотному такси Waymo получили некоторые жители города Сан-Франциско, причем они могут пользоваться услугой бесплатно. Подвох заключается в том, что функция открыта только ограниченному количеству людей которые, как и в случае с такси от Яндекса, оставили заявку на участие в тестировании.Беспилотное такси WaymoСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок стоит напомнить, что в сентябре 2020 года представители столичного департамента транспорта объявили, что беспилотный транспорт на улицах Москвы официально появится не ранее 2040 года. Считается, что сначала беспилотными станут поезда, потом автобусы и только после этого легковые автомобили. Подробнее о будущем беспилотного такси в России я подробно рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru