Океаны на планете нагрелись до рекордно высокой температуры

Температура в мировом океане устанавливает рекорды шесть лет подрядШесть лет подряд температура мирового океана ставит рекорды, и последний год не стал исключением. В своем отчете об этом говорит международная группа экспертов, включающая в себя 23 сотрудника 14 различных институтов. Следует понимать, что температура мирового океана является одним из основных показателей глобального потепления климата. Ученые следят за ней с 50-х годов прошлого века. Ученые отмечают, что теплосодержание океана растет во всем мире. Ситуация особенно ухудшилась за последний год. Водный слой толщиной 2 километра поглотил на 14 зеттаджоулей больше тепла, чем в 2020 году. Этот показатель в 145 раз превышает количество энергии, которое было произведено во всем мире в 2020 году. К слову, за год все человечество расходует 0,5 зеттаджоулей энергии. Повышение температуры мирового океана имеет ряд опасных последствий, которые в конечном итоге могут привести к серьезным катастрофам.Чем опасно повышение температуры океанаПоглощая тепло, океан тем самым стабилизирует температуру на планете. Но, кроме тепла он также поглощает большое количество углекислого газа. В настоящий момент океаны забирают из атмосферы от 20 до 30% от всех выбросов, возникших по вине человека. Недавно я рассказывал, что ученые даже работают над тем, чтобы стимулировать поглощение океаном углерода, и тем самым остановить глобальное потепление климата.Однако, чем выше температура воды в океане, тем меньше углекислого газа он впитывает из атмосферы. Другими словами, чем теплее океан, тем быстрее накапливаются парниковые газы в атмосфере. Соответственно, ускоряется процесс глобального потепления климата.В результате глобального потепления климата повышается уровень океанаВместе с тем потепление воды негативно влияет на экосистему океана. Чем выше ее температура, тем меньше содержание кислорода в ней. Поэтому от потепления воды в первую очередь страдают крупные рыбы, которые нуждаются в большом количестве кислорода. Недавно я рассказывал о том, что в результате глобального потепления климата может исчезнуть анчоус, самая вылавливаемая рыба в мире.Кроме того, потепление воды влечет за собой погодные и климатические катаклизмы. Ученые отмечают, что это приводит к увеличению количества штормов, наводнений, аномальных осадков и пр.“По мере того, как океаны нагреваются, уровень воды повышается. Повышение температуры в океане приводит к возникновению сильных штормов и ураганов, а также увеличению количества осадков” — говорит Лицзин Ченг, ведущий автор исследования.Почему повышается температура океанаПоследнее исследование температуры океана было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences. В нем обобщена информация, полученная из двух мировых источников — Института физики атмосферы (IAP) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).В исследовании были учтены факторы, влияющие на естественные региональные вариации температуры, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Как утверждают ученые, им требуется менее четырех лет, чтобы отличить антропогенное повышение температуры, от естественных волн тепла. Это значительно меньше, чем требовалось тридцать лет назад.Моделирование показало, что рост температуры океана связан с деятельностью человекаСредняя температура поверхности океана в 2021 году вошла в десятку самых высоких. Однако, как утверждают ученые, она не самая высокая из-за явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. С одной стороны, это явление сдерживает рост температуры на поверхности океана, но с другой — происходит накопление температуры в нижних слоях.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Моделирование ситуации показало, что рост температуры воды связан с изменениями состава атмосферы в результате деятельности человека. Более того, температура воды будет повышаться и дальше, в результате чего мы станем свидетелями новых рекордов тепла. Это будет происходить до тех пор, пока человечество не добьется нулевых выбросов.При этом специалисты отмечают важность Мониторинга и понимания взаимосвязи накопления тепла в океане и выбросов углерода. Полученные данные помогут отслеживать достижения целей по смягчению последствий глобального потепления климата. Ну а для тех, кто все еще сомневается в реальности этого процесса, напомню о катастрофах 2021 года, которые доказывают, что температура на планете действительно повышается.

Источник: hi-news.ru