Раннее начало уроков в школе негативно влияет на здоровье подростков

Подростки на карантине стали больше спать, что положительно отразилось на их здоровьеНаверняка каждый помнит, до чего же в детстве было неприятно просыпаться по утрам, чтобы успеть к первому уроку. Как недавно выяснили швейцарские ученые, рано просыпаться на занятия не просто неприятно, но еще и вредно для здоровья подростков. По этой причине закрытие школ и ВУЗов, с одной стороны негативно сказалось на психическом здоровье учеников и студентов, но с другой — оказало положительный эффект на здоровье. Подростки утверждают, что стали чувствовать себя лучше и здоровее. Причем, как утверждают ученые, отсутствие необходимости рано вставать оказывает не только прямое влияние на здоровье, но и косвенное. Когда студенты смогли спать столько, сколько им захочется, они стали меньше потреблять кофе и алкоголь. Таким образом качество жизни, связанное со здоровьем, существенно повысилось. Поэтому специалисты считают, что практика ранних занятий должна быть отменена вовсе.Как карантин повлиял на здоровье учениковКак утверждают ученые в своем исследовании, опубликованном в издании JAMA Network Open, швейцарские подростки, обучавшиеся на дому во время первой волны коронавируса, стали спать гораздо дольше, чем до карантина. При этом было отмечено улучшение состояния их здоровья.“Во время изоляции студенты стали спать примерно на 75 минут в день дольше, чем до карантина” — говорит Оскар Дженни, один из авторов исследования, сотрудник Цюрихского университета.В процессе исследования команда опросила более 3600 старшеклассников. Ученых интересовал их режим сна, а также другие вопросы, касающиеся здоровья и поведенческих особенностей. Полученные результаты сравнили с результатами другого опроса, проведенного в 2017 году, в котором приняли участие 5300 учеников. Так как это было задолго до пандемии, все они посещали занятия очно.На карантине подростки стали спать дольше на 75 минутСравнение показало, что подростки на карантине просыпались примерно на 90 минут позже, чем те, кто ходил на очные занятия. Однако засыпали они тоже на 15 минут позже. Поэтому продолжительность сна была увеличена на 75 минут. При этом подростки утверждали, что у них улучшилось самочувствие, они чувствовали больше сил и энергии. Кроме того, ученики сообщали, что у них появилось больше свободного времени и сил заниматься тем, чем они хотят.Правда, вместе с положительными эффектами, изоляция имела и некоторые отрицательные моменты. Подростки, которые обучались дома, чаще жаловались, что ощущают себя одинокими и печальными. В результате карантина они реже веселились с друзьями. Другими словами, сам по себе карантин оказался стрессом, что несколько компенсировало более продолжительный сон.Специалисты предлагают начинать занятия не раньше 10 или даже 11 часов утраВ какое время следует начинать занятия в школахВ том, что более продолжительный сон поспособствовал улучшению состояния здоровья учеников, нет ничего удивительного. О негативном влиянии недосыпа на здоровье известно давно. Одно из недавних исследований показало, что недосып негативно сказывается даже на походке студентов, не говоря уже о других когнитивных функциях.«Наши результаты ясно указывают на пользу более позднего начала занятий в школе, чтобы дети могли выспаться» — говорит Оскар Дженни.Некоторые специалисты считают, что подростки не должны начинать учебный день раньше 10 или даже 11 часов утра. Правда, данное исследование швейцарских ученых не является предписывающим, однако оно содержит больше подтверждающих фактов того, что детям вредно недосыпать. Причем, закрытие школ позволило подросткам не только дольше спать, но и выработать для себя наиболее оптимальный график сна.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Как утверждают исследователи, на сегодняшний день их работа является первым научным доказательством того, что закрытие школ оказывает положительное влияние на здоровье подростков в связи со сном. Возможно, если появится больше подобных исследований, в ситуацию вмешается ВОЗ и даст свои рекомендации. Напоследок отмечу, что нормальный здоровый сон крайне важен для здоровья не только подростков, но и взрослых людей. Так одно из недавних исследований показало, что недосып приводит к ускоренному старению. В исследовании принимали участие женщины, которые недосыпали в связи с рождением ребенка.

Источник: hi-news.ru