Молекулы против COVID-19: новое оружие

Ученые Хельсинкского университета разработали молекулу, способную бороться с коронавирусом и побеждать его.2022 год, кажется, будет жарким. Причем в прямом смысле этого слова – седьмой год подряд температура на нашей планете бьет рекорд за рекордом. Что же до переносного значения «жары», то война с COVID-19 по-прежнему далека от завершения. Одной из причин появления нового варианта, вероятно, является неравномерное распределение вакцин в мире. Когда одна часть населения получает прививку, а вторая нет, создается опасный прецедент и вирус мутирует, чтобы обойти иммунитет и заражать практически каждого. И хотя вирусы не являются живыми, они все же, борются за жизнь адаптируясь к изменчивой окружающей среде. Новый вариант коронавируса Омикрон, очевидно, стал финалистом этой эволюционной гонки. Но каков наш ответ? Разработанные вакцины, безусловно, являются главным оружием против COVID-19, но может быть есть что-то еще? Например, особая молекула, способная защитить от заражения? Или новое эффективное лекарство против ковида?Молекулярные ножницыВ прошлом году американские и польские ученые опубликовали результаты увлекательного исследования. Оказалось, что так называемые молекулярные «ножницы» которые вирус использует для репликации вируса и «отключения» некоторых белков, имеют решающее значение для иммунного ответа. Информация, собранная американской командой, помогла польским химикам разработать две особые молекулы под названием SARS-CoV-2-PLpro.Авторы работы полагают, что SARS-CoV-2-PLpro способствует заражению, воспринимая и обрабатывая как вирусные, так и человеческие белки, – отмечает один из авторов исследования Шон Олсен, профессор Калифорнийского университета.По сути, этот фермент наносит двойной удар. Он стимулирует высвобождение белков, необходимых для репликации вируса, а также ингибирует молекулы под названием цитокинам и хемокинам. Именно эти молекулы сообщают иммунной системе атаковать инфекцию, действуя как самые настоящие молекулярные ножницы.Новый вариант коронавируса Омикрон распространяется по планете с невиданной скоростьюКоманда также разработала ингибиторы, эффективно блокирующие активность SARS-CoV-2-PLpro, но они не распознают другие подобные ферменты в клетках человека. Главным выводом является обнаружение сходства и различия этих ферментов в различных коронавирусах. Так мы сможем быть готовыми к любым потенциальным модификациям ковида.Вам будет интересно: В Китае открыли антитело, нейтрализующее штамм коронавируса ОмикронЕще одна молекулаК счастью, США и Польша не одиноки в своем ремесле. Буквально на днях мир узнал о создании особой молекулы, способной защитить от заражения коронавирусом. Молекула, разработанная исследователями Хельсинкского университета, может инактивировать спайковый белок коронавируса и обеспечивает эффективную краткосрочную защиту. Но и это еще не все – исследователи хотят создать на ее основе спрей.Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения, – отмечают в пресс-релизе исследования.Ученые всего мира ищут способ победить ковидНеобходимо отметить, что молекула TriSb92 основана на совершенно новом техническом решении, разработанном в Университете Хельсинки. Ученые использовали ее, чтобы подавить функционирование спайкового белка на поверхности вируса SARS-CoV-2. Именно с его помощью коронавирус вторгается в клетки хозяина.Больше по теме: Встречаем омикрон – что точно известно о новом варианте COVID-19?«Нацеливание ингибирующего эффекта молекулы TRISB92 на участок шиповидного белка коронавируса – общего для всех его вариантов, что важно – позволяет эффективно подавлять способность всех известных штаммов, включая Омикрон, заражать людей», – объясняют исследователи. Теперь они могут с достаточной уверенностью предпологать, что будущие варианты SARS-CoV-2 и, возможно, даже совершенно новые коронавирусы будут восприимчивы к нему.Ахиллесова пята COVID-19Клеточные культуры и исследования на животных показывают, что новая молекула защищает от коронавирусной инфекции в течение как минимум восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от вакцинной защиты, действие TriSb92 начинается сразу после введения в организм.Более того, создание молекулы, которая вводится назально, в будущем может послужить своего рода биологической защитой от коронавируса. Опыты на лабораторных мышах показали, что введение молекулы TriSb92 назально обеспечивает защиту даже в ситуации, когда все остальные животные заражены.Просвечивающая электронная микрофотография вирусных частиц SARS-CoV-2Больше по теме: В Японии создают вакцину от COVID 19, которая обеспечивает пожизненный иммунитетСейчас исследователи трудятся в лаборатории Хельсинкского университета. Их главная цель – изобрести назальную вакцину против коронавируса. Первые клинические испытания стартуют весной. Как подчеркивают авторы исследования, новая назальная вакцина молекулы TriSb92 станет дополнением к уже разработанным вакцинам.Типы молекул, которые предотвращают заражение, или противовирусные препараты, если на то пошло, не могут заменить вакцины для защиты населения от COVID-19, – отмечают специалисты.Сегодня существует острая потребность в новых средствах усиления защиты, обеспечиваемой вакцинами. И в зависимости от эпидемической ситуации, молекула TriSb92 может принести пользу полностью вакцинированным людям, когда те находятся в ситуации, связанной с высоким риском заражения. С полным текстом научной работы можно ознакомиться в журнале Science Advances.Пандемия когда-нибудь закончится. И это приятно осознаватьИ хотя на момент написания этой статьи в мире не существует лекарств для эффективного лечения COVID-19, дальнейшие разработки и исследования определенно точно приведут нас к победе над вирусом.Ну а пока делаем то же, что и последние два года – используем средства индивидуальной защиты, правильно моем руки, соблюдаем социальную дистанцию и, конечно, проходим как вакцинацию, так и ревакцинацию. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно будете в курсе последних научных открытий!

Источник: hi-news.ru