Под льдами Антарктики ученые обнаружили крупнейшее в мире место нереста рыб

Подо льдами в Антарктики ученые обнаружили крупнейшее место нереста рыбГруппа немецких ученых во время антарктической исследовательской экспедиции обнаружила крупное и густонаселенное место нереста рыб. Оно скрыто глубоко подо льдами моря Уэдделла, поэтому ранее ученые о его существовании не знали. Во время экспедиции исследователи пробили морской лет и сквозь отверстия опустили камеры на полкилометра вниз, до самого дна. В результате их взору предстали тысячи рыбьих гнезд диаметром 75 сантиметров. В каждом гнезде находилась одна взрослая ледяная рыба, а также более двух тысяч икринок. Камерой удалось заснять сразу более 12 тысяч ледяных рыб. А эхолокатор показал, что площадь, покрытая гнездами рыб, растянулась на десятки километров. В результате обнаруженное место нереста оказалось самым крупным из всех ранее известных ученым.Гнездящаяся ледяная рыба ИоныЛедяная рыба Ионы (Neopagetopsis ionah) относится к виду морских лучеперых рыб. Впервые она была описана не так давно, а именно — в 1947 году. В основном рыба встречается в южном полушарии. Взрослая особь вырастает до 60 сантиметров длину. Главная ее особенность заключается в том, что она приспособлена к жизни в условиях сильного холода.В ее крови этой рыбы есть соединения, подобные антифризу, что позволяет переносить экстремально низкие температуры. В результате рыба относится к тем немногим позвоночным, у которых кровь не имеет гемоглобины, в результате она бесцветная. К слову, в океане существует не только ледяная рыба, но и ледяные черви, которые живут в ледниках.Neopagetopsis ionah — белокровная рыба, приспособленная к экстремально низким температурамВзрослые ледяные рыбы для нереста создают круглые гнезда на морском дне. Для этого они выкапывают ямки при помощи брюшных плавников. В гнездах рыба откладывает икру, и затем охраняет ее, а также прячется от хищников. Гнезда охраняют не только самки, но и самцы.Самое большое скопление гнезд ледяной рыбыРанее морские биологи никогда не наблюдали такого большого скопления гнезд ледяной рыбы. Как говорят ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, место нереста, которое было найдено подо льдами моря Уэдделла, содержит порядка 60 миллионов гнезд. Поэтому находка восхитила команду.“Мы понятия не имели, что место нереста будет именно в таком масштабе, и я думаю, что это самая фантастическая находка”, — говорит Марк Белчиер, рыбный биолог из Британской антарктической службы.Несмотря на то, что гнезда расположены достаточно тесно друг к другу, общая площадь участка нереста составляет порядка 240 квадратных километров. В результате такой огромной численности, ледяная рыба является ключевым игроком в местной экосистеме. Почему именно место рыба выбрала для нереста? Как говорит биолог Отун Пёрсер из Института Альфреда Вегенера, руководивший подводной съемкой, взрослые ледяные рыбы ищут для нерестилищ воды, богатые зоопланктоном, который впоследствии становится кормом для их потомства.Гнезда ледяной рыбы расположены близко друг к другуЧто касается высокой плотности гнезд, это объясняется целями безопасности. Гнезда позволяют защитить рыбу от хищников. Однако о гнездовом поведении ледяной рыбы Ионы науке известно мало. Поэтому ученые оставили камеры и фонари. Экспедиция планирует вернуться сюда в 2023 году.Заповедник на территории моря УэдделлаСуществует мнение, что чем глубже вы погружаетесь в океан, тем реже в нем встречается жизнь. Но обнаруженное нерестилище опровергает его. Ученые предполагают, что в океане существуют и другие подобные районы за пределами Антарктики, где жизнь кипит на большой глубине. Тем не менее обнаруженная обширная колония ледяных рыб является уникальным местом.По мнению исследователей, эта находка является поводом для создания морской охраняемой территории. Море Уэдделла — это уникальная, а самое главное, практически нетронутая экосистема. В некоторой степени она уже защищена от донной ловли. Однако ученые предлагают защитить ее еще лучше, чтобы она сохранилась в таком виде, котором есть сейчас.Море Уэдделла круглый год покрыто льдомВообще экосистема океана в последнее время сильно меняется, что связано с загрязнением и глобальным потеплением климата. В скором времени могут исчезнуть многие, распространенные виды рыб. Поэтому создание охраняемых нетронутых зон действительно не лишено смысла.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Море Уэдделла богато не только ледяной рыбой, но и многими другими морскими обитателями, такими как осьминоги, губки, морские звезды, кораллы и пр. Также здесь обитают тюлени, для которых ледяная рыба, судя по всему, служит кормом. Круглый год море полностью покрыто льдом, однако его толщина составляет около одного метра.

Источник: hi-news.ru