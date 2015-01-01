Марсоход Perseverance обнаружил следы жизни на Марсе?

Обнаруженные марсоходом Perseverance камни с фиолетовым налетом могут оказаться следами жизни на красной планетеКак известно, поверхность Марса имеет слегка красноватые тона. Однако марсоход НАСА Perseverance обнаружил среди ржавых оттенков «островки» пурпурного цвета. Почти на каждом участке, который он посещал, марсианская палитра включала окрашенные в фиолетовый цвет камни. Загадочная краска на одних породах образует тонкое гладкое покрытие, а на других — пятна, напоминающие брызги. Некоторые камни вообще выглядят так, словно их частично покрыли пурпурной глазурью. Причем такое покрытие было обнаружено на породах всех форм и размеров. Даже крошечная галька не избежала этой “фиолетовой краски”. Но как и почему возник этот налет? Однозначного ответа у ученых нет, однако разгадка может содержать информацию о прошлом красной планеты, в том числе и о наличии на ней жизни.Химический состав фиолетовых пятен на МарсеПурпурные марсианские покрытия на камнях были обнаружены в кратере Джезеро, образовавшемся в результате падения метеорита миллиарды лет назад. Когда-то он был заполнен озером, а сейчас представляет собой типичную марсианскую пустыню. Марсоход Perseverance приземлился в кратере в феврале 2021 года, и с тех пор тщательно его изучает. Почти на каждой остановке на его изображениях появляются пятна пурпурного цвета.Так как марсоход оснащен различным современным оборудованием, он позволяет получить ответы на некоторые вопросы уже сейчас.В частности Энн Оллила, геохимик из Лос-Аламосской национальной лаборатории, изучает со своими коллегами пурпурные покрытия с помощью камеры SuperCam. Ее особенность заключается в том, что она может стрелять лазером в камень, и тем самым испарять небольшую часть материала. Это позволяет определить при помощи сенсоров его химический состав.Камни с фиолетовым покрытием были обнаружены в кратере ДжезероКаждый лазерный выстрел также вырезает крошечную ямку на поверхности породы, при этом возникает звук, похожий на щелчок, который улавливается микрофоном. Этот звук позволяет ученым получить некоторое представление о свойствах камня, например, о степени его твердости.Результаты исследования налета показали, что он мягче, чем порода под ним, а также отличается от нее своим химическим составом. По словам ученых, полученные данные намекают на то, что покрытие содержит различные виды оксида железа, обогащены водородом, а и иногда и магнием.Присутствие водорода предполагает, что вода сыграла определенную роль в появлении пурпурных пятен. Оксид железа также указывает на воду. Он сродни ржавчине, которая образуется на металлических изделиях, оставленных под дождем.Изучение налета усложняет марсианская пыль и условия на красной планетеЗагадка марсианских фиолетовых камнейКак утверждают ученые, их озадачило само расположение камней с фиолетовым налетом. Нынешний маршрут Perseverance проходит не через озерные отложения, а через скалы, образовавшиеся в результате остывания магмы. Как камни оказались на своем нынешнем месте на дне кратера, а также когда и как вода вступила в контакт с ними, остается неясным.Пока команда проанализировала только несколько образцов. В процессе их исследования ученым приходится сталкиваться со множеством проблем. Химические показатели налета и звуки лазера, которые предоставляет камера, не всегда совпадают. Также ученые отмечают, что сложно разделить химические сигнатуры, покрывающих породы. Еще больше усложняет задачу вездесущая марсианская пыль, а также сильные ветры, ограничивают время, когда ученые могут услышать щелчки лазера.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Следы жизни на Марсе?На Земле подобные покрытия на камнях тоже часто встречаются. Возникают они в результате воздействия микробов. А это означает, что марсианские камни с таким налетом могут стать настоящей находкой для астробиологов.Укромные уголки и “закоулки” в скалах могут служить безопасным убежищем для микробов в суровых марсианских условиях, обеспечивая их питательными веществами, защитой от Солнца, а также влагой в сухих ландшафтах. Некоторые из этих микробов могут метаболизировать металлы, извлеченные с поверхности камня или растворенные в воде, и образовывать налет. Кроме того, покрытие может содержать следы древних микробов, которые погибли много лет назад, так как защищает их от интенсивного солнечного излучения.Камни с налетом были обнаружены не только в кратере Джезеро, но и других частях МарсаСледует отметить, что камни с налетом были обнаружены не только в кратере Джезеро. Первые намеки на каменные покрытия на Марсе были обнаружены во время миссий «Викинг», приземлившейся на красной планете в середине 1970-х годов. С тех пор ученые ломают голову над их происхождением. Особый интерес вызвало открытие темных, богатых марганцем покрытий в кратере Гейла, где в настоящий момент активно работает марсоход Curiosity.Находка сильно напоминает особый тип каменного покрытия на Земле, который, как правило, изобилует крошечными формами жизни. В недавнем исследовании такого налета на земных породах ученые обнаружили устойчивых к радиации бактерий. Как считают исследователи, большое содержание марганца в покрытии может быть вызвано определенным типом цианобактерий. Они концентрируют металл на поверхности породы для защиты от вредного солнечного излучения.Очевидно, ответы на все эти вопросы ученые смогут получить только когда отобранные марсоходом образцы будут доставлены на Землю. О том, как будет происходить доставка образцов, я рассказывал ранее.

Источник: hi-news.ru