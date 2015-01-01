Уари использовали пиво с наркотиком для присоединения новых территорий

Народ Уари расширял границу своей империи при помощи пива и наркотикаВ период между 500 и 1100 годами нашей эры горная местность Перу принадлежала крупной империи Уари. Подобно инкам, этот народ смог распространить свою культуру на огромной территории. Но как им это удалось? Недавние находки в одном из поселений Перу говорят о том, что Уари создавали политические союзы во время застолий, на которых подавали местной элите пиво с наркотиком. Это позволяло расширять границы своей империи в течение одного праздничного пира. Кроме того, пиры с наркотическим пивом устраивались для местного населения, что позволяло правителям укрепить свою власть. Свидетельства этому обнаружили во время раскопок недалеко от Арекипы на юге Перу. Здесь, судя по всему, располагался небольшой аванпост Вари, расположенный примерно в 800 км к югу от столицы империи. Эта территория сегодня называется Квилкапампа. Артефакты предполагают, что окрестности были заселены местными жителями, которые сохранили свой образ жизни даже после прибытия Уари в середине девятого века.Какими наркотиками Уари угощали местных жителейАванпост, обнаруженный археологами, содержит характерные черты архитектуры Уари. Здесь же были обнаружены предметы быта, такие как искусно украшенные сосуды для питья, церемониальная одежда с перьями, каменные таблички и пр. Однако ученым не удалось обнаружить самого главного — оружия, которое говорило бы о военном присутствии Уари на данной территории. Исследователей стал интересовать вопрос — как небольшой группе иностранцев вдали от своего дома удалось заставить местных жителей признать их власть?Как сообщается в журнале Antiquity, подсказки удалось найти в сухой почве. В ней было обнаружено сотни тысяч засохших растительных остатков. Потратив несколько месяцев на их изучение, археоботаник из Дикинсонского колледжа Мэтью Бивер обнаружил семена галлюциногенного растения под названием Anadenanthera colubrina, более известного как вилка.Наркотическое растение Anadenanthera colubrina, которым Уари угощали местное населениеО том, что Уари использовали вилку, говорят изображения стручков с семенами на сосудах для питья. Однако это растение не произрастает рядом с Квилкапампой. Более того, семена были обнаружены только в поселениях Уари. На территории проживания местных жителей следов вилки найдено не было. Это также подтверждает, что данный наркотик завезли именно Уари.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Обычно семена Anadenanthera colubrina измельчают и вдыхают, что вызывает сильные галлюцинации. Однако Уари использовали вилку иначе. Они добавляли семена к алкоголю, а также смешивали с плодами дерева молле. Это обеспечивало длительный эффект наркотического опьянения.Как утверждают исследователи, вилка в Квилкапампе была найдена рядом с ямами, заполненными высушенными семенами ягод дерева молле, которые вымачивали и ферментировали, предположительно, для приготовления крепкого пива, известного как чича.Изображение на сосуде Уари: из головы бога Посоха произрастают ветви и семенные коробочки наркотического растенияКак Уари использовали наркотики в политических целяхУченые считают, что Уари использовали наркотический напиток, чтобы подружиться с местными жителями и оказать влияние на региональную элиту. Скорее всего это происходило в результате эксклюзивных застолий или вечеринок.“Вари говорили местным жителям: ”Принесите молле, и мы добавим особый соус” — предполагают исследователи.Таком образом, вместо того, чтобы организовывать военные вторжения, Уари, возможно, строили свою империю по одной “партии” за раз. Этим объясняется отсутствие оружия среди археологических находок. Артефакты из других поселений Уари говорят о том, что у них была культура пьянящих вечеринок. Большая часть изображений на их керамики посвящена варке или подаче пива.Пиво с наркотиком помогало Уари расположить к себе местное население“Я вижу это как пьяные семейные обеды, строящие социальные отношения. Поскольку вилка была экзотическим веществом в Квилкапампе, вечеринка, заправленная этим наркотиком, была особенной, что укрепляло популярность новоприбывших” — говорит Джастин Дженнингс, археолог Королевского музея Онтарио, руководивший раскопками.Около 900 года нашей эры, то есть спустя несколько десятилетий после наркотических пиров, поселение Килькапампа было заброшено. К этому привели сбои в торговле на дальние расстояния. Как считают ученые, Уари оказались отрезанными от своих цепочек поставок. В результате усилия, которые были приложены, чтобы завоевать расположение местных жителей, в конечном итоге потерпели неудачу.Как утверждают исследователи, находки Квилкапампа могут помочь понять как политика Уари работала в более широком масштабе. Кроме того, они демонстрирует не только употребление наркотика первосвященниками, но и то, что его употребление могло быть более распространенным, чем предполагалось ранее. Напоследок напомню, что археологи недавно обнаружили гробницу Уари. Она показала, что этот народ практиковал не только пиршества, но и человеческие жертвоприношения.

Источник: hi-news.ru